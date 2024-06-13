Идеальная плитка для пола: выбор, цена, место покупки и акции

Выбор плитки – это важный шаг, который определяет не только интерьер, но и функциональность помещения.

Керамика, стеклянная мозаика и керамогранит для пола – наиболее популярные варианты. Керамика доступна в широком спектре цветов и текстур, керамогранит отличается высокой прочностью и устойчивостью к износу, а стеклянная мозаика придает комнате элегантности и изысканности.

Что касается цвета и текстуры, светлая плитка напольная визуально увеличивают пространство, делая его светлее и воздушнее. Темная облицовка придает глубину и элегантность, но может визуально уменьшать пространство, поэтому лучше использовать ее для акцентов. Текстурированная плитка добавляет интерес и визуальную привлекательность.

Где купить плитку в Киеве: шоурум «VDOM.ua» – ваш лучший выбор

В Киеве существует множество мест, где можно купить плитку для пола, но шоу-рум VDOM.ua предлагает возможность воочию увидеть продукцию от ведущих мировых производителей, а также эксклюзивные коллекции. Здесь специалисты помогут сделать правильный выбор, учитывая все ваши пожелания и потребности. При покупке плитки на определенную сумму вы получаете значительную скидку. Постоянные клиенты получают дополнительные бонусы и скидки на последующие покупки, а если, например, купить плитку Грес для пола на определенную сумму, шоу-рум предложит бесплатную доставку по Киеву.

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Экспертный совет: как установить плитку в ванной комнате самостоятельно

В этом случае подходит керамогранитная плитка для пола. Купить керамогранит хоть и дорого, но зато надежно и надолго.

Установка плитки на пол в ванной комнате – процесс, который требует внимательности и аккуратности. Его можно разбить на этапы:

Подготовка основания. Поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Неровности исправьте с помощью выравнивающих смесей. Разметка. Начните укладку с самого видимого угла комнаты. Используйте уровень для контроля горизонтальности и вертикальности. Нанесение клея. Клей наносится на небольшие участки поверхности с помощью зубчатого шпателя. Важно использовать клей, подходящий для влажных помещений. Укладка плитки. Плитка для пола укладывается на клей, аккуратно прижимая и выравнивая. Для обеспечения равномерных швов используйте крестики. Затирка швов. После высыхания клея заполните швы затиркой, которая защитит их от влаги и загрязнений. Излишки затирки удалите влажной губкой.

Прежде чем купить плитку для пола в Киеве, желательно проконсультироваться со специалистом.