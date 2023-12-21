Можно ли взять кредит, находясь за границей

Потребительские займы в европейских странах предоставляют по ставкам от 7 до 10% в год. Российские банки кредитуют потребителей в диапазоне минимальных процентов от 12 и выше, а все МФО России предлагают займы по гораздо большим ставкам – до 292% годовых. Для желающих оформить кредит зарубежного банка существуют два способа: заявка отправляется напрямую в иностранное финансовое учреждение или в дочернюю структуру, работающую в РФ. Для второго варианта нужно подготовиться к ставкам, аналогичным установленным российскими банками.

Кому можно оформлять кредиты за границей

Заграничные кредиты оформлять не запрещено никому. Это в теории. А практика такова, что в иностранных банках не слишком радуются чужестранцам. Среди всех претендентов на получение кредитования предпочтение отдается согражданам либо клиентам из числа резидентов – людей, живущих в пределах государства большее время года.

Причины такой дискриминации просты: банки стремятся предотвратить для себя риски. Иностранные заемщики для них сродни некоему слуге двух господ. Денежки он получает в другой стране, а если возникнут проблемы, за решением споров придётся обращаться на его территорию, то есть в Россию, и действовать по нашему законодательству.

Для оформления кредита в зарубежном финансовом учреждении человек должен соблюсти несколько условий:

• жить в стране на легальном основании;

• обладать официальным доходом в государстве, в котором намерен получить заем, или вести бизнес;

• рекомендуется владеть имуществом, если его можно отдать в залог;

• очень поможет наличие возможности привлекать поручителей из резидентов или подданных зарубежной страны.

Наибольшие шансы получить зарубежный кредит у тех россиян, кто имеет действующий бизнес. И открытия фирмы для этого не требуется. Некоторые европейские государства относят к бизнесменам людей, которые приобрели квартиру и начали сдавать её арендаторам.

Об особенностях

В каждой стране банки устанавливают свои требования к претендентам на кредитные деньги. Япония не выдает займы без поручительства за заёмщика со стороны местного жителя. Но его функции отличны от привычных россиянам. Поручителю не придется возвращать занятые в банке средства, если возникнут проблемы, он только подтверждает платежеспособность заемщика.

Отдельные банки Германии проверяют наличие у заёмщика открытого депозита. Есть денежки на счете в зарубежном банке – клиент благонадёжный.

В каждом государстве действуют свои размеры процентов по займам. Самые дешевые потребительские кредиты традиционно выдает Великобритания – от 2%.

Наряду с этим в Barclays Bank выдают в долг со ставкой 5.5% в год. Такой же тариф применяется и при ипотечном кредитовании. Под выгодные 5% можно взять ссуду на Кипре. Дороже всего обойдутся болгарские кредиты – около 11%. Самые большие деньги можно взять в долг в швейцарских банках – в пределах 400 тысяч евро.

В результате отметим, что за кредитованием выгодно обратиться в банки Кипра. Есть шансы получить ссуды в испанских и португальских банках, но на менее привлекательных условиях – тарифы стартуют от 11%. Почти нулевые шансы одобрения заявки при обращении в Австрию, Италию, Швейцарию, Японию, ОАЭ, Чехию, Черногорию, Румынию.