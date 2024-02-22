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Заварное универсальное тесто

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Заварное универсальное тесто

Описание приготовления:

Рецепт универсального теста из которого можно приготовить блюдо с любой начинкой. Что пельмени, что вареники, чебуреки, манты или хинкали — получаются безупречные по форме, а само тесто нежным и очень вкусным! А ещё из этого теста можно приготовить пироги или слоёные лепёшки — не тесто, а просто песня! Приготовьте и оно непременно вам понравится!
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 550 Грамм
  • Вода 250 Миллилитров
  • Яйца 1 Штука
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Растительное масло 30 Миллилитров

Количество порций 12

Калорийность

241 ккал

Калорийность

8 г

Белки

4 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заварное универсальное тесто»

Заварное универсальное тесто

Подготовьте все ингредиенты. Учтите, что муки может уйти чуть больше или меньше, чем указано в рецепте, ориентируйтесь на консистенцию теста.

Заварное универсальное тесто

В глубокой миске соедините муку и соль. Муки возьмите примерно 2/3 от необходимой нормы.

Заварное универсальное тесто

Влейте кипяток и энергичными движениями перемешайте муку ложкой.

Заварное универсальное тесто

Добавьте яйцо и растительное масло.

Заварное универсальное тесто

Перемешайте всё ещё раз.

Заварное универсальное тесто

Затем начинайте частями подсыпать оставшуюся муку.

Заварное универсальное тесто

Когда тесто станет трудно перемешивать ложкой, переложите его на стол и продолжите, добавляя по необходимости муку, замешивать тесто рукой. Тщательно вымешивайте тесто не менее 10 минут.

Заварное универсальное тесто

По необходимости добавляйте муку, пока тесто не перестанет прилипать к столу и рукам. Для полной готовности тесту дайте полежать и выработать клейковину, порядка тридцати минут, для этого уберите его, чтобы оно не заветрилось и не подсохло в полиэтиленовый пакет или удобную емкость, которую прикройте пищевой плёнкой или полотенцем.

Заварное универсальное тесто

Перед использованием вымешайте тесто ещё раз. Из приготовленного универсального нежного и эластичного заварного теста можно приготовить хинкали, манты, вареники, чебуреки или пельмени.

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