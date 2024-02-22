Описание приготовления:
Рецепт универсального теста из которого можно приготовить блюдо с любой начинкой. Что пельмени, что вареники, чебуреки, манты или хинкали — получаются безупречные по форме, а само тесто нежным и очень вкусным! А ещё из этого теста можно приготовить пироги или слоёные лепёшки — не тесто, а просто песня! Приготовьте и оно непременно вам понравится!
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Мука 550 Грамм
- Вода 250 Миллилитров
- Яйца 1 Штука
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Растительное масло 30 Миллилитров
Количество порций 12
Калорийность
241 ккал
Калорийность
8 г
Белки
4 г
Жиры
41 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Заварное универсальное тесто»
Подготовьте все ингредиенты. Учтите, что муки может уйти чуть больше или меньше, чем указано в рецепте, ориентируйтесь на консистенцию теста.
В глубокой миске соедините муку и соль. Муки возьмите примерно 2/3 от необходимой нормы.
Влейте кипяток и энергичными движениями перемешайте муку ложкой.
Добавьте яйцо и растительное масло.
Перемешайте всё ещё раз.
Затем начинайте частями подсыпать оставшуюся муку.
Когда тесто станет трудно перемешивать ложкой, переложите его на стол и продолжите, добавляя по необходимости муку, замешивать тесто рукой. Тщательно вымешивайте тесто не менее 10 минут.
По необходимости добавляйте муку, пока тесто не перестанет прилипать к столу и рукам. Для полной готовности тесту дайте полежать и выработать клейковину, порядка тридцати минут, для этого уберите его, чтобы оно не заветрилось и не подсохло в полиэтиленовый пакет или удобную емкость, которую прикройте пищевой плёнкой или полотенцем.
Перед использованием вымешайте тесто ещё раз. Из приготовленного универсального нежного и эластичного заварного теста можно приготовить хинкали, манты, вареники, чебуреки или пельмени.