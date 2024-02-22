Описание приготовления:

Рецепт универсального теста из которого можно приготовить блюдо с любой начинкой. Что пельмени, что вареники, чебуреки, манты или хинкали — получаются безупречные по форме, а само тесто нежным и очень вкусным! А ещё из этого теста можно приготовить пироги или слоёные лепёшки — не тесто, а просто песня! Приготовьте и оно непременно вам понравится!

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Мука 550 Грамм

Вода 250 Миллилитров

Яйца 1 Штука

Соль 1/2 Чайных ложки

Растительное масло 30 Миллилитров

Количество порций 12

Калорийность

241 ккал

Калорийность

8 г

Белки

4 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заварное универсальное тесто»

Подготовьте все ингредиенты. Учтите, что муки может уйти чуть больше или меньше, чем указано в рецепте, ориентируйтесь на консистенцию теста.

В глубокой миске соедините муку и соль. Муки возьмите примерно 2/3 от необходимой нормы.

Влейте кипяток и энергичными движениями перемешайте муку ложкой.

Добавьте яйцо и растительное масло.

Перемешайте всё ещё раз.

Затем начинайте частями подсыпать оставшуюся муку.

Когда тесто станет трудно перемешивать ложкой, переложите его на стол и продолжите, добавляя по необходимости муку, замешивать тесто рукой. Тщательно вымешивайте тесто не менее 10 минут.

По необходимости добавляйте муку, пока тесто не перестанет прилипать к столу и рукам. Для полной готовности тесту дайте полежать и выработать клейковину, порядка тридцати минут, для этого уберите его, чтобы оно не заветрилось и не подсохло в полиэтиленовый пакет или удобную емкость, которую прикройте пищевой плёнкой или полотенцем.

Перед использованием вымешайте тесто ещё раз. Из приготовленного универсального нежного и эластичного заварного теста можно приготовить хинкали, манты, вареники, чебуреки или пельмени.