Классическое хачапури по-мегрельски – это традиционное грузинское блюдо, которое завоевало популярность не только на Кавказе, но и во всем мире. Это пышное и ароматное кушанье состоит из тонкого слоя хрустящего теста, внутри которого скрывается сыр, сочный и расплавленный. Хачапури по-мегрельски подается горячим и обязательно поливается топленым маслом, что придает ему неповторимый вкус и аромат, а также оригинальность текстур. Это блюдо идеально подойдет даже для праздничного стола, потому как все гости по достоинству оценят ваше кулинарное мастерство. Попробуйте приготовить хачапури по-мегрельски дома и порадуйте своих близких удивительным вкусом грузинской кухни.

Настоящее хачапури по-мегрельски в домашних условиях

Настоящее хачапури по-мегрельски в домашних условиях – это ароматные и сочные лепешки, начиненные смесью сыра, в некоторых вариациях добавляют яйца и зелень. Готовится классика Грузии достаточно просто, главное – следуйте рекомендациям и соблюдайте пропорции.

Ингредиенты –+2 порц.

Мука 200 гр.

Молоко коровье 120 мл.

Масло сливочное 30 гр.

Сахар-песок ½ ч.л.

Масло растительное ½ ст.л.

Сухие дрожжи ½ ч.л.

Соль ⅓ ч.л.

Для начинки:

Сыр Сулугуни 250 гр.

Сметана 1.5 ст.л.

Соль 1 щепотка

Дополнительно:

Яйцо куриное 1 шт.

Шаги 75 мин.

Как приготовить настоящее хачапури по-мегрельски в домашних условиях? Половину порции муки от указанного количества просеиваем в глубокую емкость и смешиваем с солью, сахаром и дрожжами. В ковшике доводим до кипения молоко и растворяем в нем сливочное масло, остужаем до температуры 33-35 градусов. Теплое молоко переливаем в дрожжевой состав. Компоненты перемешиваем и вводим растительное масло и просеянную муку, замешиваем тесто и собираем в шар. Оставляем под пленкой в теплом месте. Готовим начинку: при помощи бурачной терки измельчаем сыр, небольшую горсть откладываем для посыпки. Добавляем в сырную стружку сметану. Начинку слегка подсаливаем и перемешиваем. Тесто делим пополам и раскатываем в круглые лепешки, в центр каждый заготовки выкладываем сырный шарик. Приподнимая края кверху, защипываем и переворачиваем швом вниз, раскатываем скалкой до толщины в один сантиметр. Смазываем взбитым яйцом и посыпаем остатками сулугуни. Перекладываем полуфабрикат на противень и выпекаем 15-20 минут при 200 градусах. Классическое хачапури по-мегрельски в домашних условиях готово! Приятного аппетита!

Грузинское хачапури по-мегрельски с сыром в духовке

Грузинское хачапури по-мегрельски с сыром в духовке – это традиционное Кавказское блюдо, готовое к полному погружению в культуру и вкус колоритных стран. В духовке хачапури приобретает хрустящую корочку и более яркий вкус, который точно придется по вкусу всем членам семьи – гарантировано!

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Сулугуни – 1 кг.

Дрожжи свежие – 30 гр.

Молоко коровье – 350 мл.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Яйцо – 4 шт.

Масло сливочное – 120 гр.

Мука – 680 гр.

Сыр адыгейский – 500 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дрожжи растворяем в небольшом количестве теплого молока, всыпаем сахар и хорошенько перемешиваем.

Шаг 2. Вливаем остатки теплого молока, перемешиваем и убираем опару в теплое место на 15 минут.

Шаг 3. По истечении времени, добавляем растопленное теплое сливочное масло, соль и яичные желтки.

Шаг 4. Взболтав ингредиенты венчиком, порциями вводим просеянную муку и замешиваем тесто.

Шаг 5. Собираем тесто в комок и, накрыв полотенцем, переносим в теплое помещение на час-полтора.

Шаг 6. Два сорта сыра натираем на терке и смешиваем, 300 грамм откладываем в сторону.

Шаг 7. К оставшейся сырной массе переливаем белки (3 штуки) – мешаем.

Шаг 8. Разделяем поднявшееся тесто и начинку на три шарика, раскатываем лепешки и в середину кладем сыр, скрепляем края, как показано на фото.

Шаг 9. Полуфабрикат переворачиваем и осторожно раскатываем в лепешку при помощи скалки.

Шаг 10. Переносим заготовки на противень, промазываем белком и посыпаем сыром.

Шаг 11. Оставляем для расстойки на 15 минут, а затем выпекаем 20-25 минут при 200 градусах. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски на кефире

Хачапури по-мегрельски на кефире – это нежное и ароматное блюдо, которое готовится быстро и легко. Кефир добавляет тесту пышность, а сыр – пикантность и сытность. И так как кисломолочные продукты обладают достаточно высокой жирностью, отведав такую лепешку, вы еще очень долго будете ощущать сытость.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Кефир – 200 мл.

Сметана – 140 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло сливочное – 80 гр.

Мука – 430 гр.

Сулугуни – 600 гр.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир и сметану отправляем в глубокую емкость.

Шаг 2. Следом всыпаем сахарный песок, соду и соль – размешиваем и даем постоять 5 минут.

Шаг 3. Далее вливаем растопленное сливочное масло и горстями вводим просеянную пшеничную муку.

Шаг 4. Перемешиваем и получаем тесто, слегка прилипающее к ладоням – это нормально.

Шаг 5. Сыр натираем на терке и формуем полуфабрикаты: тесто делим пополам и раскатываем в лепешки, в центр каждой помещаем по 200 грамм сулугуни.

Шаг 6. Свободные края собираем в «узелок».

Шаг 7. Переворачиваем и раскатываем лепешку, переносим на пергамент и смазываем расколоченным яйцом, дополняем 100 граммами сыра.

Шаг 8. Делаем несколько мелких отверстий для выхода пара и убираем в духовку, прогретую до 200 градусов, на 20 минут. Готовьте и получайте удовольствие!

Домашнее хачапури по-мегрельски с сыром сулугуни

Домашнее хачапури по-мегрельски с сыром сулугуни – это вкусное и сытное кушанье, которое можно приготовить даже в будний день и насладиться невероятным сочетанием тонкого теста и большого количества изысканной начинки. Сочный сулугуни, плавящийся внутри хрустящих лепешек, дарит неповторимый вкус и аромат.

Время готовки – 2 ч. 15 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Молоко коровье – 270 мл.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Сулугуни – 500 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 1 ч.л.

Соль – 2 щепотки

Масло сливочное – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 50 грамм сливочного масла растапливаем на водяной бане либо в микроволновой печи.

Шаг 2. Масло переливаем в миску к муке, теплому молоку, дрожжам, соли и сахару.

Шаг 3. Вымешиваем состав на протяжении 5-7 минут и прикрываем салфеткой, убираем в теплое помещение на 60 минут.

Шаг 4. Для начинки натираем на терке сыр и разделяем на три равные части (30 грамм оставляем для посыпки), аналогично поступаем с тестом. Мучные шарики возвращаем в тепло еще на 15 минут.

Шаг 5. Для смазывания расколачиваем яйцо со сметаной.

Шаг 6. Тесто раскатываем в круг, в середину высыпаем часть сыра и добавляем немного сливочного масла.

Шаг 7. Защипываем края теста так, чтобы начинка оставалась внутри, переворачиваем и раскатываем.

Шаг 8. Перекладываем лепешку на лист пекарской бумаги, смазываем яичной смесью и присыпаем горстью сырной стружки.

Шаг 9. Убираем заготовку в духовой шкаф на 13-15 минут, включив режим конвекции. К столу подаем, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски на мацони

Хачапури по-мегрельски на мацони – это изысканное блюдо с нежным и мягким тестом, которое тает во рту, а вкусная начинка из растекающегося сыра подарит вам истинное гастрономическое наслаждение. Приготовление такого хачапури – это настоящее удовольствие, поэтому рекомендуем привлечь всех членов семьи.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Вода – 100 мл.

Мука – 600 гр.

Соль – 0,5 ст.л.

Сахар-песок – 0,5 ст.л.

Дрожжи сухие – 0,5 ст.л.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Мацони – 250 мл.

Для начинки:

Сулугуни – 300 гр.

Сыр имеретинский – 750 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко коровье – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с теста: полкилограмма муки просеиваем и соединяем с дрожжами, солью, сахаром.

Шаг 2. Теплое мацони смешиваем с теплой водой и переливаем в мучную смесь – размешиваем.

Шаг 3. Замешиваем тесто, постепенно вливая оливковое масло. Комок оставляем под полотенцем на полтора часа, затем обминаем и даем «отдохнуть» еще 30 минут.

Шаг 4. Не теряя времени, готовим начинку: имеретинский сыр натираем на крупной терке и объединяем с яичными белками. Желтки убираем в сторону.

Шаг 5. В отдельную емкость натираем на крупной терке сулугуни.

Шаг 6. Тесто разделяем на три части, параллельно начинаем прогревать духовку до отметки в 250 градусов.

Шаг 7. Комочки раскатываем и высыпаем имеретинский сыр, защипливаем по типу узла и, перевернув, раскатываем в лепешку. Укладываем на противень, делаем несколько проколов для выхода пара и промазываем смесью молока и желтков, посыпаем сулугуни.

Шаг 8. Выпекаем в течение 10-15 минут и дегустируем. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски на дрожжевом тесте

Хачапури по-мегрельски на дрожжевом тесте – это классическое грузинское блюдо, которое придется по вкусу всем любителям сыра и сытных кушаний. Дрожжевое тесто делает хачапури невероятно воздушным и мягким, а сыр – невероятно ароматным, сытным и изысканным.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мука – 350 гр.

Яйцо – 1 шт.

Молоко коровье – 250 мл.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Яичный желток – 1 шт.

Сулугуни – 300 гр.

Сливочное масло – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления теста в чашу миксера отправляем следующие компоненты: просеянную муку, теплое молоко, сухие дрожжи, соль, сахар и растительное масло – замешиваем.

Шаг 2. Продолжаем замес около 5-7 минут, полученный комок укрываем влажным полотенцем и помещаем на полку холодильника, оставляем на полчаса.

Шаг 3. Далее тесто делим пополам и формируем шарики. Духовку нагреваем до отметки в 180 градусов и ставим в духовку противень, чтобы он прогрелся.

Шаг 4. Колобки раскатываем в лепешки, в середину кладем щедрую горсть тертого сыра (немного оставляем для посыпки) и, соединяем края, как показано на фото.

Шаг 5. Заготовку переворачиваем и раскатываем до толщины в один сантиметр, переносим на противень и смазываем желтком, посыпаем остатками сыра.

Шаг 6. Горячий хачапури промазываем сливочным маслом и подаем к столу. Приятного аппетита!

Мегрельское хачапури из слоеного теста

Мегрельское хачапури из слоеного теста – это утонченное кушанье, которое придется по вкусу каждому, кто попробует хотя бы кусочек! Хрустящая корочка в сочетании с нежным сыром – это настоящее наслаждение для вашего вкуса. Этот рецепт отлично подойдет для тех, кто не любит работать с тестом: замешивать и раскатывать.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 500 гр.

Сулугуни – 150 гр.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса извлекаем замороженное тесто из морозильной камеры.

Шаг 2. Вооружаемся теркой с крупными отверстиями и натираем сыр.

Шаг 3. Тесто разрезаем на 4 сегмента, каждый раскатываем в тонкий пласт.

Шаг 4. В центр каждой заготовки выкладываем часть сырной стружки.

Шаг 5. Смачиваем руки в воде и скрепляем края между собой так, как показано на фото.

Шаг 6. На противень кладем лист пекарской бумаги и выкладываем заготовки, смазываем взбитым яйцом и выпекаем 20-25 минут при 200 градусах.

Шаг 7. Теплое кушанье подаем к столу и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Хачапури по-мегрельски с творогом

Хачапури по-мегрельски с творогом – это оригинальный вариант традиционного грузинского блюда, который радует своим нежным вкусом и ароматом, а также прекрасно подходит для тех людей, кто «сидит» на диете либо придерживается правильного питания. Творог делает начинку более нежной и кремообразной, что делает этот хачапури настоящим деликатесом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Творог – 400 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сыр твердый – 200 гр.

Мука рисовая – 150 гр.

Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.

Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты согласно списку, представленному выше.

Шаг 2. В глубокой емкости разминаем творог и смешиваем с яйцами и солью.

Шаг 3. Сыр измельчаем при помощи терки и половину вмешиваем в тесто.

Шаг 4. В творожную массу вводим просеянную муку с разрыхлителем и, перемешав, собираем в комок. Выкладываем на пергамент и разминаем руками в лепешку.

Шаг 5. Полуфабрикат посыпаем оставшимся сыром и готовим при 180 градусах 20-25 минут.

Шаг 6. Горячее и аппетитное блюдо подаем сразу же после тепловой обработки. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски на сковороде

Хачапури по-мегрельски на сковороде – это быстрый и простой способ приготовить аппетитные и сочные лепешки с сыром. Нежное тесто сочетается с плавленым сыром, который тает прямо на сковородке, даря тепло и уют традиционной грузинской кухни. Обязательно попробуйте, и вы не пожалеете!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Кефир – 200 мл.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Сыр твердых сортов – 400 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 2. Одно яйцо и сахар взбалтываем венчиком.

Шаг 3. Всыпаем соду в кефир, хорошенько перемешиваем и оставляем на одну минуту.

Шаг 4. Объединяем кефир с растительным маслом и расколоченным яйцом.

Шаг 5. В несколько этапов вводим просеянную муку и замешиваем тесто.

Шаг 6. Оборачиваем комок в пленку и оставляем при комнатной температуре на полчаса.

Шаг 7. Для начинки смешиваем тертый на терке сыр и куриное яйцо.

Шаг 8. Массу делим на 8 частей.

Шаг 9. Аналогично разрезаем тесто, каждый кусочек раскатываем в лепешку, распределяем начинку.

Шаг 10. Скрепляем края, переворачиваем и раскатываем.

Шаг 11. Обжариваем по 4-5 минут с каждой стороны и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Хачапури по-мегрельски на бездрожжевом тесте

Хачапури по-мегрельски на бездрожжевом тесте – это легкое кушанье, идеально подходящее для тех, кто любит сытно и вкусно поесть! Бездрожжевое тесто делает хачапури особенно нежными, а ароматный сыр добавляет пикантности и неповторимости вкусу.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Кефир – 130 мл.

Сметана – 130 мл.

Масло сливочное – 90 гр.

Мука – 300 гр.

Сахар-песок – 0,5 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Сулугуни – 400-500 гр.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим тесто: кефир соединяем с содой, сахаром, солью, сметаной. Спустя 5 минут вливаем растопленное сливочное масло и перемешиваем.

Шаг 2. Высыпаем просеянную пшеничную муку и перешиваем составляющие.

Шаг 3. Вымешиваем тесто и оставляем при комнатной температуре, прикрыв салфеткой, на время приготовления начинки.

Шаг 4. Сулугуни натираем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 5. Раскатываем тесто до толщины в 5 миллиметров, выкладываем в центр 80 процентов от сырной массы.

Шаг 6. Скрепляем края в узелок, переворачиваем швом вниз и раскатываем до одного сантиметра. Переносим на пергамент, смазываем яйцом и дополняем остатками сыра. Выпекаем при 190-200 градусах 20 минут.

Шаг 7. К столу подаем в теплом виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!