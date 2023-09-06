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Клецки для супа

На чтение: 8 минут
Клецки для супа

Клецки для супа – это очень вкусное и аппетитное дополнение к первым обеденным блюдам. Такой продукт можно приготовить разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей подборке из десяти простых рецептов приготовления с пошаговыми фото.

Простые клецки для супа из муки и яйца

Простые клецки для супа из муки и яйца получаются невероятно нежными и аппетитными. Такой продукт ярко дополнит обеденные супы или наваристые бульоны. Приготовить заготовки сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Клецки для супа

Ингредиенты –+0.15 кг.

  • Мука 100 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Соль  по вкусу

Шаги 10 мин.

  1. Клецки для супа

    Клецки для супа готовятся быстро и просто. Разбиваем куриное яйцо в глубокую миску, взбиваем венчиком до образования пышной пены.

  2. Клецки для супа

    Просеиваем указанное количество муки и высыпаем соль по вкусу.

  3. Клецки для супа

    Погружаем муку в яичную смесь. Начинаем перемешивать.

  4. Клецки для супа

    Замешиваем однородное тесто без комочков. Если оно получается слишком густым, можно добавить немного кипяченой воды.

  5. Клецки для супа

    Формируем клецки с помощью ложки.

  6. Клецки для супа

    Тесто на ложке опускаем в кипящий бульон и отвариваем его.

  7. Клецки для супа

    Теперь вы знаете, как приготовить простые клецки для супа из муки и яйца. Берите на заметку.

Сырные клецки для супа

Сырные клецки для супа – это интересный по вкусу и несложный в приготовлении продукт для ваших кулинарных решений. Аппетитные клецки сделают домашние супы ярче и питательнее. Порадуйте себя и своих близких с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 300 гр.

Ингредиенты:

  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Зелень – по вкусу.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 100 гр.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем кусочек размягченного сливочного масла, кладем его в глубокую тарелку.

Клецки для супа

Шаг 2. Натираем сюда сыр на мелкой терке.

Клецки для супа

Шаг 3. Сюда же разбиваем куриное яйцо и добавляем измельченную зелень. Солим и посыпаем специями по вкусу.

Клецки для супа

Шаг 4. Начинаем перемешивать заготовку и постепенно подсыпаем муку.

Клецки для супа

Шаг 5. Замешиваем плотное однородное тесто.

Клецки для супа

Шаг 6. От теста отщипываем кусочки и лепим из них аккуратные шарики.

Клецки для супа

Шаг 7. Сырные клецки для супа готовы, можно класть их в кипящий суп. Обязательно берите на заметку идею!

Клецки для супа

Клецки из манки для супа

Клецки из манки для супа получаются очень нежными и приятными по вкусу. Такой продукт сделает ваши домашние супы ярче и вкуснее. Для приготовления таких клецок используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Ваши близкие по достоинству оценят такую кулинарную идею.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 750 гр.

Ингредиенты:

  • Крупа манная – 250 гр.
  • Творог – 500 гр.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество творога и выкладываем в глубокую миску.

Клецки для супа

Шаг 2. Добавляем чайную ложку соли.

Клецки для супа

Шаг 3. Высыпаем сюда манную крупу.

Клецки для супа

Шаг 4. Из массы лепим однородное плотное тесто.

Клецки для супа

Шаг 5. Далее из теста формируем аккуратные колбаски и разрезаем их.

Клецки для супа

Шаг 6. Получаем небольшие клецки.

Клецки для супа

Шаг 7. Подготовленный продукт можно разделить на порции и разложить по целлофановым пакетам, чтобы убрать на хранение в морозильник.

Клецки для супа

Шаг 8. Клецки из манки для супа готовы. Используйте по назначению!

Клецки для супа

Как приготовить клецки без яиц для супа

Как приготовить клецки без яиц для супа, мы подробно рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такой продукт сделает ваши домашние супы аппетитнее и сытнее. Обязательно берите на заметку кулинарную идею и делайте ваш стол ярче и интереснее.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 350 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Масло растительное – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Клецки для супа

Шаг 2. Просеиваем муку, чтобы избавить ее от комочков.

Клецки для супа

Шаг 3. В муку добавляем соль и специи по вкусу, постепенно выливаем воду и перемешиваем до однородности.

Клецки для супа

Шаг 4. Выливаем растительное масло и вымешиваем однородное тесто.

Клецки для супа

Шаг 5. Тесто лепим колбаской, которую разрезаем на небольшие части.

Клецки для супа

Шаг 6. Сырые постные клецки опускаем в кипящий суп и отвариваем их.

Клецки для супа

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить клецки без яиц для супа. Берите на заметку!

Клецки для супа

Вкусные чесночные клецки

Вкусные чесночные клецки порадуют вас своим аппетитным видом и удивительным ароматом. Такой продукт станет изюминкой вашего обеленного супа, а домашние не смогут устоять. Обязательно попробуйте приготовить вкуснейшие клецки по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 150 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 80 гр.
  • Желток яичный – 1 шт.
  • Масло сливочное – 15 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Укроп – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яичный желток выкладываем в глубокую миску, дополняем его водой и солью.

Клецки для супа

Шаг 2. Вымешиваем до однородности и просеиваем сюда муку.

Клецки для супа

Шаг 3. Замешиваем тугое однородное тесто и даем ему полежать около 10-15 минут.

Клецки для супа

Шаг 4. В это время соединяем размягченное сливочное масло, измельченный чеснок и укроп. Тщательно перемешиваем.

Клецки для супа

Шаг 5. Раскатываем тесто в тонкий пласт и обмазываем его чесночной заготовкой. Сворачиваем пласт с ароматной начинкой в рулет.

Клецки для супа

Шаг 6. Разделяем колбаску на части равной толщины и выкладываем их в кипящий суп.

Клецки для супа

Шаг 7. Вкусные чесночные клецки готовы. Обязательно берите на заметку идею!

Клецки для супа

Клецки на сметане для супа

Клецки на сметане для супа выходят удивительно нежными и воздушными. Такой простой и вкусный продукт идеально дополнит обеденные супы или наваристые бульоны. Приготовить аппетитные клецки несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 250 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 4 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень сушеная – по вкусу.
  • Чеснок – 1 зубчик.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриное яйцо в глубокую миску. Взбиваем вилкой или венчиком.

Клецки для супа

Шаг 2. Добавляем в яичную смесь соль, перец и сметану. Вымешиваем до однородности.

Клецки для супа

Шаг 3. Сюда продавливаем зубчик чеснока и снова перемешиваем.

Клецки для супа

Шаг 4. Высыпаем сюда указанное количество муки.

Клецки для супа

Шаг 5. Вымешиваем массу до однородности и исчезновения комочков. Добавляем сушеную зелень и перемешиваем.

Клецки для супа

Шаг 6. Столовой ложкой выкладываем тесто в кипящий бульон.

Клецки для супа

Шаг 7. Клецки на сметане для супа готовы. Попробуйте!

Клецки для супа

Клецки для супа на заварном тесте

Клецки для супа на заварном тесте – это вкусный и несложный в приготовлении продукт для ваших кулинарных решений. Аппетитные клецки сделают домашние супы намного питательнее и интереснее. Порадуйте себя и своих близких с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 300 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Воду и кусочек сливочного масла кладем в сотейник. Нагреваем содержимое и доводим до кипения, в конце добавляем соль по вкусу. Убираем с огня.

Клецки для супа

Шаг 2. Высыпаем сюда 150 грамм муки и тщательно замешиваем до исчезновения комочков.

Клецки для супа

Шаг 3. Даем массе немного остыть и разбиваем сюда куриное яйцо.

Клецки для супа

Шаг 4. Тщательно вымешиваем массу до однородности.

Клецки для супа

Шаг 5. Процесс вымешивания небыстрый. Чтобы его ускорить, можно использовать миксер.

Клецки для супа

Шаг 6. Выкладываем тесто на стол, присыпанный оставшейся мукой, и хорошенько разминаем его руками.

Клецки для супа

Шаг 7. Лепим из теста колбаску и режем ее на кусочки. Каждый кусочек скатываем в шарик.

Клецки для супа

Шаг 8. Клецки для супа на заварном тесте готовы. Погружайте их в суп и отваривайте.

Клецки для супа

Картофельные клецки для супа

Картофельные клецки для супа выходят очень вкусными и питательными. Такой продукт из овощного теста идеально дополнит обеденные супы. Приготовить картофельные заготовки очень просто. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 350 гр.

Ингредиенты:

  • Пюре картофельное – 250 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Используйте готовое картофельное пюре или быстро отварите свежее. Для этого картофель почистите и промойте.

Клецки для супа

Шаг 2. Отвариваем картофель до готовности и разминаем в пюре.

Клецки для супа

Шаг 3. Добавляем в пюре соль и разбиваем сюда куриное яйцо.

Клецки для супа

Шаг 4. Высыпаем указанное количество муки.

Клецки для супа

Шаг 5. Хорошенько разминаем содержимое до однородности.

Клецки для супа

Шаг 6. Дальше заготовку выкладываем ложкой в кипящий суп.

Клецки для супа

Шаг 7. Картофельные клецки для супа готовы. Берите на заметку!

Клецки для супа

Жидкие клецки для супа

Жидкие клецки для супа – это вкусный и оригинальный в приготовлении продукт для ваших кулинарных решений. Нежные и яркие клецки сделают ваши домашние супы намного интереснее. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 280 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 100 гр.
  • Молоко – 100 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Куркума – 0,5 ч.л.
  • Соль – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, дополняем солью и куркумой.

Клецки для супа

Шаг 2. Взбиваем венчиком яйца со специями и подливаем сюда молоко.

Клецки для супа

Шаг 3. Просеиваем сюда муку.

Клецки для супа

Шаг 4. Вымешиваем однородное жидкое тесто без мучных комочков.

Клецки для супа

Шаг 5. Погружаем заготовку в кипящий суп с помощью шумовки или дуршлага.

Клецки для супа

Шаг 6. Медленно льем тесто в суп через отверстия и даем им схватиться в воде. Клецки сварятся очень быстро.

Клецки для супа

Шаг 7. Жидкие клецки для супа готовы. Обязательно повторите!

Клецки для супа

Клецки на молоке для супа

Клецки на молоке для супа получаются невероятно нежными и тающими во рту. Такой продукт идеально дополнит обеденные супы или наваристые бульоны. Приготовить заготовки очень просто. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 250 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 110 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 130 мл.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Клецки для супа

Шаг 2. Просеиваем муку через сито.

Клецки для супа

Шаг 3. Отделяем яичный желток от белка. Желток хорошенько растираем с маслом и выливаем сюда молоко, затем вводим муку с солью и перемешиваем.

Клецки для супа

Шаг 4. Белок взбиваем до устойчивых пиков.

Клецки для супа

Шаг 5. Перекладываем белковую массу в тесто и аккуратно все перемешиваем.

Клецки для супа

Шаг 6. Ложкой опускаем тесто в кипящий суп.

Клецки для супа

Шаг 7. Клецки на молоке для супа готовы. Угощайтесь!

Клецки для супа

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