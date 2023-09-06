Клецки для супа – это очень вкусное и аппетитное дополнение к первым обеденным блюдам. Такой продукт можно приготовить разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей подборке из десяти простых рецептов приготовления с пошаговыми фото.

Простые клецки для супа из муки и яйца

Простые клецки для супа из муки и яйца получаются невероятно нежными и аппетитными. Такой продукт ярко дополнит обеденные супы или наваристые бульоны. Приготовить заготовки сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Ингредиенты –+0.15 кг.

Мука 100 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Соль по вкусу

Шаги 10 мин.

Клецки для супа готовятся быстро и просто. Разбиваем куриное яйцо в глубокую миску, взбиваем венчиком до образования пышной пены. Просеиваем указанное количество муки и высыпаем соль по вкусу. Погружаем муку в яичную смесь. Начинаем перемешивать. Замешиваем однородное тесто без комочков. Если оно получается слишком густым, можно добавить немного кипяченой воды. Формируем клецки с помощью ложки. Тесто на ложке опускаем в кипящий бульон и отвариваем его. Теперь вы знаете, как приготовить простые клецки для супа из муки и яйца. Берите на заметку.

Сырные клецки для супа

Сырные клецки для супа – это интересный по вкусу и несложный в приготовлении продукт для ваших кулинарных решений. Аппетитные клецки сделают домашние супы ярче и питательнее. Порадуйте себя и своих близких с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 300 гр.

Ингредиенты:

Сыр твердый – 100 гр.

Зелень – по вкусу.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 100 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем кусочек размягченного сливочного масла, кладем его в глубокую тарелку.

Шаг 2. Натираем сюда сыр на мелкой терке.

Шаг 3. Сюда же разбиваем куриное яйцо и добавляем измельченную зелень. Солим и посыпаем специями по вкусу.

Шаг 4. Начинаем перемешивать заготовку и постепенно подсыпаем муку.

Шаг 5. Замешиваем плотное однородное тесто.

Шаг 6. От теста отщипываем кусочки и лепим из них аккуратные шарики.

Шаг 7. Сырные клецки для супа готовы, можно класть их в кипящий суп. Обязательно берите на заметку идею!

Клецки из манки для супа

Клецки из манки для супа получаются очень нежными и приятными по вкусу. Такой продукт сделает ваши домашние супы ярче и вкуснее. Для приготовления таких клецок используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Ваши близкие по достоинству оценят такую кулинарную идею.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 750 гр.

Ингредиенты:

Крупа манная – 250 гр.

Творог – 500 гр.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество творога и выкладываем в глубокую миску.

Шаг 2. Добавляем чайную ложку соли.

Шаг 3. Высыпаем сюда манную крупу.

Шаг 4. Из массы лепим однородное плотное тесто.

Шаг 5. Далее из теста формируем аккуратные колбаски и разрезаем их.

Шаг 6. Получаем небольшие клецки.

Шаг 7. Подготовленный продукт можно разделить на порции и разложить по целлофановым пакетам, чтобы убрать на хранение в морозильник.

Шаг 8. Клецки из манки для супа готовы. Используйте по назначению!

Как приготовить клецки без яиц для супа

Как приготовить клецки без яиц для супа, мы подробно рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такой продукт сделает ваши домашние супы аппетитнее и сытнее. Обязательно берите на заметку кулинарную идею и делайте ваш стол ярче и интереснее.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 350 гр.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Вода – 150 мл.

Масло растительное – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Просеиваем муку, чтобы избавить ее от комочков.

Шаг 3. В муку добавляем соль и специи по вкусу, постепенно выливаем воду и перемешиваем до однородности.

Шаг 4. Выливаем растительное масло и вымешиваем однородное тесто.

Шаг 5. Тесто лепим колбаской, которую разрезаем на небольшие части.

Шаг 6. Сырые постные клецки опускаем в кипящий суп и отвариваем их.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить клецки без яиц для супа. Берите на заметку!

Вкусные чесночные клецки

Вкусные чесночные клецки порадуют вас своим аппетитным видом и удивительным ароматом. Такой продукт станет изюминкой вашего обеленного супа, а домашние не смогут устоять. Обязательно попробуйте приготовить вкуснейшие клецки по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 150 гр.

Ингредиенты:

Мука – 80 гр.

Желток яичный – 1 шт.

Масло сливочное – 15 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Вода – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яичный желток выкладываем в глубокую миску, дополняем его водой и солью.

Шаг 2. Вымешиваем до однородности и просеиваем сюда муку.

Шаг 3. Замешиваем тугое однородное тесто и даем ему полежать около 10-15 минут.

Шаг 4. В это время соединяем размягченное сливочное масло, измельченный чеснок и укроп. Тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Раскатываем тесто в тонкий пласт и обмазываем его чесночной заготовкой. Сворачиваем пласт с ароматной начинкой в рулет.

Шаг 6. Разделяем колбаску на части равной толщины и выкладываем их в кипящий суп.

Шаг 7. Вкусные чесночные клецки готовы. Обязательно берите на заметку идею!

Клецки на сметане для супа

Клецки на сметане для супа выходят удивительно нежными и воздушными. Такой простой и вкусный продукт идеально дополнит обеденные супы или наваристые бульоны. Приготовить аппетитные клецки несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 250 гр.

Ингредиенты:

Мука – 4 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень сушеная – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриное яйцо в глубокую миску. Взбиваем вилкой или венчиком.

Шаг 2. Добавляем в яичную смесь соль, перец и сметану. Вымешиваем до однородности.

Шаг 3. Сюда продавливаем зубчик чеснока и снова перемешиваем.

Шаг 4. Высыпаем сюда указанное количество муки.

Шаг 5. Вымешиваем массу до однородности и исчезновения комочков. Добавляем сушеную зелень и перемешиваем.

Шаг 6. Столовой ложкой выкладываем тесто в кипящий бульон.

Шаг 7. Клецки на сметане для супа готовы. Попробуйте!

Клецки для супа на заварном тесте

Клецки для супа на заварном тесте – это вкусный и несложный в приготовлении продукт для ваших кулинарных решений. Аппетитные клецки сделают домашние супы намного питательнее и интереснее. Порадуйте себя и своих близких с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 300 гр.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Вода – 150 мл.

Масло сливочное – 40 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Воду и кусочек сливочного масла кладем в сотейник. Нагреваем содержимое и доводим до кипения, в конце добавляем соль по вкусу. Убираем с огня.

Шаг 2. Высыпаем сюда 150 грамм муки и тщательно замешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 3. Даем массе немного остыть и разбиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 4. Тщательно вымешиваем массу до однородности.

Шаг 5. Процесс вымешивания небыстрый. Чтобы его ускорить, можно использовать миксер.

Шаг 6. Выкладываем тесто на стол, присыпанный оставшейся мукой, и хорошенько разминаем его руками.

Шаг 7. Лепим из теста колбаску и режем ее на кусочки. Каждый кусочек скатываем в шарик.

Шаг 8. Клецки для супа на заварном тесте готовы. Погружайте их в суп и отваривайте.

Картофельные клецки для супа

Картофельные клецки для супа выходят очень вкусными и питательными. Такой продукт из овощного теста идеально дополнит обеденные супы. Приготовить картофельные заготовки очень просто. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 350 гр.

Ингредиенты:

Пюре картофельное – 250 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Используйте готовое картофельное пюре или быстро отварите свежее. Для этого картофель почистите и промойте.

Шаг 2. Отвариваем картофель до готовности и разминаем в пюре.

Шаг 3. Добавляем в пюре соль и разбиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 4. Высыпаем указанное количество муки.

Шаг 5. Хорошенько разминаем содержимое до однородности.

Шаг 6. Дальше заготовку выкладываем ложкой в кипящий суп.

Шаг 7. Картофельные клецки для супа готовы. Берите на заметку!

Жидкие клецки для супа

Жидкие клецки для супа – это вкусный и оригинальный в приготовлении продукт для ваших кулинарных решений. Нежные и яркие клецки сделают ваши домашние супы намного интереснее. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 280 гр.

Ингредиенты:

Мука – 100 гр.

Молоко – 100 мл.

Яйцо – 2 шт.

Куркума – 0,5 ч.л.

Соль – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, дополняем солью и куркумой.

Шаг 2. Взбиваем венчиком яйца со специями и подливаем сюда молоко.

Шаг 3. Просеиваем сюда муку.

Шаг 4. Вымешиваем однородное жидкое тесто без мучных комочков.

Шаг 5. Погружаем заготовку в кипящий суп с помощью шумовки или дуршлага.

Шаг 6. Медленно льем тесто в суп через отверстия и даем им схватиться в воде. Клецки сварятся очень быстро.

Шаг 7. Жидкие клецки для супа готовы. Обязательно повторите!

Клецки на молоке для супа

Клецки на молоке для супа получаются невероятно нежными и тающими во рту. Такой продукт идеально дополнит обеденные супы или наваристые бульоны. Приготовить заготовки очень просто. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 250 гр.

Ингредиенты:

Мука – 110 гр.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 130 мл.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Просеиваем муку через сито.

Шаг 3. Отделяем яичный желток от белка. Желток хорошенько растираем с маслом и выливаем сюда молоко, затем вводим муку с солью и перемешиваем.

Шаг 4. Белок взбиваем до устойчивых пиков.

Шаг 5. Перекладываем белковую массу в тесто и аккуратно все перемешиваем.

Шаг 6. Ложкой опускаем тесто в кипящий суп.

Шаг 7. Клецки на молоке для супа готовы. Угощайтесь!