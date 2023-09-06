Описание приготовления:

Нет такого сорта таркинский перец, а свое название он получил от названия села недалеко от Махачкалы в Дагестане, где и начали его заготавливать. Для него подойдет любой сорт острого зеленого перца сорта чили. Хранится такой перец при температуре +5 до +18 градусов в темном месте. Его нельзя подвергать заморозке, но и при повторном брожении, он теряет свои вкусовые качества. Его используют в качестве самостоятельной закуски, добавляют в салаты, горячие блюда, фаршируют мясо.

Основной ингредиент: Овощи / Острый перец Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Перец острый 500 Грамм (зеленый)

Вода 1.5 Литра

Соль 100 Грамм

Чеснок 1 Штука (целая головка)

Сельдерей корневой 1/4 Штуки

Укроп 2 Штуки

Количество порций 1

Калорийность

13 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Таркинский перец»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления таркинского перца. Овощи тщательно вымойте.

В каждом перце у плодоножки сделайте надрезы, не отрезая ее, и выложите в широкую посуду, у меня пищевое ведро. Залейте холодной водой и оставьте на сутки, немного придавив, чтобы вышла лишняя горечь. Затем воду полностью слейте.

Добавьте к перцу очищенный чеснок, веточки укропа и порезанный на дольки корневой сельдерей.

В холодной, не кипяченой воде разведите соль и залейте перец. Рассол должен быть выше перца.

Поставьте сверху гнет, чтобы он немного придавил перец.

Уберите ведро с перцем в темное место и оставьте при комнатной температуре на 14 дней. Каждый день нужно шевелить перцы, чтобы рассол проник внутрь.

Готовый таркинский перец отожмите и плотно разложите по стерилизованным банкам. Рассол доведите до кипения и варите на среднем огне в течение 3-4 минут, снимая пену. Залейте перец до самого верха и закройте банки капроновыми крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания. Переверните банки и уберите на хранение.

Хороших заготовок!