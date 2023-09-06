Описание приготовления:
Нет такого сорта таркинский перец, а свое название он получил от названия села недалеко от Махачкалы в Дагестане, где и начали его заготавливать. Для него подойдет любой сорт острого зеленого перца сорта чили. Хранится такой перец при температуре +5 до +18 градусов в темном месте. Его нельзя подвергать заморозке, но и при повторном брожении, он теряет свои вкусовые качества. Его используют в качестве самостоятельной закуски, добавляют в салаты, горячие блюда, фаршируют мясо.
Основной ингредиент: Овощи / Острый перец Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Перец острый 500 Грамм (зеленый)
- Вода 1.5 Литра
- Соль 100 Грамм
- Чеснок 1 Штука (целая головка)
- Сельдерей корневой 1/4 Штуки
- Укроп 2 Штуки
Количество порций 1
Калорийность
13 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Таркинский перец»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления таркинского перца. Овощи тщательно вымойте.
В каждом перце у плодоножки сделайте надрезы, не отрезая ее, и выложите в широкую посуду, у меня пищевое ведро. Залейте холодной водой и оставьте на сутки, немного придавив, чтобы вышла лишняя горечь. Затем воду полностью слейте.
Добавьте к перцу очищенный чеснок, веточки укропа и порезанный на дольки корневой сельдерей.
В холодной, не кипяченой воде разведите соль и залейте перец. Рассол должен быть выше перца.
Поставьте сверху гнет, чтобы он немного придавил перец.
Уберите ведро с перцем в темное место и оставьте при комнатной температуре на 14 дней. Каждый день нужно шевелить перцы, чтобы рассол проник внутрь.
Готовый таркинский перец отожмите и плотно разложите по стерилизованным банкам. Рассол доведите до кипения и варите на среднем огне в течение 3-4 минут, снимая пену. Залейте перец до самого верха и закройте банки капроновыми крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания. Переверните банки и уберите на хранение.
Хороших заготовок!