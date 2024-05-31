Нежное сочное блюдо из молодой капусты. Рецепт за 30 минут: всё нарезал и в духовку

Новые рецепты

Подробный рецепт вкусного блюда из молодой капусты, которое можно приготовить всего за полчаса.

Ингредиенты:

— Молодая капуста — 800 г

— Соль — 1 чайная ложка

— Зелёный лук

— Петрушка

— Укроп

— Чёрный молотый перец

— Яйца — 3 шт.

— Сметана — 200-250 г (чем жирнее, тем вкуснее)

— Сыр (например, моцарелла) — по вкусу

— Растительное масло для смазывания формы

Приготовление:

1. Возьмите небольшую молодую капусту весом около 800 г и нарежьте её полосками.

2. Добавьте чайную ложку соли и слегка помните капусту руками, чтобы она быстрее пустила сок.

3. Нарежьте зелёный лук и добавьте его к капусте.

4. Добавьте нарезанную петрушку и укроп.

5. Приправьте любимыми специями и добавьте чёрный молотый перец по вкусу.

6. В отдельной миске взбейте три яйца и добавьте к ним 200-250 г сметаны.

7. Половину натёртого сыра (например, моцареллы) добавьте в смесь и хорошо перемешайте.

8. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в неё всю массу, разровняйте.

9. Посыпьте оставшимся сыром сверху.

10. Выпекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке в течение 30 минут.

11. Дайте блюду немного остыть и нарежьте его порционными кусками.

Фото: www.youtube.com

Приятного аппетита, хорошего настроения, мира и добра!