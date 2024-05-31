Нежное сочное блюдо из молодой капусты. Рецепт за 30 минут: всё нарезал и в духовку

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Подробный рецепт вкусного блюда из молодой капусты, которое можно приготовить всего за полчаса.
Ингредиенты:
— Молодая капуста — 800 г
— Соль — 1 чайная ложка
— Зелёный лук
— Петрушка
— Укроп
— Чёрный молотый перец
— Яйца — 3 шт.
— Сметана — 200-250 г (чем жирнее, тем вкуснее)
— Сыр (например, моцарелла) — по вкусу
— Растительное масло для смазывания формы
Приготовление:
1. Возьмите небольшую молодую капусту весом около 800 г и нарежьте её полосками.
2. Добавьте чайную ложку соли и слегка помните капусту руками, чтобы она быстрее пустила сок.
3. Нарежьте зелёный лук и добавьте его к капусте.
4. Добавьте нарезанную петрушку и укроп.
5. Приправьте любимыми специями и добавьте чёрный молотый перец по вкусу.
6. В отдельной миске взбейте три яйца и добавьте к ним 200-250 г сметаны.
7. Половину натёртого сыра (например, моцареллы) добавьте в смесь и хорошо перемешайте.
8. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в неё всю массу, разровняйте.
9. Посыпьте оставшимся сыром сверху.
10. Выпекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке в течение 30 минут.
11. Дайте блюду немного остыть и нарежьте его порционными кусками.
Фото: www.youtube.com
Приятного аппетита, хорошего настроения, мира и добра!