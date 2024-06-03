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Лазанья из кабачков с грибами

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Лазанья из кабачков с грибами

Описание приготовления:

Вкусная, сочная и низкокалорийная лазанья, которую можно есть на любой диете, а также при заболевании диабета. Этот рецепт — просто находка для тех, кто следит за свои здоровьем. По желанию, сметану можно заменить на жирные сливки или кокосовое молоко.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Кабачок / Грибы Блюдо: Горячие блюда / Лазанья

Состав / Ингредиенты:

  • Кабачки 500 Грамм (2 штуки)
  • Грибы 500 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Сметана 100 Грамм (15-20% жирности)
  • Сыр Моцарелла 150 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Сушеный тимьян 1 Чайная ложка (или орегано)

Количество порций 6

Калорийность

89 ккал

Калорийность

4 г

Белки

7 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лазанья из кабачков с грибами»

Лазанья из кабачков с грибами

Подготовьте все необходимые продукты для приготовления лазаньи.

Лазанья из кабачков с грибами

Лук очистите и нарежьте мелким кубиком, морковь — натрите на терке. В сковороду налейте масло, выложите овощи и готовьте при среднем нагреве до их мягкости.

Лазанья из кабачков с грибами

Грибы промойте и обсушите, нарежьте на тонкие пластины и добавьте в сковороду к овощам. Готовьте, пока грибы не уменьшатся в размере и не станут мягкими.

Лазанья из кабачков с грибами

Добавьте к овощам с грибами соль, черный молотый перец, сушенный тимьян и чеснок, пропущенный через пресс. Перемешайте и готовьте 1 минуту, чтобы специи раскрыли свой аромат.

Лазанья из кабачков с грибами

К начинке добавьте сметану и влейте 50-100 мл. воды, доведите соус до кипения и снимите с плиты.

Лазанья из кабачков с грибами

Молодые кабачки промойте и нарежьте на тонкие пластины. Переложите в тарелку и посолите их, оставьте на 5-10 минут, чтобы они стали немного мягче. Затем ополосните от лишней соли и просушите бумажными полотенцами.

Лазанья из кабачков с грибами

В форму для лазаньи выложите 1/3 части начинки.

Лазанья из кабачков с грибами

Поверх распределите пластины кабачка.

Лазанья из кабачков с грибами

На кабачки выложите еще часть начинки, разровняйте.

Лазанья из кабачков с грибами

Посыпьте 1/3 части сыра.

Лазанья из кабачков с грибами

Затем слои повторите — кабачки, начинка и сыр. Последний слой — кабачки и посыпьте верх оставшимся сыром. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Лазанья из кабачков с грибами

Готовая лазанья должна хорошо подрумяниться. Подавайте к столу. Приятного аппетита!

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