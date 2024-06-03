Описание приготовления:
Вкусная, сочная и низкокалорийная лазанья, которую можно есть на любой диете, а также при заболевании диабета. Этот рецепт — просто находка для тех, кто следит за свои здоровьем. По желанию, сметану можно заменить на жирные сливки или кокосовое молоко.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Кабачок / Грибы Блюдо: Горячие блюда / Лазанья
Состав / Ингредиенты:
- Кабачки 500 Грамм (2 штуки)
- Грибы 500 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Сметана 100 Грамм (15-20% жирности)
- Сыр Моцарелла 150 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Сушеный тимьян 1 Чайная ложка (или орегано)
Количество порций 6
Калорийность
89 ккал
Калорийность
4 г
Белки
7 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лазанья из кабачков с грибами»
Подготовьте все необходимые продукты для приготовления лазаньи.
Лук очистите и нарежьте мелким кубиком, морковь — натрите на терке. В сковороду налейте масло, выложите овощи и готовьте при среднем нагреве до их мягкости.
Грибы промойте и обсушите, нарежьте на тонкие пластины и добавьте в сковороду к овощам. Готовьте, пока грибы не уменьшатся в размере и не станут мягкими.
Добавьте к овощам с грибами соль, черный молотый перец, сушенный тимьян и чеснок, пропущенный через пресс. Перемешайте и готовьте 1 минуту, чтобы специи раскрыли свой аромат.
К начинке добавьте сметану и влейте 50-100 мл. воды, доведите соус до кипения и снимите с плиты.
Молодые кабачки промойте и нарежьте на тонкие пластины. Переложите в тарелку и посолите их, оставьте на 5-10 минут, чтобы они стали немного мягче. Затем ополосните от лишней соли и просушите бумажными полотенцами.
В форму для лазаньи выложите 1/3 части начинки.
Поверх распределите пластины кабачка.
На кабачки выложите еще часть начинки, разровняйте.
Посыпьте 1/3 части сыра.
Затем слои повторите — кабачки, начинка и сыр. Последний слой — кабачки и посыпьте верх оставшимся сыром. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
Готовая лазанья должна хорошо подрумяниться. Подавайте к столу. Приятного аппетита!