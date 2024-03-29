Так вкусно и быстро рыбу я ещё не готовила. Сочный минтай на сковороде

Минтай считается весьма бюджетной рыбой, которая подходит для повседневной готовки. При этом рыба не только вкусная, но и полезная. Не все знают о том, что в минтае содержится дневная норма йода для человека, а также больше дневной нормы кобальта и хрома. Напомним, что йод необходим для правильной работы щитовидной железы.

Кроме того, минтай способствует снижению уровня глюкозы в крови и улучшает ее состояние.

Если до этого вы не любили минтай, то стоит попробовать приготовить его по новому рецепту.

Сделаем тушеный минтай на сковороде основным ужином для семьи.

Ингредиенты:

Минтай — 4 шт.;

Соль — 1 ч.л.;

Черный перец — щепотка;

Лук — 3 шт.;

Растительное масло — 5 ст.л.

Приготовление:

Нарезаем очищенную рыбу на небольшие кусочки, промываем, солим и перчим.

Нарезаем на полукольца лук, выкладываем вместе с рыбой в сковороду.

Накрываем сковороду крышкой и на растительном масле томим минтай 10 минут.

Спустя 10 минут кусочки рыбы переворачиваем и томим под крышкой 5 минут.

В результате получается сочный вкусный минтай в луке.

Подавать такую рыбу можно с любым гарниром, от картофеля до круп. Помимо минтая по данному рецепту готовится и хек, и путассу.