Так вкусно и быстро рыбу я ещё не готовила. Сочный минтай на сковороде

Минтай считается весьма бюджетной рыбой, которая подходит для повседневной готовки. При этом рыба не только вкусная, но и полезная. Не все знают о том, что в минтае содержится дневная норма йода для человека, а также больше дневной нормы кобальта и хрома. Напомним, что йод необходим для правильной работы щитовидной железы.
Кроме того, минтай способствует снижению уровня глюкозы в крови и улучшает ее состояние.
Если до этого вы не любили минтай, то стоит попробовать приготовить его по новому рецепту.
Сделаем тушеный минтай на сковороде основным ужином для семьи.
Ингредиенты:
- Минтай — 4 шт.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Черный перец — щепотка;
- Лук — 3 шт.;
- Растительное масло — 5 ст.л.
Приготовление:
Нарезаем очищенную рыбу на небольшие кусочки, промываем, солим и перчим.
Нарезаем на полукольца лук, выкладываем вместе с рыбой в сковороду.
Накрываем сковороду крышкой и на растительном масле томим минтай 10 минут.
Спустя 10 минут кусочки рыбы переворачиваем и томим под крышкой 5 минут.
В результате получается сочный вкусный минтай в луке.
Подавать такую рыбу можно с любым гарниром, от картофеля до круп. Помимо минтая по данному рецепту готовится и хек, и путассу.