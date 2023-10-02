Штрудель с яблоками

Штрудель – это вкусная выпечка в форме рулета из очень тонко раскатанного пресного теста с любой начинкой. В классическом австро-венгерском варианте с яблочной. Для правильно приготовленного теста нужны особые навыки, поэтому в домашних условиях для штруделя тесто берется готовое слоеное, тесто «фило» или тонкий лаваш, что дает результат не хуже, а готовится выпечка проще и быстрее.

Классический штрудель из слоеного теста с яблоками

Классический штрудель из слоеного теста с яблоками признается самым популярным и начинка для него классическая: яблоки, корица и орехи. Для штруделя берется слоеное бездрожжевое тесто. Кисло-сладкие яблоки нарезаются кусочками, смешиваются с сахаром, корицей и грецкими орехами. Яблочная начинка заворачивается рулетом в тесто и выпекается штрудель в духовке.

Ингредиенты –+6 порц.

Слоеное тесто 1 упаковка

Яблоки ½ кг

Сахар-песок 2 ст.л.

Корица 1 ст.л.

Грецкий орех 50 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Масло растительное для смазывания

Сахарная пудра для украшения

Шаги 60 мин.

Классический штрудель из слоеного теста с яблоками готовится очень просто. Заранее при комнатной температуре разморозить слоеное бездрожжевое тесто. Рабочую поверхность стола присыпать мукой, развернуть тесто, разрезать пополам и в одном направлении раскатать в тонкие прямоугольники. Яблоки для начинки промыть и очистить от кожуры и семенных коробочек. Яблочную мякоть нарезать небольшими кубиками и переложить в отдельную посуду. Насыпать к ним ложку корицы и сахар, количество которого можно изменить по своему вкусу. Ложкой все перемешать. Грецкие орехи любым способом измельчить в крошку, переложить к начинке и еще раз перемешать. Противень смазать небольшим количеством растительного масла и разложить на нем пласты теста. В середину каждого пласта уложить яблочную начинку. На начинку сразу аккуратно завернуть узкие края теста. Затем завернуть длинные края, чтобы получился рулет и швы плотно скрепить. Поверхность сформированных штруделей смазать взбитым яйцом. Духовку включить на 180°С. Запечь штрудели в течение 30-35 минут. Испеченные по классическому рецепту штрудели из слоеного теста с яблоками сервировать к столу в горячем виде, нарезав порционными кусочками. По желанию можно посыпать их сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Штрудель из слоеного бездрожжевого теста с яблоками

Штрудель из слоеного бездрожжевого теста с яблоками готовится просто, быстро и получается хрустящим. В этом рецепте яблоки для начинки потомим на сливочном масле и дополним корицей.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто – 250 гр.

Яблоки небольшие – 6 шт.

Сахар – 100 гр. + 2 ст.л.

Мука – для раскатки теста.

Корица – 0,5-1 ч.л.

Масло сливочное – 2 ст.л. + 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее разморозить в естественных условиях бездрожжевое слоеное тесто. Согласно пропорции рецепта, подготовить остальные ингредиенты. Яблоки промыть и очистить от кожуры с сердцевинами.

Шаг 2. Нарезать яблоки дольками, только не очень тонкими.

Шаг 3. Две столовые ложки сливочного масла растопить в сковороде.

Шаг 4. На горячее масло переложить яблочную нарезку.

Шаг 5. Посыпать ее 100 гр. сахара и небольшим количеством корицы.

Шаг 6. Потомить яблоки на небольшом огне, при периодическом помешивании и до полного выпаривания яблочного сока, что займет у вас 10-15 минут.

Шаг 7. Приготовленную яблочную начинку переложить в отдельную посуду и полностью остудить.

Шаг 8. На присыпанной мукой столешнице раскатать и только в одном направлении, лист слоеного теста.

Шаг 9. На среднюю часть листа уложить остывшую яблочную начинку.

Шаг 10. Края теста аккуратно завернуть в форме рулета и швы плотно скрепить.

Шаг 11. Сформированный штрудель переложить на застеленный бумагой противень и продольным швом книзу. Смазать его ложкой растопленного сливочного масла и равномерно посыпать двумя столовыми ложками сахара. На поверхности сделать несколько надрезов.

Шаг 12. Духовку включить на 200°С. Выпекать штрудель в продолжение 35 минут и до румяной корочки сверху.

Шаг 13. Испеченный штрудель из слоеного бездрожжевого теста с яблоками немного остудить, порционно нарезать и сервировать к столу, дополнив шариками пломбира. Приятного аппетита!

Штрудель из готового слоеного теста

Штрудель из готового слоеного теста будет у вас быстрым и вкусным лакомством к чаю, которое можно готовить хоть каждый день, и оно не приедается. Для начинки берутся зеленые яблоки, так как они дадут сока меньше, а дополнить их можно и корицей, и орехами, и изюмом, и творогом. В этом простом рецепте к яблокам добавим корицу, а для подачи отлично подойдут мороженое и шоколадный сироп.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто – 0,5 кг.

Яблоки – 0,5 кг.

Сахар – 100 гр.

Корица молотая – 0.5 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Для подачи:

Сироп шоколадный – по вкусу.

Мороженое – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласное пропорции рецепта простой набор ингредиентов для штруделя. Слоеное готовое тесто заранее разморозить.

Шаг 2. Яблоки промыть, очистить и мякоть нарезать небольшими кубиками. К яблочной нарезке насыпать сахар с молотой корицей и столовую ложку муки, перемешать и оставить на 20-30 минут.

Шаг 3. На присыпанной мукой столешнице раскатать готовое слоеное тесто. На него уложить подготовленную яблочную начинку и аккуратно, чтобы тесто не порвалось, сформировать рулет. Края теста пальцами плотно скрепить. Штрудель переложить на застеленный бумагой противень, поверхность его равномерно смазать яйцом.

Шаг 4. Духовку включить на 180°С. Запечь штрудель в течение 40 минут и до золотистой корочки сверху.

Шаг 5. Испеченный штрудель из готового слоеного теста с яблоками немного остудить, порционно нарезать, дополнить шариком мороженого, полить шоколадным сиропом и сервировать к чаю. Приятного аппетита!

Штрудель из лаваша с яблоками в духовке

Штрудель из лаваша с яблоками в духовке называют еще и «ленивым», так как он очень просто готовится, особенно, когда нужно что-то сладкое на десерт, а времени не хватает. Из лаваша штрудель получается хрустящим и вкусным. Яблоки для начинки немного обжариваем на сливочном масле и маслом смазываем лаваш. Сахар в начинку добавляем по своему вкусу.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 100 гр.

Яблоки очищенные – 280 гр.

Сахар – 60 гр.

Ванилин – 1 гр.

Масло сливочное – 60 гр.

Желток – 1 шт.

Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготавливаем простой набор ингредиентов для штруделя.

Шаг 2. Яблоки моем, очищаем от сердцевин и нарезаем маленькими кубиками.

Шаг 3. В сковороде растапливаем 30 гр. сливочного масла, перекладываем нарезку яблок, посыпаем половиной обычного сахара с ванилином и тушим до мягкости. Затем начинку остуживаем.

Шаг 4. На столешнице разворачиваем лист тонкого лаваша, всю поверхность смазываем остальным размягченным сливочным маслом и равномерно посыпаем оставшимся сахаром.

Шаг 5. На один край лаваша укладываем приготовленную яблочную начинку и боковые края заворачиваем.

Шаг 6. Затем аккуратно лаваш сворачиваем рулетом и один край смазываем желтком, чтобы сохранилась форма и не вытекла начинка.

Шаг 7. Перекладываем штрудель на застеленный бумагой противень и поверхность его так же смазываем желтком.

Шаг 8. Духовку включаем на 190°С. Выпекаем штрудель в течение 20-25 минут и до золотистой корочки.

Шаг 9. Испеченный в духовке штрудель из лаваша с яблоками посыпаем сахарной пудрой и сервируем к чаю. Приятного аппетита!

Штрудель из дрожжевого теста с яблоками в духовке

Штрудель из дрожжевого теста с яблоками в духовке является не совсем классическим вариантом, ведь он получается более мягким и пышным, но очень вкусным. В этом рецепте тесто замешиваем на свежих дрожжах, воде, растительном масле и для подъема ему достаточно 30 минут. Замешанное тесто тонко раскатываем, дополняем яблочной начинкой и формируем рулет-штрудель.

Время готовки: 1 час 50 минут.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 600 гр.

Вода – 200 мл.

Дрожжи свежие/сухие – 25 гр./11 гр.

Сахар – 2 ст.л.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – 0.5 ч.л.

Для начинки:

Яблоки – 360 гр.

Клюква – 50 гр.

Корица молотая – 2 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Для подачи:

Вода – 50 мл.

Сахар – 1 ст.л.

Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерить, согласно пропорции рецепта все ингредиенты для штруделя. Яблоки почистить и мелко нарезать. Клюкву промыть и обсушить салфеткой. Свежие дрожжи можно заменить сухими быстрорастворимыми.

Шаг 2. В посуду для замеса теста налить теплую воду, растворить в ней свежие дрожжи с ложкой сахара и солью, насыпать половину просеянной муки, перемешать и оставить в тепле на 30 минут для подъема. Затем насыпать ванильный сахар, остальную муку, налить растительное масло и руками в течение 10 минут замесить тесто, чтобы оно стало однородным и не прилипало к ладоням.

Шаг 3. Замешанное тесто разделить пополам и раскатать в два тонких прямоугольника. На них равномерно и по всей поверхности, отступив от краев, разложить нарезку яблок с клюквой. Посыпать начинку сахаром с молотой корицей и аккуратно свернуть рулетами. Края теста плотно скрепить пальцами.

Шаг 4. Сформированные штрудели швом книзу переложить на застеленный бумагой противень. Поверхность их смазать сиропом из растворенного в горячей воде сахара. Духовку включить на 180°С. Выпекать штрудели в продолжение 30-40 минут.

Шаг 5. Испеченные в духовке штрудели из дрожжевого теста с яблоками, посыпать сахарной пудрой, порционно нарезать и сервировать к столу в теплом виде. Приятного аппетита!

Слоеный штрудель с яблоком и корицей

Слоеный штрудель с яблоком и корицей отличается особым ароматом тандема этих ингредиентов, прост в приготовлении и получается вкусным за счет тонкого хрустящего вкуса теста и сочной начинки. Корица при регулярном употреблении, притупляет желание кушать сладкое, поэтому и полезна в выпечке. Приготовим штрудель из слоеного бездрожжевого теста и корицу добавляем в начинку.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое – 250 гр.

Сливочное масло – 15 гр.

Сахар – 3 ст.л.

Яблоко – 2 шт.

Молоко – 2 ст.л.

Мука – 1 ч.л. + для раскатки теста.

Корица – 1 ч.л.

Сухари панировочные – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слоеное тесто заранее разморозить при комнатной температуре. Яблоки промыть, очистить и нарезать небольшими кусочками.

Шаг 2. К яблочной нарезке насыпать указанное в рецепте количество сахара с корицей, мукой и хорошо перемешать.

Шаг 3. Рабочую поверхность стола присыпать мукой, развернуть тесто и в одном направлении раскатать в более тонкий пласт. Смазать тесто растопленным сливочным маслом и равномерно посыпать панировочными сухарями.

Шаг 4. Поверх теста разложить яблочную начинку, оставив края свободными.

Шаг 5. Затем свернуть тесто с начинкой в форме рулета. Края плотно скрепить. Включить духовку на 180°С. Сформированный штрудель аккуратно переложить на застеленный бумагой противень, поверхность его смазать молоком и сделать несколько косых надрезов.

Шаг 6. Выпекать штрудель в продолжение 35 минут и до румяной корочки сверху. Испеченный слоеный штрудель с яблоком и корицей порционно нарезать и в горячем виде сервировать к чаю. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками и грецкими орехами

Штрудель с яблоками и грецкими орехами в этом рецепте готовим для постного стола. Из простого набора постных ингредиентов у вас получится десерт вкусный и полезный. Тесто замешиваем на теплой воде, муке и растительном масле и этот вариант называется вытяжным тестом. Яблочно-ореховую начинку дополним изюмом, а вместо сахара добавим мед.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1 шт.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 150 гр.

Масло растительное – 7 ст.л.

Вода – 9 ст.л.

Соль – 3 гр.

Яблоки – 1 кг.

Грецкие орехи – 200 гр.

Изюм – 60 гр.

Мед – 60 гр.

Лимон – 1 шт.

Сахарная пудра – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты для штруделя сразу отмерить, согласно пропорции рецепта. Изюм на 10 минут залить кипятком. Муку просеять через сито.

Шаг 2. В посуду для замеса теста налить теплую воду, растворить соль, налить растительное масло и перемешать. Затем насыпать муку и замесить тесто до эластичной мягкой текстуры. Свернуть его в колобок, смазать растительным маслом, прикрыть пленкой и на 1 час оставить для расстойки.

Шаг 3. За это время на крупной терке измельчить очищенные яблоки. Ножом в крупную крошку нарубить грецкие орехи. Яблоки с орехами переложить в отдельную посуду, добавить изюм, сок одного лимона, жидкий мед и хорошо перемешать.

Шаг 4. Замешанное тесто тонко раскатать и почти до прозрачности растянуть руками. Поверх половины листа теста уложить яблочно-ореховую начинку и аккуратно все свернуть рулетом, сформировав штрудель. Духовку включить на 180°С. Штрудель переложить на застеленный бумагой противень и выпекать в духовке в течение 40 минут.

Шаг 5. Испеченный штрудель с яблоками и грецкими орехами посыпать сахарной пудрой, немного остудить и подать к чаю. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками и творогом

Штрудель с яблоками и творогом будет у вас простым и вкусным десертом как для взрослых, так и для детей. Тесто для штруделя в этом рецепте берем слоеное бездрожжевое. Творог добавляем к яблочной начинке и дополним для большего аромата корицей с ванилью.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое – 500 гр.

Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

Яблоки – 500 гр.

Творог – 200 гр.

Корица молотая – 2 ч.л.

Сахар – 130 гр.

Сахар ванильный – 30 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Для подачи:

Темный шоколад – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для штруделя сразу подготовить, согласно пропорции рецепта. Тесто разморозить заранее. Шоколад положить в морозилку.

Шаг 2. Яблоки очистить от кожуры с сердцевинами и нарезать небольшими кубиками. Добавить к этой нарезке ванильный сахар с корицей, перемешать и оставить на 20 минут, чтобы они пропитались ароматом этих специй.

Шаг 3. Творог с обычным сахаром взбить блендером в нежную однородную массу, переложить к яблочной начинке и еще раз перемешать.

Шаг 4. Тесто развернуть на столешнице и раскатать в более тонкий прямоугольный пласт. Поверх его разложить яблочно-творожную начинку, оставив свободными края. Затем аккуратно все свернуть рулетом и края теста скрепить.

Шаг 5. Включить духовку на 180°С. Сформированный штрудель переложить на застеленный бумагой противень и смазать взбитым яйцом. Для выпекания штруделю достаточно 25 минут.

Шаг 6. Приготовленный штрудель с яблоками и творогом порционно нарезать, разложить по десертным тарелкам, посыпать натертым темным шоколадом и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Яблочный штрудель с изюмом

Яблочный штрудель с изюмом будет у вас отличной домашней выпечкой к изысканному завтраку или праздничному столу, а готовится он просто. В этом варианте берем готовое слоеное тесто. Яблочную нарезку с изюмом томим на сливочном масле. Дополним штрудель сливочным маслом и обжаренными панировочными сухарями.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 500 гр.

Яблоки – 5 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Корица молотая – по вкусу.

Масло сливочное – 150 гр.

Изюм б/к – 150 гр.

Сухари панировочные – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки для начинки промыть, очистить и нарезать тонкими слайсами. Изюм хорошо промыть. В сковороде растопить 50 гр. сливочного масла, переложить на него нарезку яблок с изюмом, добавить сахар и потомить на небольшом огне в течение 10 минут. Посыпать начинку корицей.

Шаг 2. На другой сухой сковороде обжарить при постоянном помешивании панировочные сухари и остудить. Заранее размороженное слоеное тесто раскатать в тонкий пласт, смазать растопленным сливочным маслом и обильно посыпать частью обжаренных сухарей.

Шаг 3. На одну половину теста и поверх сухарей уложить яблочную с изюмом начинку. Ее еще можно немного посыпать корицей.

Шаг 4. Тесто с начинкой аккуратно свернуть рулетом. Края теста плотно скрепить. Включить духовку на 200°С. Сформированный штрудель переложить на застеленный бумагой противень и сверху смазать остальным сливочным маслом.

Шаг 5. Затем штрудель посыпать оставшимися обжаренными сухарями и поставить в духовку на 25 минут.

Шаг 6. Испеченный штрудель переложить на решетку и полностью остудить.

Шаг 7. Приготовленный яблочный штрудель с изюмом переложить на блюдо, порционно нарезать и сервировать к столу. Приятного аппетита!

ПП штрудель с яблоками в духовке

ПП штрудель с яблоками в духовке готовится либо на замешанном на цельнозерновой муке тесте, либо на тонком лаваше и эти варианты малокалорийные. Для начинки выбираются сладкие яблоки и добавляется изюм, которые дадут сладкий вкус. К начинке можно добавить немного сахарозаменителя или меда. В этом рецепте начинку дополним нежирным творогом.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 шт.

Яблоки – 2 шт.

Творог 5% – 180 гр.

Корица молотая – 0.5 ч.л.

Изюм – 30 гр.

Мед/сахарозаменитель – по желанию.

Желток для смазки – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки для штруделя промойте, очистите от кожуры и измельчите на крупной терке.

Шаг 2. На столе разверните лист лаваша и на одну половину ровным слоем уложите натертые яблоки. Их посыпьте корицей и можете добавить немного меда или сахарозаменителя.

Шаг 3. Затем яблоки равномерно посыпьте заранее замоченным изюмом.

Шаг 4. Поверх яблочной начинки раскрошите нежирный творог.

Шаг 5. Лаваш плотно сверните рулетом, подвернув края, чтобы начинка не протекла, и для получения румяной корочки смажьте желтком.

Шаг 6. Духовку включите на 200°С. Для выпекания такому штруделю достаточно 15 минут.

Шаг 7. Испеченный в духовке ПП штрудель с яблоками переложите на блюдо, по желанию можете немного посыпать сахарной пудрой, порционно нарежьте и подавайте к столу. Приятного аппетита!