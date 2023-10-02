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Штрудель с яблоками

На чтение: 13 минут
Штрудель с яблоками

Штрудель – это вкусная выпечка в форме рулета из очень тонко раскатанного пресного теста с любой начинкой. В классическом австро-венгерском варианте с яблочной. Для правильно приготовленного теста нужны особые навыки, поэтому в домашних условиях для штруделя тесто берется готовое слоеное, тесто «фило» или тонкий лаваш, что дает результат не хуже, а готовится выпечка проще и быстрее.

Классический штрудель из слоеного теста с яблоками

Классический штрудель из слоеного теста с яблоками признается самым популярным и начинка для него классическая: яблоки, корица и орехи. Для штруделя берется слоеное бездрожжевое тесто. Кисло-сладкие яблоки нарезаются кусочками, смешиваются с сахаром, корицей и грецкими орехами. Яблочная начинка заворачивается рулетом в тесто и выпекается штрудель в духовке.

Штрудель с яблоками

Ингредиенты –+6 порц.

  • Слоеное тесто 1 упаковка
  • Яблоки ½ кг
  • Сахар-песок 2 ст.л.
  • Корица 1 ст.л.
  • Грецкий орех 50 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Масло растительное  для смазывания
  • Сахарная пудра  для украшения

Шаги 60 мин.

  1. Штрудель с яблоками

    Классический штрудель из слоеного теста с яблоками готовится очень просто. Заранее при комнатной температуре разморозить слоеное бездрожжевое тесто. Рабочую поверхность стола присыпать мукой, развернуть тесто, разрезать пополам и в одном направлении раскатать в тонкие прямоугольники.

  2. Штрудель с яблоками

    Яблоки для начинки промыть и очистить от кожуры и семенных коробочек.

  3. Штрудель с яблоками

    Яблочную мякоть нарезать небольшими кубиками и переложить в отдельную посуду.

  4. Штрудель с яблоками

    Насыпать к ним ложку корицы и сахар, количество которого можно изменить по своему вкусу. Ложкой все перемешать.

  5. Штрудель с яблоками

    Грецкие орехи любым способом измельчить в крошку, переложить к начинке и еще раз перемешать.

  6. Штрудель с яблоками

    Противень смазать небольшим количеством растительного масла и разложить на нем пласты теста. В середину каждого пласта уложить яблочную начинку.

  7. Штрудель с яблоками

    На начинку сразу аккуратно завернуть узкие края теста.

  8. Штрудель с яблоками

    Затем завернуть длинные края, чтобы получился рулет и швы плотно скрепить.

  9. Штрудель с яблоками

    Поверхность сформированных штруделей смазать взбитым яйцом.

  10. Штрудель с яблоками

    Духовку включить на 180°С. Запечь штрудели в течение 30-35 минут.

  11. Штрудель с яблоками

    Испеченные по классическому рецепту штрудели из слоеного теста с яблоками сервировать к столу в горячем виде, нарезав порционными кусочками. По желанию можно посыпать их сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Штрудель из слоеного бездрожжевого теста с яблоками

Штрудель из слоеного бездрожжевого теста с яблоками готовится просто, быстро и получается хрустящим. В этом рецепте яблоки для начинки потомим на сливочном масле и дополним корицей.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Слоеное бездрожжевое тесто – 250 гр.
  • Яблоки небольшие – 6 шт.
  • Сахар – 100 гр. + 2 ст.л.
  • Мука – для раскатки теста.
  • Корица – 0,5-1 ч.л.
  • Масло сливочное – 2 ст.л. + 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее разморозить в естественных условиях бездрожжевое слоеное тесто. Согласно пропорции рецепта, подготовить остальные ингредиенты. Яблоки промыть и очистить от кожуры с сердцевинами.

Штрудель с яблоками

Шаг 2. Нарезать яблоки дольками, только не очень тонкими.

Штрудель с яблоками

Шаг 3. Две столовые ложки сливочного масла растопить в сковороде.

Штрудель с яблоками

Шаг 4. На горячее масло переложить яблочную нарезку.

Штрудель с яблоками

Шаг 5. Посыпать ее 100 гр. сахара и небольшим количеством корицы.

Штрудель с яблоками

Шаг 6. Потомить яблоки на небольшом огне, при периодическом помешивании и до полного выпаривания яблочного сока, что займет у вас 10-15 минут.

Штрудель с яблоками

Шаг 7. Приготовленную яблочную начинку переложить в отдельную посуду и полностью остудить.

Штрудель с яблоками

Шаг 8. На присыпанной мукой столешнице раскатать и только в одном направлении, лист слоеного теста.

Штрудель с яблоками

Шаг 9. На среднюю часть листа уложить остывшую яблочную начинку.

Штрудель с яблоками

Шаг 10. Края теста аккуратно завернуть в форме рулета и швы плотно скрепить.

Штрудель с яблоками

Шаг 11. Сформированный штрудель переложить на застеленный бумагой противень и продольным швом книзу. Смазать его ложкой растопленного сливочного масла и равномерно посыпать двумя столовыми ложками сахара. На поверхности сделать несколько надрезов.

Штрудель с яблоками

Шаг 12. Духовку включить на 200°С. Выпекать штрудель в продолжение 35 минут и до румяной корочки сверху.

Штрудель с яблоками

Шаг 13. Испеченный штрудель из слоеного бездрожжевого теста с яблоками немного остудить, порционно нарезать и сервировать к столу, дополнив шариками пломбира. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками

Штрудель из готового слоеного теста

Штрудель из готового слоеного теста будет у вас быстрым и вкусным лакомством к чаю, которое можно готовить хоть каждый день, и оно не приедается. Для начинки берутся зеленые яблоки, так как они дадут сока меньше, а дополнить их можно и корицей, и орехами, и изюмом, и творогом. В этом простом рецепте к яблокам добавим корицу, а для подачи отлично подойдут мороженое и шоколадный сироп.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Слоеное бездрожжевое тесто – 0,5 кг.
  • Яблоки – 0,5 кг.
  • Сахар – 100 гр.
  • Корица молотая – 0.5 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 3 ст.л.

Для подачи:

  • Сироп шоколадный – по вкусу.
  • Мороженое – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласное пропорции рецепта простой набор ингредиентов для штруделя. Слоеное готовое тесто заранее разморозить.

Штрудель с яблоками

Шаг 2. Яблоки промыть, очистить и мякоть нарезать небольшими кубиками. К яблочной нарезке насыпать сахар с молотой корицей и столовую ложку муки, перемешать и оставить на 20-30 минут.

Штрудель с яблоками

Шаг 3. На присыпанной мукой столешнице раскатать готовое слоеное тесто. На него уложить подготовленную яблочную начинку и аккуратно, чтобы тесто не порвалось, сформировать рулет. Края теста пальцами плотно скрепить. Штрудель переложить на застеленный бумагой противень, поверхность его равномерно смазать яйцом.

Штрудель с яблоками

Шаг 4. Духовку включить на 180°С. Запечь штрудель в течение 40 минут и до золотистой корочки сверху.

Штрудель с яблоками

Шаг 5. Испеченный штрудель из готового слоеного теста с яблоками немного остудить, порционно нарезать, дополнить шариком мороженого, полить шоколадным сиропом и сервировать к чаю. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками

Штрудель из лаваша с яблоками в духовке

Штрудель из лаваша с яблоками в духовке называют еще и «ленивым», так как он очень просто готовится, особенно, когда нужно что-то сладкое на десерт, а времени не хватает. Из лаваша штрудель получается хрустящим и вкусным. Яблоки для начинки немного обжариваем на сливочном масле и маслом смазываем лаваш. Сахар в начинку добавляем по своему вкусу.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 100 гр.
  • Яблоки очищенные – 280 гр.
  • Сахар – 60 гр.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Желток – 1 шт.
  • Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготавливаем простой набор ингредиентов для штруделя.

Штрудель с яблоками

Шаг 2. Яблоки моем, очищаем от сердцевин и нарезаем маленькими кубиками.

Штрудель с яблоками

Шаг 3. В сковороде растапливаем 30 гр. сливочного масла, перекладываем нарезку яблок, посыпаем половиной обычного сахара с ванилином и тушим до мягкости. Затем начинку остуживаем.

Штрудель с яблоками

Шаг 4. На столешнице разворачиваем лист тонкого лаваша, всю поверхность смазываем остальным размягченным сливочным маслом и равномерно посыпаем оставшимся сахаром.

Штрудель с яблоками

Шаг 5. На один край лаваша укладываем приготовленную яблочную начинку и боковые края заворачиваем.

Штрудель с яблоками

Шаг 6. Затем аккуратно лаваш сворачиваем рулетом и один край смазываем желтком, чтобы сохранилась форма и не вытекла начинка.

Штрудель с яблоками

Шаг 7. Перекладываем штрудель на застеленный бумагой противень и поверхность его так же смазываем желтком.

Штрудель с яблоками

Шаг 8. Духовку включаем на 190°С. Выпекаем штрудель в течение 20-25 минут и до золотистой корочки.

Штрудель с яблоками

Шаг 9. Испеченный в духовке штрудель из лаваша с яблоками посыпаем сахарной пудрой и сервируем к чаю. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками

Штрудель из дрожжевого теста с яблоками в духовке

Штрудель из дрожжевого теста с яблоками в духовке является не совсем классическим вариантом, ведь он получается более мягким и пышным, но очень вкусным. В этом рецепте тесто замешиваем на свежих дрожжах, воде, растительном масле и для подъема ему достаточно 30 минут. Замешанное тесто тонко раскатываем, дополняем яблочной начинкой и формируем рулет-штрудель.

Время готовки: 1 час 50 минут.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 600 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Дрожжи свежие/сухие – 25 гр./11 гр.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Соль – 0.5 ч.л.

Для начинки:

  • Яблоки – 360 гр.
  • Клюква – 50 гр.
  • Корица молотая – 2 ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.

Для подачи:

  • Вода – 50 мл.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерить, согласно пропорции рецепта все ингредиенты для штруделя. Яблоки почистить и мелко нарезать. Клюкву промыть и обсушить салфеткой. Свежие дрожжи можно заменить сухими быстрорастворимыми.

Штрудель с яблоками

Шаг 2. В посуду для замеса теста налить теплую воду, растворить в ней свежие дрожжи с ложкой сахара и солью, насыпать половину просеянной муки, перемешать и оставить в тепле на 30 минут для подъема. Затем насыпать ванильный сахар, остальную муку, налить растительное масло и руками в течение 10 минут замесить тесто, чтобы оно стало однородным и не прилипало к ладоням.

Штрудель с яблоками

Шаг 3. Замешанное тесто разделить пополам и раскатать в два тонких прямоугольника. На них равномерно и по всей поверхности, отступив от краев, разложить нарезку яблок с клюквой. Посыпать начинку сахаром с молотой корицей и аккуратно свернуть рулетами. Края теста плотно скрепить пальцами.

Штрудель с яблоками

Шаг 4. Сформированные штрудели швом книзу переложить на застеленный бумагой противень. Поверхность их смазать сиропом из растворенного в горячей воде сахара. Духовку включить на 180°С. Выпекать штрудели в продолжение 30-40 минут.

Штрудель с яблоками

Шаг 5. Испеченные в духовке штрудели из дрожжевого теста с яблоками, посыпать сахарной пудрой, порционно нарезать и сервировать к столу в теплом виде. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками

Слоеный штрудель с яблоком и корицей

Слоеный штрудель с яблоком и корицей отличается особым ароматом тандема этих ингредиентов, прост в приготовлении и получается вкусным за счет тонкого хрустящего вкуса теста и сочной начинки. Корица при регулярном употреблении, притупляет желание кушать сладкое, поэтому и полезна в выпечке. Приготовим штрудель из слоеного бездрожжевого теста и корицу добавляем в начинку.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное бездрожжевое – 250 гр.
  • Сливочное масло – 15 гр.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Яблоко – 2 шт.
  • Молоко – 2 ст.л.
  • Мука – 1 ч.л. + для раскатки теста.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Сухари панировочные – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слоеное тесто заранее разморозить при комнатной температуре. Яблоки промыть, очистить и нарезать небольшими кусочками.

Штрудель с яблоками

Шаг 2. К яблочной нарезке насыпать указанное в рецепте количество сахара с корицей, мукой и хорошо перемешать.

Штрудель с яблоками

Шаг 3. Рабочую поверхность стола присыпать мукой, развернуть тесто и в одном направлении раскатать в более тонкий пласт. Смазать тесто растопленным сливочным маслом и равномерно посыпать панировочными сухарями.

Штрудель с яблоками

Шаг 4. Поверх теста разложить яблочную начинку, оставив края свободными.

Штрудель с яблоками

Шаг 5. Затем свернуть тесто с начинкой в форме рулета. Края плотно скрепить. Включить духовку на 180°С. Сформированный штрудель аккуратно переложить на застеленный бумагой противень, поверхность его смазать молоком и сделать несколько косых надрезов.

Штрудель с яблоками

Шаг 6. Выпекать штрудель в продолжение 35 минут и до румяной корочки сверху. Испеченный слоеный штрудель с яблоком и корицей порционно нарезать и в горячем виде сервировать к чаю. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками

Штрудель с яблоками и грецкими орехами

Штрудель с яблоками и грецкими орехами в этом рецепте готовим для постного стола. Из простого набора постных ингредиентов у вас получится десерт вкусный и полезный. Тесто замешиваем на теплой воде, муке и растительном масле и этот вариант называется вытяжным тестом. Яблочно-ореховую начинку дополним изюмом, а вместо сахара добавим мед.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1 шт.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 150 гр.
  • Масло растительное – 7 ст.л.
  • Вода – 9 ст.л.
  • Соль – 3 гр.
  • Яблоки – 1 кг.
  • Грецкие орехи – 200 гр.
  • Изюм – 60 гр.
  • Мед – 60 гр.
  • Лимон – 1 шт.
  • Сахарная пудра – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты для штруделя сразу отмерить, согласно пропорции рецепта. Изюм на 10 минут залить кипятком. Муку просеять через сито.

Штрудель с яблоками

Шаг 2. В посуду для замеса теста налить теплую воду, растворить соль, налить растительное масло и перемешать. Затем насыпать муку и замесить тесто до эластичной мягкой текстуры. Свернуть его в колобок, смазать растительным маслом, прикрыть пленкой и на 1 час оставить для расстойки.

Штрудель с яблоками

Шаг 3. За это время на крупной терке измельчить очищенные яблоки. Ножом в крупную крошку нарубить грецкие орехи. Яблоки с орехами переложить в отдельную посуду, добавить изюм, сок одного лимона, жидкий мед и хорошо перемешать.

Штрудель с яблоками

Шаг 4. Замешанное тесто тонко раскатать и почти до прозрачности растянуть руками. Поверх половины листа теста уложить яблочно-ореховую начинку и аккуратно все свернуть рулетом, сформировав штрудель. Духовку включить на 180°С. Штрудель переложить на застеленный бумагой противень и выпекать в духовке в течение 40 минут.

Штрудель с яблоками

Шаг 5. Испеченный штрудель с яблоками и грецкими орехами посыпать сахарной пудрой, немного остудить и подать к чаю. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками

Штрудель с яблоками и творогом

Штрудель с яблоками и творогом будет у вас простым и вкусным десертом как для взрослых, так и для детей. Тесто для штруделя в этом рецепте берем слоеное бездрожжевое. Творог добавляем к яблочной начинке и дополним для большего аромата корицей с ванилью.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное бездрожжевое – 500 гр.
  • Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

  • Яблоки – 500 гр.
  • Творог – 200 гр.
  • Корица молотая – 2 ч.л.
  • Сахар – 130 гр.
  • Сахар ванильный – 30 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.

Для подачи:

  • Темный шоколад – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для штруделя сразу подготовить, согласно пропорции рецепта. Тесто разморозить заранее. Шоколад положить в морозилку.

Штрудель с яблоками

Шаг 2. Яблоки очистить от кожуры с сердцевинами и нарезать небольшими кубиками. Добавить к этой нарезке ванильный сахар с корицей, перемешать и оставить на 20 минут, чтобы они пропитались ароматом этих специй.

Штрудель с яблоками

Шаг 3. Творог с обычным сахаром взбить блендером в нежную однородную массу, переложить к яблочной начинке и еще раз перемешать.

Штрудель с яблоками

Шаг 4. Тесто развернуть на столешнице и раскатать в более тонкий прямоугольный пласт. Поверх его разложить яблочно-творожную начинку, оставив свободными края. Затем аккуратно все свернуть рулетом и края теста скрепить.

Штрудель с яблоками

Шаг 5. Включить духовку на 180°С. Сформированный штрудель переложить на застеленный бумагой противень и смазать взбитым яйцом. Для выпекания штруделю достаточно 25 минут.

Штрудель с яблоками

Шаг 6. Приготовленный штрудель с яблоками и творогом порционно нарезать, разложить по десертным тарелкам, посыпать натертым темным шоколадом и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками

Яблочный штрудель с изюмом

Яблочный штрудель с изюмом будет у вас отличной домашней выпечкой к изысканному завтраку или праздничному столу, а готовится он просто. В этом варианте берем готовое слоеное тесто. Яблочную нарезку с изюмом томим на сливочном масле. Дополним штрудель сливочным маслом и обжаренными панировочными сухарями.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное – 500 гр.
  • Яблоки – 5 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Корица молотая – по вкусу.
  • Масло сливочное – 150 гр.
  • Изюм б/к – 150 гр.
  • Сухари панировочные – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки для начинки промыть, очистить и нарезать тонкими слайсами. Изюм хорошо промыть. В сковороде растопить 50 гр. сливочного масла, переложить на него нарезку яблок с изюмом, добавить сахар и потомить на небольшом огне в течение 10 минут. Посыпать начинку корицей.

Штрудель с яблоками

Шаг 2. На другой сухой сковороде обжарить при постоянном помешивании панировочные сухари и остудить. Заранее размороженное слоеное тесто раскатать в тонкий пласт, смазать растопленным сливочным маслом и обильно посыпать частью обжаренных сухарей.

Штрудель с яблоками

Шаг 3. На одну половину теста и поверх сухарей уложить яблочную с изюмом начинку. Ее еще можно немного посыпать корицей.

Штрудель с яблоками

Шаг 4. Тесто с начинкой аккуратно свернуть рулетом. Края теста плотно скрепить. Включить духовку на 200°С. Сформированный штрудель переложить на застеленный бумагой противень и сверху смазать остальным сливочным маслом.

Штрудель с яблоками

Шаг 5. Затем штрудель посыпать оставшимися обжаренными сухарями и поставить в духовку на 25 минут.

Штрудель с яблоками

Шаг 6. Испеченный штрудель переложить на решетку и полностью остудить.

Штрудель с яблоками

Шаг 7. Приготовленный яблочный штрудель с изюмом переложить на блюдо, порционно нарезать и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками

ПП штрудель с яблоками в духовке

ПП штрудель с яблоками в духовке готовится либо на замешанном на цельнозерновой муке тесте, либо на тонком лаваше и эти варианты малокалорийные. Для начинки выбираются сладкие яблоки и добавляется изюм, которые дадут сладкий вкус. К начинке можно добавить немного сахарозаменителя или меда. В этом рецепте начинку дополним нежирным творогом.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 1 шт.
  • Яблоки – 2 шт.
  • Творог 5% – 180 гр.
  • Корица молотая – 0.5 ч.л.
  • Изюм – 30 гр.
  • Мед/сахарозаменитель – по желанию.
  • Желток для смазки – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки для штруделя промойте, очистите от кожуры и измельчите на крупной терке.

Штрудель с яблоками

Шаг 2. На столе разверните лист лаваша и на одну половину ровным слоем уложите натертые яблоки. Их посыпьте корицей и можете добавить немного меда или сахарозаменителя.

Штрудель с яблоками

Шаг 3. Затем яблоки равномерно посыпьте заранее замоченным изюмом.

Штрудель с яблоками

Шаг 4. Поверх яблочной начинки раскрошите нежирный творог.

Штрудель с яблоками

Шаг 5. Лаваш плотно сверните рулетом, подвернув края, чтобы начинка не протекла, и для получения румяной корочки смажьте желтком.

Штрудель с яблоками

Шаг 6. Духовку включите на 200°С. Для выпекания такому штруделю достаточно 15 минут.

Штрудель с яблоками

Шаг 7. Испеченный в духовке ПП штрудель с яблоками переложите на блюдо, по желанию можете немного посыпать сахарной пудрой, порционно нарежьте и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками

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