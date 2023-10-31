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Кофейный пирог на кефире

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Кофейный пирог на кефире

Описание приготовления:

Готовится такой пирог очень просто и быстро. Десять минут на замешивание теста, а остальное за вас делает духовка. Кефир берите любой жирности.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Кефир 100 Миллилитров
  • Сахар 180 Грамм
  • Яйцо куриное 2 Штуки
  • Масло сливочное 100 Грамм
  • Кофе растворимый 3 Чайных ложки
  • Мука пшеничная 200 Грамм
  • Сода 1 Чайная ложка

Количество порций 8

Калорийность

338 ккал

Калорийность

5 г

Белки

13 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кофейный пирог на кефире»

Кофейный пирог на кефире

Подготовьте ингредиенты для приготовления кофейного пирога на кефире.

Кофейный пирог на кефире

В миску разбейте яйца и всыпьте сахар.

Кофейный пирог на кефире

Венчиком или миксером взбейте яйца с сахаром до пышной консистенции.

Кофейный пирог на кефире

Кофе растворите в небольшом количестве теплой воды. А затем влейте в кефир и хорошо перемешайте.

Кофейный пирог на кефире

Налейте кефир с кофе в миску с сахаром и яйцами.

Кофейный пирог на кефире

Добавьте мягкое сливочное масло.

Кофейный пирог на кефире

Насыпьте соду и муку.

Кофейный пирог на кефире

Замесите однородное, воздушное тесто.

Кофейный пирог на кефире

Вылейте тесто в форму для выпечки.

Кофейный пирог на кефире

Выпекайте пирог в духовке, заранее разогретой до 165-170 градусов 35-40 минут. Готовность проверьте деревянной палочкой. При накалывании пирога она должна выходить сухой.

Кофейный пирог на кефире

Кофейный пирог на кефире готов. Охладите, нарежьте и подавайте к столу.

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