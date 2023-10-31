Описание приготовления:

Готовится такой пирог очень просто и быстро. Десять минут на замешивание теста, а остальное за вас делает духовка. Кефир берите любой жирности.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Кефир 100 Миллилитров

Сахар 180 Грамм

Яйцо куриное 2 Штуки

Масло сливочное 100 Грамм

Кофе растворимый 3 Чайных ложки

Мука пшеничная 200 Грамм

Сода 1 Чайная ложка

Количество порций 8

Калорийность

338 ккал

Калорийность

5 г

Белки

13 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кофейный пирог на кефире»

Подготовьте ингредиенты для приготовления кофейного пирога на кефире.

В миску разбейте яйца и всыпьте сахар.

Венчиком или миксером взбейте яйца с сахаром до пышной консистенции.

Кофе растворите в небольшом количестве теплой воды. А затем влейте в кефир и хорошо перемешайте.

Налейте кефир с кофе в миску с сахаром и яйцами.

Добавьте мягкое сливочное масло.

Насыпьте соду и муку.

Замесите однородное, воздушное тесто.

Вылейте тесто в форму для выпечки.

Выпекайте пирог в духовке, заранее разогретой до 165-170 градусов 35-40 минут. Готовность проверьте деревянной палочкой. При накалывании пирога она должна выходить сухой.

Кофейный пирог на кефире готов. Охладите, нарежьте и подавайте к столу.