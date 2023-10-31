Описание приготовления:
Готовится такой пирог очень просто и быстро. Десять минут на замешивание теста, а остальное за вас делает духовка. Кефир берите любой жирности.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 100 Миллилитров
- Сахар 180 Грамм
- Яйцо куриное 2 Штуки
- Масло сливочное 100 Грамм
- Кофе растворимый 3 Чайных ложки
- Мука пшеничная 200 Грамм
- Сода 1 Чайная ложка
Количество порций 8
Калорийность
338 ккал
Калорийность
5 г
Белки
13 г
Жиры
44 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кофейный пирог на кефире»
Подготовьте ингредиенты для приготовления кофейного пирога на кефире.
В миску разбейте яйца и всыпьте сахар.
Венчиком или миксером взбейте яйца с сахаром до пышной консистенции.
Кофе растворите в небольшом количестве теплой воды. А затем влейте в кефир и хорошо перемешайте.
Налейте кефир с кофе в миску с сахаром и яйцами.
Добавьте мягкое сливочное масло.
Насыпьте соду и муку.
Замесите однородное, воздушное тесто.
Вылейте тесто в форму для выпечки.
Выпекайте пирог в духовке, заранее разогретой до 165-170 градусов 35-40 минут. Готовность проверьте деревянной палочкой. При накалывании пирога она должна выходить сухой.
Кофейный пирог на кефире готов. Охладите, нарежьте и подавайте к столу.