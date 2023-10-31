Пергамент прилип к выпечке: как можно быстро и легко спасти ситуацию

Иногда случается, что тесто присоединяется к пергаментной бумаге. Не стоит сразу разочаровываться – вы можете легко спасти эстетичный вид блюда!

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Когда вы готовите выпечку, суть пергаментной бумаги состоит в том, чтобы предотвратить прилипание теста к поверхности. Впрочем, даже у опытных хозяек иногда случается, что тесто пристает к бумаге.

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Чего точно нельзя делать – паниковать и бросаться спасать ситуацию подручными средствами. К примеру, отрывать пергамент или отрезать его ножом. Это точно повредит эстетичность пирога, а только взгляд на блюдо должен вызвать аппетит!