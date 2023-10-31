Пергамент прилип к выпечке: как можно быстро и легко спасти ситуацию

Нельзя сразу отрывать бумагу от выпечки / Фото Pexels
Лучше обратиться к проверенному способу, не требующему многих усилий и замысловатых девайсов. Все, что нужно – это лишь немного воды и два кухонных полотенца.
Сначала осторожно извлеките пирог вместе с пергаментной бумагой. Смочите одно полотенце и поставьте на него выпечку. Накройте пирог сухим полотенцем, чтобы усилить эффект «бани».
Через 15 – 20 минут попробуйте аккуратно вынуть пирог из пергаментной бумаги или отделить от него выпечку. Вот и все – эстетичность вашего блюда спасена!