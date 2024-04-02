Порадуйте близких вкусным сладким блюдом в пост, приготовив кофейный пирог на воде. Для замешивания теста ни молоко, ни сливочное масло, ни яйца использовать не придется. Вам понадобится лишь самый бюджетный набор продуктов.

Несмотря на использование лишь максимально доступных ингредиентов, у вас получится фантастически пышный и ароматный пирог. За его воздушность и высоту будет отвечать сода, гашенная уксусом, а за умопомрачительный запах — добавление кофе и какао.

Как вкусно приготовить постный кофейный пирог на воде

Вы можете очень легко и быстро превратить такую простую выпечку в роскошный торт. Для этого разрежьте готовый пирог на 2–3 коржа. Срежьте тонкий слой его верхушки и измельчите ее до состояния крошки. Смажьте коржи, а также бока кофейной выпечки джемом (к примеру, абрикосовым) или кремом. А потом присыпьте десерт бисквитной крошкой.

Ингредиенты

Пшеничная мука1,5 стак. Кофе1 ч. л. Вода200 мл Какао-порошок4 ст. л. Сахар200 г Подсолнечное масло50 мл Сода1 ч. л. Уксус1 ч. л. Соль1 щеп.

Приготовление

Всыпаем в чашку растворимый кофе. Доводим воду до кипения. Заливаем ею кофе и перемешиваем. Оставляем напиток при комнатной температуре для остывания.В глубокую емкость всыпаем просеянную пшеничную муку. Добавляем какао-порошок и соль. Вливаем к сухим ингредиентам слегка остывший кофе. Хорошенько всё перемешиваем. Гасим соду столовым уксусом. Добавляем ее в кофейную массу. Вливаем 40 мл подсолнечного масла. Замешиваем максимально однородное тесто (без комочков).Дно и бока формы для выпекания смазываем подсолнечным маслом. Выливаем в нее кофейно-шоколадное тесто. Равномерно его распределяем. Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем в него форму с будущим пирогом на 30–40 минут. Идеальная выпечка готова!

Постарайтесь не передержать кофейный пирог в духовке. В ином случае у него будет очень жесткая корочка. Кстати, помните, что выпечку можно разрезать на коржи и смазать вареньем. Также рекомендуем сделать прослойку из апельсинового крема. Для этого всыпьте в сотейник 60 г манной крупы и 90 г сахара. Влейте свежевыжатый сок 1 крупного цитрусового и воду. Варите крем до загустения на небольшом огне, постоянно его помешивая. Когда он немного остынет, пробейте его до однородности, используя погружной блендер. Смажьте апельсиновым кремом коржи — и великолепный кофейный торт с насыщенным цитрусовым вкусом можно подавать к столу!