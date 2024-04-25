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Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром»

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Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром»

Чтобы угостить родных вкусными блюдами, не обязательно проводить много времени у плиты. Стоит лишь знать несколько простых рецептов, которые пригодятся, когда гости уже почти на пороге.

ВОДНЫЙ МИР

Рыба и морепродукты – отличная идея для семейного или дружеского застолья, отмечает Вкусно 24. Ведь их любят все.

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Еще лучше, когда ингредиенты уже готовы. Тогда вполне может хватить даже 15 минут, чтобы сформировать из морепродуктов аппетитные закуски.

Самое важное – качественные и вкусные ингредиенты

Даже новичок на кухне знает, что вкусные блюда готовятся из свежих и качественных ингредиентов. Поэтому важно доверять только проверенным производителям. Советуем обратить внимание на продукцию ТМ «Водный Мир» – надежного бренда, которому украинцы доверяют уже более 22 лет.

«Водный Мир» – не просто торговая марка, которая является безоговорочным лидером на рынке морепродуктов в Украине, но и гарантия качества и свежести. Вкус продукции бренда уже оценили тысячи людей, которые любят вкусно есть и готовить.

Кроме этого, продукцией «Водный Мир» наслаждаются на кухнях во всем мире. В частности, говорится о США, Канаде, Израиле, Грузии, Молдове, Германии, Польше и Балтийских странах. А это является дополнительным мерилом успеха компании и высокого качества производства.

К слову, бренд имеет очень широкую продуктовую линейку. Любимые крабовые палочки, пресервы на любой вкус, намазки и замороженные морепродукты – здесь каждый сможет найти ингредиенты для особых блюд, чтобы угостить родных и друзей. А что можно быстро приготовить из морепродуктов – рассказываем далее.

Особая закуска из крабовых палочек

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с "Водным Миром"

Крабовые шарики готовятся просто и быстро / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 100 граммов крабовых палочек «Водный Мир»;
– 50 граммов твердого сыра;
– 3 яйца;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соломка по количеству шариков;
– орешки, соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую, остудите, почистьте и натрите на терке.
  2. Также на терке измельчите сыр и крабовые палочки.
  3. Смешайте яйца, сыр и крабовые палочки в миске. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Далее – майонез. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте.
  4. Руками сделайте небольшие порционные шарики и выложите их на тарелку.
  5. По желанию украсьте закуску соломкой и орешками.

Закусочный торт с крабовыми палочками

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с "Водным Миром"

Такой торт может удивить всех / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 300 граммов слоеного теста + 100 граммов для крошки.
Первая начинка:
– 4 вареных яйца;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль, черный перец по вкусу.
Вторая начинка:
– 180 граммов крабовых палочек «Водный Мир»;
– 2 столовые ложки майонеза.
Третья начинка:
– 3 плавленых сырка;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 зубчика чеснока;
– укроп по вкусу.

Приготовление:

  1. Слоеное тесто раскатайте до толщины примерно 3 миллиметра и разрежьте на 2 прямоугольника. Выпекайте в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Дополнительно запеките еще небольшой кусочек теста, из него надо будет сделать крошку.
  2. Для первой начинки яйца натрите на терке, добавьте соль, черный перец и майонез. Хорошо перемешайте.
  3. Для второй начинки мелко нарежьте крабовые палочки, добавьте майонез и также перемешайте.
  4. Для третьей начинки плавленые сырки натрите на терке, добавьте майонез, чеснок и укроп. Смешайте все вместе.
  5. Каждый готовый корж разделите вдоль на 2 части и соберите тортик. На первый выложите начинку из яиц, на второй – из крабовых палочек, а на третий – равномерно распределите начинку из плавленых сырков. Накройте четвертым коржом и немного обмажьте тортик майонезом сверху и со всех сторон.
  6. Из небольшого куска запеченного теста сделайте крошку и украсьте тортик. Оставьте в холодильнике на 3 – 4 часа, нарежьте на порционные куски и подавайте к столу.

Форшмак с гренками

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с "Водным Миром"

Форшмак – вкусная намазка к празднику / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– упаковка сельди «Водный Мир»;
– 100 граммов сыра Филадельфия;
– 2 яйца;
– лук шалот и зеленый лук по вкусу;
– лимонный сок по вкусу;
– несколько ломтиков черного хлеба.

Приготовление:

  1. Измельчите вместе яйца, лук шалот и сельдь.
  2. Добавьте немного лимонного сока и смешайте все с мягким сыром.
  3. Поджарьте гренки из черного хлеба.
  4. Подавайте вместе с порезанным зеленым луком.

Рулет с сельдью

  • Время: 50 минут
  • Порций: 6

Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с "Водным Миром"

Такой рулет понравится всем / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 200 граммов сельди «Водный Мир»;
– 1 лаваш;
– 250 граммов картофельного пюре;
– 160 граммов плавленого сыра;
– зеленый лук по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель почистьте и отварите в подсоленной воде до готовности. Переложите его в миску и разомните в пюре с маслом.
  2. Лаваш разложите на столе. Равномерным слоем распределите по нему плавленый сыр, а сверху – слой картофеля.
  3. Рядами выложите порезанную сельдь и посыпьте измельченным зеленым луком.
  4. Сверните тугой рулет. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на несколько часов. Готовый рулет нарежьте порционными кусочками.

Приятного аппетита!

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