Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром»

Чтобы угостить родных вкусными блюдами, не обязательно проводить много времени у плиты. Стоит лишь знать несколько простых рецептов, которые пригодятся, когда гости уже почти на пороге.

ВОДНЫЙ МИР

Рыба и морепродукты – отличная идея для семейного или дружеского застолья, отмечает Вкусно 24. Ведь их любят все.

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Еще лучше, когда ингредиенты уже готовы. Тогда вполне может хватить даже 15 минут, чтобы сформировать из морепродуктов аппетитные закуски.

Самое важное – качественные и вкусные ингредиенты

Даже новичок на кухне знает, что вкусные блюда готовятся из свежих и качественных ингредиентов. Поэтому важно доверять только проверенным производителям. Советуем обратить внимание на продукцию ТМ «Водный Мир» – надежного бренда, которому украинцы доверяют уже более 22 лет.

«Водный Мир» – не просто торговая марка, которая является безоговорочным лидером на рынке морепродуктов в Украине, но и гарантия качества и свежести. Вкус продукции бренда уже оценили тысячи людей, которые любят вкусно есть и готовить.

Кроме этого, продукцией «Водный Мир» наслаждаются на кухнях во всем мире. В частности, говорится о США, Канаде, Израиле, Грузии, Молдове, Германии, Польше и Балтийских странах. А это является дополнительным мерилом успеха компании и высокого качества производства.

К слову, бренд имеет очень широкую продуктовую линейку. Любимые крабовые палочки, пресервы на любой вкус, намазки и замороженные морепродукты – здесь каждый сможет найти ингредиенты для особых блюд, чтобы угостить родных и друзей. А что можно быстро приготовить из морепродуктов – рассказываем далее.

Особая закуска из крабовых палочек

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 6

Крабовые шарики готовятся просто и быстро / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 100 граммов крабовых палочек «Водный Мир»;

– 50 граммов твердого сыра;

– 3 яйца;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соломка по количеству шариков;

– орешки, соль по вкусу.

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, остудите, почистьте и натрите на терке. Также на терке измельчите сыр и крабовые палочки. Смешайте яйца, сыр и крабовые палочки в миске. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Далее – майонез. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте. Руками сделайте небольшие порционные шарики и выложите их на тарелку. По желанию украсьте закуску соломкой и орешками.

Закусочный торт с крабовыми палочками

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Такой торт может удивить всех / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 300 граммов слоеного теста + 100 граммов для крошки.

Первая начинка:

– 4 вареных яйца;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соль, черный перец по вкусу.

Вторая начинка:

– 180 граммов крабовых палочек «Водный Мир»;

– 2 столовые ложки майонеза.

Третья начинка:

– 3 плавленых сырка;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 зубчика чеснока;

– укроп по вкусу.

Приготовление:

Слоеное тесто раскатайте до толщины примерно 3 миллиметра и разрежьте на 2 прямоугольника. Выпекайте в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Дополнительно запеките еще небольшой кусочек теста, из него надо будет сделать крошку. Для первой начинки яйца натрите на терке, добавьте соль, черный перец и майонез. Хорошо перемешайте. Для второй начинки мелко нарежьте крабовые палочки, добавьте майонез и также перемешайте. Для третьей начинки плавленые сырки натрите на терке, добавьте майонез, чеснок и укроп. Смешайте все вместе. Каждый готовый корж разделите вдоль на 2 части и соберите тортик. На первый выложите начинку из яиц, на второй – из крабовых палочек, а на третий – равномерно распределите начинку из плавленых сырков. Накройте четвертым коржом и немного обмажьте тортик майонезом сверху и со всех сторон. Из небольшого куска запеченного теста сделайте крошку и украсьте тортик. Оставьте в холодильнике на 3 – 4 часа, нарежьте на порционные куски и подавайте к столу.

Форшмак с гренками

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 6

Форшмак – вкусная намазка к празднику / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка сельди «Водный Мир»;

– 100 граммов сыра Филадельфия;

– 2 яйца;

– лук шалот и зеленый лук по вкусу;

– лимонный сок по вкусу;

– несколько ломтиков черного хлеба.

Приготовление:

Измельчите вместе яйца, лук шалот и сельдь. Добавьте немного лимонного сока и смешайте все с мягким сыром. Поджарьте гренки из черного хлеба. Подавайте вместе с порезанным зеленым луком.

Рулет с сельдью

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6

Такой рулет понравится всем / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 200 граммов сельди «Водный Мир»;

– 1 лаваш;

– 250 граммов картофельного пюре;

– 160 граммов плавленого сыра;

– зеленый лук по вкусу.

Приготовление:

Картофель почистьте и отварите в подсоленной воде до готовности. Переложите его в миску и разомните в пюре с маслом. Лаваш разложите на столе. Равномерным слоем распределите по нему плавленый сыр, а сверху – слой картофеля. Рядами выложите порезанную сельдь и посыпьте измельченным зеленым луком. Сверните тугой рулет. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на несколько часов. Готовый рулет нарежьте порционными кусочками.

Приятного аппетита!