ГлавнаяРецептыКогда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» На чтение: 4 минуты Чтобы угостить родных вкусными блюдами, не обязательно проводить много времени у плиты. Стоит лишь знать несколько простых рецептов, которые пригодятся, когда гости уже почти на пороге. ВОДНЫЙ МИР Рыба и морепродукты – отличная идея для семейного или дружеского застолья, отмечает Вкусно 24. Ведь их любят все. Стоит попробовать Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов Еще лучше, когда ингредиенты уже готовы. Тогда вполне может хватить даже 15 минут, чтобы сформировать из морепродуктов аппетитные закуски. Самое важное – качественные и вкусные ингредиенты Даже новичок на кухне знает, что вкусные блюда готовятся из свежих и качественных ингредиентов. Поэтому важно доверять только проверенным производителям. Советуем обратить внимание на продукцию ТМ «Водный Мир» – надежного бренда, которому украинцы доверяют уже более 22 лет. «Водный Мир» – не просто торговая марка, которая является безоговорочным лидером на рынке морепродуктов в Украине, но и гарантия качества и свежести. Вкус продукции бренда уже оценили тысячи людей, которые любят вкусно есть и готовить. Кроме этого, продукцией «Водный Мир» наслаждаются на кухнях во всем мире. В частности, говорится о США, Канаде, Израиле, Грузии, Молдове, Германии, Польше и Балтийских странах. А это является дополнительным мерилом успеха компании и высокого качества производства. К слову, бренд имеет очень широкую продуктовую линейку. Любимые крабовые палочки, пресервы на любой вкус, намазки и замороженные морепродукты – здесь каждый сможет найти ингредиенты для особых блюд, чтобы угостить родных и друзей. А что можно быстро приготовить из морепродуктов – рассказываем далее. Особая закуска из крабовых палочек Время: 15 минут Порций: 6 Крабовые шарики готовятся просто и быстро / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 100 граммов крабовых палочек «Водный Мир»; – 50 граммов твердого сыра; – 3 яйца; – 1 зубчик чеснока; – 2 столовые ложки майонеза; – соломка по количеству шариков; – орешки, соль по вкусу. Приготовление: Яйца отварите вкрутую, остудите, почистьте и натрите на терке. Также на терке измельчите сыр и крабовые палочки. Смешайте яйца, сыр и крабовые палочки в миске. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Далее – майонез. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте. Руками сделайте небольшие порционные шарики и выложите их на тарелку. По желанию украсьте закуску соломкой и орешками. Закусочный торт с крабовыми палочками Время: 30 минут Порций: 6 Такой торт может удивить всех / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 300 граммов слоеного теста + 100 граммов для крошки. Первая начинка: – 4 вареных яйца; – 2 столовые ложки майонеза; – соль, черный перец по вкусу. Вторая начинка: – 180 граммов крабовых палочек «Водный Мир»; – 2 столовые ложки майонеза. Третья начинка: – 3 плавленых сырка; – 2 столовые ложки майонеза; – 2 зубчика чеснока; – укроп по вкусу. Приготовление: Слоеное тесто раскатайте до толщины примерно 3 миллиметра и разрежьте на 2 прямоугольника. Выпекайте в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Дополнительно запеките еще небольшой кусочек теста, из него надо будет сделать крошку. Для первой начинки яйца натрите на терке, добавьте соль, черный перец и майонез. Хорошо перемешайте. Для второй начинки мелко нарежьте крабовые палочки, добавьте майонез и также перемешайте. Для третьей начинки плавленые сырки натрите на терке, добавьте майонез, чеснок и укроп. Смешайте все вместе. Каждый готовый корж разделите вдоль на 2 части и соберите тортик. На первый выложите начинку из яиц, на второй – из крабовых палочек, а на третий – равномерно распределите начинку из плавленых сырков. Накройте четвертым коржом и немного обмажьте тортик майонезом сверху и со всех сторон. Из небольшого куска запеченного теста сделайте крошку и украсьте тортик. Оставьте в холодильнике на 3 – 4 часа, нарежьте на порционные куски и подавайте к столу. Форшмак с гренками Время: 15 минут Порций: 6 Форшмак – вкусная намазка к празднику / Фото Shutterstock Ингредиенты: – упаковка сельди «Водный Мир»; – 100 граммов сыра Филадельфия; – 2 яйца; – лук шалот и зеленый лук по вкусу; – лимонный сок по вкусу; – несколько ломтиков черного хлеба. Приготовление: Измельчите вместе яйца, лук шалот и сельдь. Добавьте немного лимонного сока и смешайте все с мягким сыром. Поджарьте гренки из черного хлеба. Подавайте вместе с порезанным зеленым луком. Рулет с сельдью Время: 50 минут Порций: 6 Такой рулет понравится всем / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 200 граммов сельди «Водный Мир»; – 1 лаваш; – 250 граммов картофельного пюре; – 160 граммов плавленого сыра; – зеленый лук по вкусу. Приготовление: Картофель почистьте и отварите в подсоленной воде до готовности. Переложите его в миску и разомните в пюре с маслом. Лаваш разложите на столе. Равномерным слоем распределите по нему плавленый сыр, а сверху – слой картофеля. Рядами выложите порезанную сельдь и посыпьте измельченным зеленым луком. Сверните тугой рулет. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на несколько часов. Готовый рулет нарежьте порционными кусочками. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями