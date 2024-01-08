Когда нет ни хлеба, ни колбасы, ни мяса. Что готовит моя бабушка, когда до пенсии 3 дня

Европа знает картофель ещё с конца XVI века, тогда он был привезен из Южной Америки. Продукт прошел долгий путь, прежде чем стать популярным и востребованным. Сейчас мы выращиваем картофель на огороде и активно покупаем его в магазинах.

Наш рецепт можно использовать, если в холодильнике мало продуктов или нет ничего мясного. Получится бюджетно и вкусно. Мы сделаем сырную лепешку с картофельной начинкой на картофельном тесте. Можно считать это угощение полноценным пирогом. Попробуйте воспользоваться нашим рецептом!

Ингредиенты для пирога:

Картофель — 500 г;

Мука — 300 г;

Дрожжи — ч. Л.;

Сыр — 80 г;

Растительное масло — ст. Л.;

Соль — ч. Л.

Приготовление пирога:

Картофель очищаем и варим в кастрюле до готовности. Воду сливаем в отдельную емкость, она еще потребуется. Картофель разминаем в пюре, но не до однородности, оставляем небольшие комочки.

Теперь заливаем картофельным бульоном и повторно разминаем в пюре особо большие комочки. Даем остыть до комнатной температуры.

В картофельную смесь всыпаем чайную ложку соли и чайную ложку дрожжей. Добавляем столовую ложку растительного масла, перемешиваем. В несколько приемов засыпаем просеянную муку.

Перемешиваем массу ложкой.

Противень или форму для приготовления смазываем растительным маслом, отправляем на нее тесто. Равномерно распределяем по всей поверхности. Сверху посыпаем небольшим количеством тертого сыра.

Ждем 10 минут, чтобы дрожжи подействовали.

Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25-30 минут.

Нарезаем на порционные кусочки, наливаем чай и угощаем семью картофельным пирогом.