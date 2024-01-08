Манник с повидлом на скорую руку

Если вы не знаете, что же такое вкусненькое испечь к чаепитию, можете обратиться к рецепту элементарного пирога «Стаканник». Название этой выпечки говорит о том, что взвешивать ингредиенты не придется. Необходимо лишь взять стакан и с его помощью отмерить нужное количество продуктов. Готовим на скорую руку вкусный и до безумия аппетитный манник с повидлом (без кухонных весов)!

В качестве начинки для такого пышного пирога вы можете использовать абсолютно любой джем. Но мы рекомендуем брать ягодную или фруктовую заготовку, которая имеет кислинку. Сливовое повидло отлично для этого подойдет.

Как приготовить быстрый и вкусный манник с повидлом

Чтобы у вас не возникло проблем с отмериванием сыпучих и жидких ингредиентов, необходимых для замешивания теста, используйте стакан объемом 250 мл. Взяв его, вы не допустите ошибок во время приготовления домашнего манника.

Ингредиенты

Пшеничная мука1 стак. Манка1 стак. Кефир1 стак. Подсолнечное масло0,5 стак. Сахар0,5 стак. Соль0,3 ч. л. Ванильный сахар10 г Разрыхлитель1 ч. л. Яйцо2 шт. Сливовый джем250 г

Приготовление

В глубокую емкость вливаем кефир комнатной температуры. Вбиваем яйца. Всыпаем сахар. Взбиваем всё венчиком до однородности. В кефирную смесь всыпаем ванильный сахар и манную крупу. Тщательно перемешиваем. Оставляем смесь при комнатной температуре на 15 минут.Всыпаем просеянную пшеничную муку, соль и разрыхлитель для теста. Перемешиваем всё. Вливаем подсолнечное масло. Перемешиваем венчиком до однородности. Смазываем форму диаметром 19 см подсолнечным маслом. Вливаем в нее половину от общего количества теста. Ровняем его. Отправляем в разогретую до 180 градусов на 10 минут.Достаем форму. Смазываем тесто густым повидлом. Аккуратно ровняем его. Сверху выливаем вторую часть теста. Отправляем форму в духовку еще на 40 минут при 180 градусах.

Ни в коем случае не пропускайте этап с выпеканием первой половины основы манника. Если вы пропустите этот момент и попробуете выложить повидло на жидкое тесто, успехом это не увенчается. В предыдущем материале наша редакция делилась подборкой вкуснейших сладких блюд с манной крупой. Обязательно с ней ознакомьтесь, если вы хотите испечь к чаю что-то очень вкусное.