ГлавнаяРецептыКогда все просто, но так вкусно: рецепт цветной капусты – готовим на новый лад Когда все просто, но так вкусно: рецепт цветной капусты – готовим на новый лад На чтение: 1 минута Цветная капуста – прекрасное воспоминание из детства. Когда каждый тихонько пробирался на кухню и выхватывал кусочек этой вкусности. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Жареная в духовке целая цветная капуста – отличный вариант действительно вкусного блюда, которое понравится любителю полезных овощных блюд. Она имеет поистине уникальный вкус. Интересно Наслаждайтесь последними днями лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю Рецепт цветной капусты Время: 45 минут Порций: 4 Вкус детства / Фото fajne gotowanie Ингредиенты: – 800 грамм цветной капусты; – 150 миллилитров натурального йогурта; – 10 миллилитров лимонного сока; – веточка свежего базилика. Приготовление: Цветную капусту промойте и очистите от листьев. В миске смешайте йогурт со специями. Затем цветную капусту обмажьте маринадом. Выложите цветную капусту на противень, застеленный бумагой для выпекания, и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 40 минут. Пока длится сезон, не забудьте испечь особые драники из кабачков. Поделитесь с друзьями