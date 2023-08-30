Когда все просто, но так вкусно: рецепт цветной капусты – готовим на новый лад

Цветная капуста – прекрасное воспоминание из детства. Когда каждый тихонько пробирался на кухню и выхватывал кусочек этой вкусности.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Жареная в духовке целая цветная капуста – отличный вариант действительно вкусного блюда, которое понравится любителю полезных овощных блюд. Она имеет поистине уникальный вкус.

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Рецепт цветной капусты

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Вкус детства / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 800 грамм цветной капусты;

– 150 миллилитров натурального йогурта;

– 10 миллилитров лимонного сока;

– веточка свежего базилика.

Приготовление:

Цветную капусту промойте и очистите от листьев.

В миске смешайте йогурт со специями.

Затем цветную капусту обмажьте маринадом.

Выложите цветную капусту на противень, застеленный бумагой для выпекания, и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 40 минут.

Пока длится сезон, не забудьте испечь особые драники из кабачков.