Закуска из баклажанов всего из трех ингредиентов: пошаговый рецепт

Сытная и легкая закуска может храниться в холодильнике несколько дней, не теряя своего вкуса.

Закуска из баклажанов – это чудесный способ разнообразить свое меню сезонными овощами, а также получить вкусное блюдо, которое можно хранить в холодильнике несколько дней, намазывая на хлеб, бутерброды или просто кушать со снеками. Своим рецептом такой закуски всего из трех ингредиентов поделилась кулинарный блогер Кристина. Она не только показала, как быстро сделать вкусную закуску, но и раскрыла секрет для более быстрого приготовления.

Закуска из баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны – 3-4 шт;

чеснок – 1-2 зубчика;

майонез – 1-2 ст л;

масло растительное – 1 ч. л;

соль – щепотка;

любые хлебцы, багет, хлеб.

Способ приготовления:

Баклажаны помыть, сложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 40-45 минут. С готовых баклажанов необходимо снять кожицу и достать серединку. Чтобы сделать это без лишних хлопот и с минимальной тратой времени, баклажаны обернуть пищевой пленкой, обрезать хвостик баклажана и выдавить, как показано на видео.

В ту же посуду, где баклажан, добавить пропущенный через пресс чеснок, майонез, растительное масло и соль, все хорошо перемешать. Вкусная закуска готова!

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