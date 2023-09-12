Минтай в сырно-сливочной заливке. Быстро и вкусно: фирменный рецепт

Какая рыба самая популярная для поваров? На самом деле точной статистике нет, ибо в каждой стране актуальны разные виды рыбы. Например, в Норвегии постоянно потребляют в пищу сельдь, а в Японии предпочитают тунец или лосося. В нашей стране востребована не особо дорогая рыба, такая как минтай.
Данный вид рыбы содержит в себе много йода, что важно для людей, живущих далеко от моря. Кроме йода, в минтае полно других полезных свойств.
Как можно вкусно приготовить минтай с сливочно-сырной заливке?
Ингредиенты для минтая в сырно-сливочной заливке:
- Минтай — 3 шт.;
- Помидоры — 4 шт.;
- Молоко — 250 мл;
- Яйцо — 2 шт.;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Сыр твердый — 150 г;
- Соль — ½ ч. л.;
- Перец черный молотый — щепотка;
- Лавровый лист — шт.
Приготовление минтая в сырно-сливочной заливке:
Очищаем минтай от внутренностей, плавников и головы. Делим рыбу на порционные кусочки, солим и перчим и перемешиваем.
Оставляем минтай мариноваться.
Пока минтай маринуется, нарезаем кольцами лук и помидоры. Смазываем дно формы для запекания растительным маслом, выкладываем на поверхность внахлест луковые кольца.
Кладем к луковым кольцам лавровый лист, на данную подушку выкладываем кусочки рыбы. На рыбу кладем кольца помидора внахлест.
Для заливки взбиваем в глубокой миске яйца с молоком до однородности. Заливаем полученной смесью слои из лука, рыбы и помидор. Натираем на крупной терке сыр, формируем на поверхности сырную шапочку.
Разогреваем духовку до 180 градусов, запекаем рыбу в заливке 40-45 минут.
Дополнительно можно нашинковать укроп и петрушку, посыпать зеленью блюдо. Чтобы вкус зелени больше раскрылся, стоит убрать рыбу дополнительно в духовку на пару минут.