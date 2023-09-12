Минтай в сырно-сливочной заливке. Быстро и вкусно: фирменный рецепт

Какая рыба самая популярная для поваров? На самом деле точной статистике нет, ибо в каждой стране актуальны разные виды рыбы. Например, в Норвегии постоянно потребляют в пищу сельдь, а в Японии предпочитают тунец или лосося. В нашей стране востребована не особо дорогая рыба, такая как минтай.

Данный вид рыбы содержит в себе много йода, что важно для людей, живущих далеко от моря. Кроме йода, в минтае полно других полезных свойств.

Как можно вкусно приготовить минтай с сливочно-сырной заливке?

Ингредиенты для минтая в сырно-сливочной заливке:

Минтай — 3 шт.;

Помидоры — 4 шт.;

Молоко — 250 мл;

Яйцо — 2 шт.;

Лук репчатый — 2 шт.;

Сыр твердый — 150 г;

Соль — ½ ч. л.;

Перец черный молотый — щепотка;

Лавровый лист — шт.

Приготовление минтая в сырно-сливочной заливке:

Очищаем минтай от внутренностей, плавников и головы. Делим рыбу на порционные кусочки, солим и перчим и перемешиваем.

Оставляем минтай мариноваться.

Пока минтай маринуется, нарезаем кольцами лук и помидоры. Смазываем дно формы для запекания растительным маслом, выкладываем на поверхность внахлест луковые кольца.

Кладем к луковым кольцам лавровый лист, на данную подушку выкладываем кусочки рыбы. На рыбу кладем кольца помидора внахлест.

Для заливки взбиваем в глубокой миске яйца с молоком до однородности. Заливаем полученной смесью слои из лука, рыбы и помидор. Натираем на крупной терке сыр, формируем на поверхности сырную шапочку.

Разогреваем духовку до 180 градусов, запекаем рыбу в заливке 40-45 минут.

Дополнительно можно нашинковать укроп и петрушку, посыпать зеленью блюдо. Чтобы вкус зелени больше раскрылся, стоит убрать рыбу дополнительно в духовку на пару минут.