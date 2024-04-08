Настоящий кондитерский шедевр: рецепт вкуснейшего торта «Трюфель»

По вкусу он немного напоминает знаменитую «Прагу». Но получается более изысканным.

Торт «Трюфель», конечно можно купить в кондитерской. И он будет очень вкусным. А можно приготовить самостоятельно. Главное использовать качественные ингредиенты: хороший белый шоколад и жирные натуральные сливки. Рецептом поделились на сайте Inoeda.

Торт «Трюфель»

Ингредиенты:

темный сахар – 200 г;

горький шоколад (70% какао) – 220 г;

шесть яиц;

какао-порошок – 2 ст. л.;

сливочное масло – 220 г;

сода – 0,25 ч. л.;

растворимый кофе – 2 ч. л.;

сливки жирностью 35% – 3 ст. л.;

мука – 150 г.

Для глазури:

темный сахар – 1 ч. л.;

горький шоколад (70% какао) – 100 г;

сливки жирностью 35% – 200 мл.

Для крема:

белый шоколад – 150 г;

сливки жирностью 35% – 300 мл.

Торту понадобиться ночь, чтобы стать идеальным. Так что готовьте его накануне подачи. Шоколад наломайте небольшими кусочками, масло нарежьте кубиками. Растворимый кофе разведите в 50 мл горячей воды.

Положите шоколад и масло в сотейник, влейте кофе. Поставьте на средний огонь и растопите, помешивая. Сразу снимите с огня. Тут главное не передержать.

В большую миску просейте муку с содой и какао-порошком, добавьте сахар и перемешайте. Яйца взбейте венчиком. Продолжая взбивать, влейте сливки. Добавить получившуюся смесь в миску с мукой, перемешайте до однородности. Это и будет ваше тесто для коржей.

Аккуратно влейте в тесто растопленный с маслом шоколад. Осторожно перемешайте деревянной или силиконовой лопаткой, пока не получится масса однородной консистенции.

Прямоугольную форму для выпечки смажьте сливочным маслом и застелите пергаментом. Влейте тесто. Поставьте в разогретую до 160°С духовку на 40-50 мин. После дайте остыть в форме. Достаньте, заверните в пергамент и поставьте в холодильник на ночь. От размера формы будет зависеть высота торта. В форме размером 20х20 см бисквит получится достаточно высоким и легко разрежется на три коржа.

И готовьте крем, он же ганаш. Белый шоколад натрите на терке. Сливки доведите до кипения и сразу же снимите с огня. Добавьте шоколад и перемешайте. Влейте 1 ст. л. кипящей воды. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной. Дайте остыть до комнатной температуры и поставьте в холодильник на один час.

Ганашу дайте остыть до комнатной температуры, затем посавьте в холодильник на час. Взбить шоколадную смесь миксером в течение двух минут. Крем для торта готов.

Разделите получившийся крем на две порции. Первую распределите по двум коржам, сложите друг на друга и поместите на большую тарелку. Накройте третитьим. И готовьте глазурь для торта. Горький шоколад охладите в холодильнике, натрите на средней или крупной терке.

Сливки вместе с сахаром доведите до кипения и снимите с огня. Добавьте тертый шоколад и 1 ст. л. кипящей воды. Перемешивайте, пока шоколад полностью не растворится.

Застелите рабочую поверхность листом пергамента, поставьте торт и обмажьте верх и бока торта половиной шоколадной глазури. Дайте немного застыть и промажьте еще раз. Перед подачей торт можно присыпать просеянным порошком какао.

Готовому торту «Трюфель» необходимо перед подачей дайте постоять в холодильнике около двух часов.

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