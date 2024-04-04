Мазурек пасхальный: рецепт польской праздничной выпечки

Мазурек — это один из самых любимых десертов в Польше. И его традиционно готовят на Пасху.

Мазурек часто его выпекают на Пасху в Польше. И украшают красивыми узорами. Рецепт этого лакомства разместили на сайте Polscha Travel.

Мазурек

Ингредиенты:

мука — 500 г;

масло — 250 г;

сахарная пудра 2 с. л;

желток 3 шт;

яйцо 1 шт;

орехи для украшения.

для глазури:

ванильный сахар — 1 пакетик;

сахар — два стакана;

сметана 30% — один стакан.

Муку перемешайте с маслом и сахаром, добавьте яйцо и желтки. Быстро замесите тесто и поставьте на 30 минут в холодильник. Немного теста отложите, чтобы сформировать бортики.

Оставшееся тесто раскатайте на два пласта толщиной 5 мм, положите на два противня. Бортики выложите по краям мазурека. Разогрейте духовку до 220°C. Выпекайте 10-20 минут.

И приготовьте кремовую помадку. В большую кастрюлю налейте сметану, добавьте сахар и ваниль. Варите на слабом огне 10 минут, помешивая, от момента закипания. После того, как снимете с огня, некоторое время помешивайте помадку деревянной ложкой. Помадку вылейте на мазуреки и украсьте орехами. В помадку можно добавить пищевой краситель, тогда выпечка получится более яркая.

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