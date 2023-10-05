Запеченная курица в духовке – это популярное блюдо для домашнего и праздничного стола. Птицу можно приготовить самыми разными способами. Для вас мы подготовили проверенную кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Курица, запеченная целиком с хрустящей корочкой в духовке

Курица, запеченная целиком с хрустящей корочкой в духовке – это яркое кулинарное решение для вашего праздника или семейного ужина. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+6 порц.

Курица 2 кг

Лимон 1 шт.

Чеснок 6 зуб.

Розмарин 1 ветка

Масло сливочное 50 гр.

Соль по вкусу

Паприка 2 ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Перец красный молотый по вкусу

Шаги 70 мин.

Запеченная курица в духовке готовится очень просто. Тщательно промываем куриную тушку и обсушиваем ее бумажными полотенцами. Дальше птицу со всех сторон натираем солью и специями. Также натираем ее и внутри. Затем заготовку выкладываем в форму для запекания. Промываем лимон и снимаем с него немного цедры. Сам цитрус разделываем на небольшие части. В глубокой тарелке вымешиваем размягченное сливочное масло с лимонной цедрой, измельченными зубчиками чеснока. Внутрь курицы кладем лимонные кусочки и веточку розмарина для аромата. С помощью острого ножа осторожно приподнимаем кожицу курицы на груди. Так мы сделаем карман, который необходимо заполнить ароматным чесночным маслом. Оставшимся чесночным маслом обмазываем поверхность курицы. Куриные ножки хорошенько обвязываем ниткой, чтобы птица не потеряла форму. Убираем угощение в разогретую до 200° духовку на 40-50 минут. Курица, запеченная целиком с хрустящей корочкой в духовке готова. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Курица с картошкой в духовке на противне

Курица с картошкой в духовке на противне – это простое в исполнении и очень вкусное блюдо для домашнего или праздничного стола. С таким увлекательным кулинарным процессом справятся даже новички. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Курица разделанная – 1,5 кг.

Картофель – 1 кг.

Чеснок – 3 зубчика.

Масло растительное – 4 ст.л.

Травы итальянские/прованские – 1 ч.л.

Паприка молотая – 1,5 ст.л.

Куркума – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи очищаем и промываем. Куриные части промываем под водой и обсушиваем.

Шаг 2. Форму для запекания застилаем пекарской бумагой.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем растительное масло, соль и специи.

Шаг 4. Ароматное масло хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Подготовленный картофель режем крупными ломтиками.

Шаг 6. Картофель погружаем в миску с ароматным маслом. Перемешиваем.

Шаг 7. В отдельную глубокую миску кладем куриные части. Поливаем их маслом из миски с картошкой. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 8. На подготовленный противень выкладываем картофель и поливаем сверху соусом.

Шаг 9. На картошку кладем куриные части и так же поливаем остатком соуса с двумя столовыми ложками воды.

Шаг 10. Отправляем угощение в разогретую до 200° духовку на 1 час. Через 30 минут открываем духовой шкаф и поливаем картошку с курицей примерно 100 мл. воды.

Шаг 11. За 5 минут до готовности блюдо можно посыпать измельченным чесноком для более яркого аромата.

Шаг 12. Курица с картошкой в духовке на противне готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Куриная грудка, запеченная в фольге

Куриная грудка, запеченная в фольге, получается очень нежной, вкусной и аппетитной. Подавайте ее с картофельным пюре или другими вашими любимыми гарнирами. Готовое блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Грудка куриная – 1,2 кг.

Соль – 10 гр.

Специи – 10 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые по списку продукты.

Шаг 2. Куриные грудки промываем под водой и обсушиваем их с помощью бумажных полотенец.

Шаг 3. В форму для запекания выкладываем большой кусок фольги.

Шаг 4. На фольгу кладем куриные грудки. Натираем их солью, специями и измельченным чесноком. Заворачиваем в фольгу.

Шаг 5. Убираем заготовку в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

Шаг 6. За 15 минут до готовности разрываем фольгу, чтобы корочка птицы подрумянилась.

Шаг 7. Куриная грудка, запеченная в фольге готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Мясо по-французски из курицы в духовке

Мясо по-французски из курицы в духовке – это яркое и аппетитное угощение для домашнего или праздничного стола. Для несложного приготовления своими руками берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт. Разнообразьте меню и порадуйте своих родных!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Филе куриное – 0,6 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидоры – 3 шт.

Сыр твердый – 220 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Майонез – 80 гр.

Травы французские – 3 гр.

Соль – 3 гр.

Перец черный молотый – 3 гр.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочки куриного филе закрываем пленкой и отбиваем кухонным молоточком.

Шаг 2. Посыпаем филе солью, специями и измельченным чесноком. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 2 часа.

Шаг 3. Помидоры и репчатый лук режем тонкими кружочками. Твердый сыр натираем на крупной терке.

Шаг 4. В обмазанную растительным маслом форму для запекания кладем кружочки лука. На овощ выкладываем отбитое куриное филе. Закрываем его помидорами.

Шаг 5. Тертый сыр вымешиваем с майонезом. Закрываем блюдо полученной массой.

Шаг 6. Отправляем заготовку в разогретую до 200° духовку на 40 минут. Во время запекания блюдо можно прикрыть фольгой и убрать ее только за 10 минут до готовности.

Шаг 7. Мясо по-французски из курицы в духовке готово. Подавайте угощение к столу!

Курица, запеченная целиком в рукаве

Курица, запеченная целиком в рукаве – это аппетитное и вкусное кулинарное решение для вашего праздника или семейного ужина. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Курица – 1,5 кг.

Яблоко – 3 шт.

Чернослив – 100 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Травы итальянские – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем сметану, соль и специи. Перемешиваем.

Шаг 3. Промываем курицу и обсушиваем ее с помощью бумажных полотенец. Затем тушку хорошенько обмазываем смесью из сметаны и специй. Натираем курицу внутри и снаружи.

Шаг 4. Промываем яблоки и чернослив. Яблоки режем небольшими дольками, удалив все косточки.

Шаг 5. Внутри курицы размещаем яблоки с черносливом.

Шаг 6. Отверстие затягиваем кожицей и закрепляем зубочистками. Ножки курицы обвязываем нитью.

Шаг 7. Подготовленную птицу выкладываем в рукав для запекания. Завязываем его с обеих сторон и по периметру делаем, несколько проколов с помощью зубочистки. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Шаг 8. Спустя указанное время разрываем рукав и запекаем курицу еще 15 минут. Даем корочке подрумяниться.

Шаг 9. Курица, запеченная целиком в рукаве готова. Подавайте к столу!

Курица, запеченная с рисом в духовке

Курица, запеченная с рисом в духовке – это яркое и очень сытное кулинарное решение для вашего праздника или семейного ужина. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Курица – 1 шт.

Рис – 0,5 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Куркума – ¼ ч.л.

Приправа универсальная – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 100 мл.

Соус соевый – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Майонез – 1 ст.л.

Приправа для курицы – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Целую курицу хорошо промываем внутри и снаружи. Затем ее обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем майонез, горчицу, соевый соус и специи. Тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Хорошенько обмазываем курицу полученным соусом внутри и снаружи. Оставляем на время.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук, морковь, болгарский перец и помидор.

Шаг 5. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости. На это уйдет около пяти-шести минут. Затем добавляем хорошенько промытый в воде рис.

Шаг 6. Поливаем содержимое сковороды горячей водой. Добавляем сюда соль, куркуму и черный молотый перец. Перемешиваем.

Шаг 7. Готовим рис на очень медленном огне около 10 минут.

Шаг 8. Даем рису остыть и выкладываем его внутрь курицы. Перекладываем заготовку в форму для запекания.

Шаг 9. Отверстие с рисом стягиваем куриной кожей и закрепляем зубочистками.

Шаг 10. Отправляем блюдо в разогретую до 180° духовку на один-полтора часа.

Шаг 11. Курица, запеченная с рисом в духовке готова. Подавайте сытное блюдо к столу!

Вкусная курица с грибами в духовке

Вкусная курица с грибами в духовке никого не оставит равнодушным. Приготовить такое угощение очень просто. Для этого воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки. Готовое угощение разнообразит домашний стол или праздничное меню. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Сыр – 100 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Куриное филе и грибы промываем под водой.

Шаг 2. Разрезаем филе на тонкие кусочки и отбиваем их кухонным молоточком.

Шаг 3. Шампиньоны режем тонкими ломтиками и обжариваем их до румянца на растительном масле.

Шаг 4. Натираем сыр на мелкой или средней терке.

Шаг 5. Куриное филе посыпаем солью, перцем. На него выкладываем грибы и закрываем их сыром.

Шаг 6. Перекладываем заготовки в форму с фольгой. Запекаем 25 минут при температуре 190°.

Шаг 7. Вкусная курица с грибами в духовке готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Курица, запеченная с яблоками

Курица, запеченная с яблоками – это яркое и аппетитное кулинарное решение для вашего праздника или домашнего стола. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Курица – 1 шт.

Яблоко – 2 шт.

Специи – по вкусу.

Чеснок – 4 зубчика.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокой миске растапливаем сливочное масло. Можно сделать это в микроволновке.

Шаг 3. В растопленное масло добавляем три измельченные зубчика чеснока и специи. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Промываем и обсушиваем курицу, затем натираем ее ароматным маслом внутри и снаружи. Если вы располагаете временем, оставьте курицу мариноваться на пару часов.

Шаг 5. Яблоки промываем и режем дольками. Оставшийся зубчик чеснока режем небольшими кусочками.

Шаг 6. Внутрь курицы кладем дольки одного яблока и чеснок.

Шаг 7. Отверстие закалываем зубочисткой и курицу выкладываем в форму для запекания.

Шаг 8. Отправляем продукт в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1,5-2 часа.

Шаг 9. В процессе запекания периодически открываем духовку и поливаем курицу соком, который выделяется в форме. За 30 минут до окончания готовки выкладываем к курице оставшиеся дольки яблока.

Шаг 10. Курица, запеченная с яблоками готова. Подавайте к столу!

Запеченная курица с майонезом в духовке

Запеченная курица с майонезом в духовке получается очень вкусной и аппетитной. Подавайте ее с вашими любимыми гарнирами. Готовое блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Бедра куриные – 4 шт.

Майонез – 70 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Приправа универсальная – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем зубчики чеснока и измельчаем их любым подходящим способом.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем бумажным полотенцем куриные бедра. Выкладываем их в глубокую миску, посыпаем солью, специями и чесноком.

Шаг 3. Хорошенько все перемешиваем, закрываем крышкой и убираем мариноваться в холодильник. Лучше всего подержать курицу целую ночь.

Шаг 4. После маринования добавляем к курице майонез.

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем куриные бедра с майонезом.

Шаг 6. Перекладываем курицу в форму для запекания и готовим 40 минут при температуре 180°.

Шаг 7. Запеченная курица с майонезом в духовке готова. Подавайте к столу!

Курица, запеченная на соли в духовке

Курица, запеченная на соли в духовке – это простой и оригинальный способ приготовления сочной и румяной птицы. Вам понадобится всего два ингредиента! Обязательно попробуйте испечь курицу таким образом. Для этого запоминайте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Курица – 1,5-2 кг.

Соль – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим два основных ингредиента: курицу и соль.

Шаг 2. На противень выкладываем большой кусок фольги и формируем из него бортики.

Шаг 3. В форму из фольги высыпаем всю соль.

Шаг 4. Равномерно распределяем соль по форме из фольги.

Шаг 5. Хорошенько промываем курицу внутри и снаружи, затем обсушиваем ее бумажными полотенцами.

Шаг 6. Промытую тушку кладем на подушку из соли.

Шаг 7. Ножки птицы связываем ниткой.

Шаг 8. Отправляем заготовку в разогретую до 190° духовку.

Шаг 9. Запекаем курицу до румянца полтора часа.

Шаг 10. Курица, запеченная на соли в духовке готова.

Подавайте к столу!