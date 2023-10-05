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Запеченная курица в духовке

На чтение: 10 минут
Запеченная курица в духовке

Запеченная курица в духовке – это популярное блюдо для домашнего и праздничного стола. Птицу можно приготовить самыми разными способами. Для вас мы подготовили проверенную кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Курица, запеченная целиком с хрустящей корочкой в духовке

Курица, запеченная целиком с хрустящей корочкой в духовке – это яркое кулинарное решение для вашего праздника или семейного ужина. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Запеченная курица в духовке

Ингредиенты –+6 порц.

  • Курица 2 кг
  • Лимон 1 шт.
  • Чеснок 6 зуб.
  • Розмарин 1 ветка
  • Масло сливочное 50 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Паприка 2 ч.л.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Перец красный молотый  по вкусу

Шаги 70 мин.

  1. Запеченная курица в духовке

    Запеченная курица в духовке готовится очень просто. Тщательно промываем куриную тушку и обсушиваем ее бумажными полотенцами. Дальше птицу со всех сторон натираем солью и специями. Также натираем ее и внутри. Затем заготовку выкладываем в форму для запекания.

  2. Запеченная курица в духовке

    Промываем лимон и снимаем с него немного цедры. Сам цитрус разделываем на небольшие части.

  3. Запеченная курица в духовке

    В глубокой тарелке вымешиваем размягченное сливочное масло с лимонной цедрой, измельченными зубчиками чеснока.

  4. Запеченная курица в духовке

    Внутрь курицы кладем лимонные кусочки и веточку розмарина для аромата.

  5. Запеченная курица в духовке

    С помощью острого ножа осторожно приподнимаем кожицу курицы на груди. Так мы сделаем карман, который необходимо заполнить ароматным чесночным маслом.

  6. Запеченная курица в духовке

    Оставшимся чесночным маслом обмазываем поверхность курицы.

  7. Запеченная курица в духовке

    Куриные ножки хорошенько обвязываем ниткой, чтобы птица не потеряла форму.

  8. Запеченная курица в духовке

    Убираем угощение в разогретую до 200° духовку на 40-50 минут.

  9. Запеченная курица в духовке

    Курица, запеченная целиком с хрустящей корочкой в духовке готова. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Курица с картошкой в духовке на противне

Курица с картошкой в духовке на противне – это простое в исполнении и очень вкусное блюдо для домашнего или праздничного стола. С таким увлекательным кулинарным процессом справятся даже новички. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Курица разделанная – 1,5 кг.
  • Картофель – 1 кг.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Травы итальянские/прованские – 1 ч.л.
  • Паприка молотая – 1,5 ст.л.
  • Куркума – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи очищаем и промываем. Куриные части промываем под водой и обсушиваем.

Запеченная курица в духовке

Шаг 2. Форму для запекания застилаем пекарской бумагой.

Запеченная курица в духовке

Шаг 3. В глубокой миске соединяем растительное масло, соль и специи.

Запеченная курица в духовке

Шаг 4. Ароматное масло хорошенько перемешиваем.

Запеченная курица в духовке

Шаг 5. Подготовленный картофель режем крупными ломтиками.

Запеченная курица в духовке

Шаг 6. Картофель погружаем в миску с ароматным маслом. Перемешиваем.

Запеченная курица в духовке

Шаг 7. В отдельную глубокую миску кладем куриные части. Поливаем их маслом из миски с картошкой. Хорошенько перемешиваем.

Запеченная курица в духовке

Шаг 8. На подготовленный противень выкладываем картофель и поливаем сверху соусом.

Запеченная курица в духовке

Шаг 9. На картошку кладем куриные части и так же поливаем остатком соуса с двумя столовыми ложками воды.

Запеченная курица в духовке

Шаг 10. Отправляем угощение в разогретую до 200° духовку на 1 час. Через 30 минут открываем духовой шкаф и поливаем картошку с курицей примерно 100 мл. воды.

Запеченная курица в духовке

Шаг 11. За 5 минут до готовности блюдо можно посыпать измельченным чесноком для более яркого аромата.

Запеченная курица в духовке

Шаг 12. Курица с картошкой в духовке на противне готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Запеченная курица в духовке

Куриная грудка, запеченная в фольге

Куриная грудка, запеченная в фольге, получается очень нежной, вкусной и аппетитной. Подавайте ее с картофельным пюре или другими вашими любимыми гарнирами. Готовое блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 1,2 кг.
  • Соль – 10 гр.
  • Специи – 10 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые по списку продукты.

Запеченная курица в духовке

Шаг 2. Куриные грудки промываем под водой и обсушиваем их с помощью бумажных полотенец.

Запеченная курица в духовке

Шаг 3. В форму для запекания выкладываем большой кусок фольги.

Запеченная курица в духовке

Шаг 4. На фольгу кладем куриные грудки. Натираем их солью, специями и измельченным чесноком. Заворачиваем в фольгу.

Запеченная курица в духовке

Шаг 5. Убираем заготовку в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

Запеченная курица в духовке

Шаг 6. За 15 минут до готовности разрываем фольгу, чтобы корочка птицы подрумянилась.

Запеченная курица в духовке

Шаг 7. Куриная грудка, запеченная в фольге готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Запеченная курица в духовке

Мясо по-французски из курицы в духовке

Мясо по-французски из курицы в духовке – это яркое и аппетитное угощение для домашнего или праздничного стола. Для несложного приготовления своими руками берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт. Разнообразьте меню и порадуйте своих родных!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 0,6 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Сыр твердый – 220 гр.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Майонез – 80 гр.
  • Травы французские – 3 гр.
  • Соль – 3 гр.
  • Перец черный молотый – 3 гр.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочки куриного филе закрываем пленкой и отбиваем кухонным молоточком.

Запеченная курица в духовке

Шаг 2. Посыпаем филе солью, специями и измельченным чесноком. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 2 часа.

Запеченная курица в духовке

Шаг 3. Помидоры и репчатый лук режем тонкими кружочками. Твердый сыр натираем на крупной терке.

Запеченная курица в духовке

Шаг 4. В обмазанную растительным маслом форму для запекания кладем кружочки лука. На овощ выкладываем отбитое куриное филе. Закрываем его помидорами.

Запеченная курица в духовке

Шаг 5. Тертый сыр вымешиваем с майонезом. Закрываем блюдо полученной массой.

Запеченная курица в духовке

Шаг 6. Отправляем заготовку в разогретую до 200° духовку на 40 минут. Во время запекания блюдо можно прикрыть фольгой и убрать ее только за 10 минут до готовности.

Запеченная курица в духовке

Шаг 7. Мясо по-французски из курицы в духовке готово. Подавайте угощение к столу!

Запеченная курица в духовке

Курица, запеченная целиком в рукаве

Курица, запеченная целиком в рукаве – это аппетитное и вкусное кулинарное решение для вашего праздника или семейного ужина. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Курица – 1,5 кг.
  • Яблоко – 3 шт.
  • Чернослив – 100 гр.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Травы итальянские – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты по списку.

Запеченная курица в духовке

Шаг 2. В глубокой миске соединяем сметану, соль и специи. Перемешиваем.

Запеченная курица в духовке

Шаг 3. Промываем курицу и обсушиваем ее с помощью бумажных полотенец. Затем тушку хорошенько обмазываем смесью из сметаны и специй. Натираем курицу внутри и снаружи.

Запеченная курица в духовке

Шаг 4. Промываем яблоки и чернослив. Яблоки режем небольшими дольками, удалив все косточки.

Запеченная курица в духовке

Шаг 5. Внутри курицы размещаем яблоки с черносливом.

Запеченная курица в духовке

Шаг 6. Отверстие затягиваем кожицей и закрепляем зубочистками. Ножки курицы обвязываем нитью.

Запеченная курица в духовке

Шаг 7. Подготовленную птицу выкладываем в рукав для запекания. Завязываем его с обеих сторон и по периметру делаем, несколько проколов с помощью зубочистки. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Запеченная курица в духовке

Шаг 8. Спустя указанное время разрываем рукав и запекаем курицу еще 15 минут. Даем корочке подрумяниться.

Запеченная курица в духовке

Шаг 9. Курица, запеченная целиком в рукаве готова. Подавайте к столу!

Запеченная курица в духовке

Курица, запеченная с рисом в духовке

Курица, запеченная с рисом в духовке – это яркое и очень сытное кулинарное решение для вашего праздника или семейного ужина. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Курица – 1 шт.
  • Рис – 0,5 ст.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Куркума – ¼ ч.л.
  • Приправа универсальная – ½ ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 100 мл.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Приправа для курицы – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Целую курицу хорошо промываем внутри и снаружи. Затем ее обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Запеченная курица в духовке

Шаг 2. В глубокой миске соединяем майонез, горчицу, соевый соус и специи. Тщательно перемешиваем.

Запеченная курица в духовке

Шаг 3. Хорошенько обмазываем курицу полученным соусом внутри и снаружи. Оставляем на время.

Запеченная курица в духовке

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук, морковь, болгарский перец и помидор.

Запеченная курица в духовке

Шаг 5. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости. На это уйдет около пяти-шести минут. Затем добавляем хорошенько промытый в воде рис.

Запеченная курица в духовке

Шаг 6. Поливаем содержимое сковороды горячей водой. Добавляем сюда соль, куркуму и черный молотый перец. Перемешиваем.

Запеченная курица в духовке

Шаг 7. Готовим рис на очень медленном огне около 10 минут.

Запеченная курица в духовке

Шаг 8. Даем рису остыть и выкладываем его внутрь курицы. Перекладываем заготовку в форму для запекания.

Запеченная курица в духовке

Шаг 9. Отверстие с рисом стягиваем куриной кожей и закрепляем зубочистками.

Запеченная курица в духовке

Шаг 10. Отправляем блюдо в разогретую до 180° духовку на один-полтора часа.

Запеченная курица в духовке

Шаг 11. Курица, запеченная с рисом в духовке готова. Подавайте сытное блюдо к столу!

Запеченная курица в духовке

Вкусная курица с грибами в духовке

Вкусная курица с грибами в духовке никого не оставит равнодушным. Приготовить такое угощение очень просто. Для этого воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки. Готовое угощение разнообразит домашний стол или праздничное меню. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Грибы шампиньоны – 200 гр.
  • Сыр – 100 гр.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Куриное филе и грибы промываем под водой.

Запеченная курица в духовке

Шаг 2. Разрезаем филе на тонкие кусочки и отбиваем их кухонным молоточком.

Запеченная курица в духовке

Шаг 3. Шампиньоны режем тонкими ломтиками и обжариваем их до румянца на растительном масле.

Запеченная курица в духовке

Шаг 4. Натираем сыр на мелкой или средней терке.

Запеченная курица в духовке

Шаг 5. Куриное филе посыпаем солью, перцем. На него выкладываем грибы и закрываем их сыром.

Запеченная курица в духовке

Шаг 6. Перекладываем заготовки в форму с фольгой. Запекаем 25 минут при температуре 190°.

Запеченная курица в духовке

Шаг 7. Вкусная курица с грибами в духовке готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Запеченная курица в духовке

Курица, запеченная с яблоками

Курица, запеченная с яблоками – это яркое и аппетитное кулинарное решение для вашего праздника или домашнего стола. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Курица – 1 шт.
  • Яблоко – 2 шт.
  • Специи – по вкусу.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Запеченная курица в духовке

Шаг 2. В глубокой миске растапливаем сливочное масло. Можно сделать это в микроволновке.

Запеченная курица в духовке

Шаг 3. В растопленное масло добавляем три измельченные зубчика чеснока и специи. Хорошенько перемешиваем.

Запеченная курица в духовке

Шаг 4. Промываем и обсушиваем курицу, затем натираем ее ароматным маслом внутри и снаружи. Если вы располагаете временем, оставьте курицу мариноваться на пару часов.

Запеченная курица в духовке

Шаг 5. Яблоки промываем и режем дольками. Оставшийся зубчик чеснока режем небольшими кусочками.

Запеченная курица в духовке

Шаг 6. Внутрь курицы кладем дольки одного яблока и чеснок.

Запеченная курица в духовке

Шаг 7. Отверстие закалываем зубочисткой и курицу выкладываем в форму для запекания.

Запеченная курица в духовке

Шаг 8. Отправляем продукт в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1,5-2 часа.

Запеченная курица в духовке

Шаг 9. В процессе запекания периодически открываем духовку и поливаем курицу соком, который выделяется в форме. За 30 минут до окончания готовки выкладываем к курице оставшиеся дольки яблока.

Запеченная курица в духовке

Шаг 10. Курица, запеченная с яблоками готова. Подавайте к столу!

Запеченная курица в духовке

Запеченная курица с майонезом в духовке

Запеченная курица с майонезом в духовке получается очень вкусной и аппетитной. Подавайте ее с вашими любимыми гарнирами. Готовое блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Бедра куриные – 4 шт.
  • Майонез – 70 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Приправа универсальная – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем зубчики чеснока и измельчаем их любым подходящим способом.

Запеченная курица в духовке

Шаг 2. Промываем и обсушиваем бумажным полотенцем куриные бедра. Выкладываем их в глубокую миску, посыпаем солью, специями и чесноком.

Запеченная курица в духовке

Шаг 3. Хорошенько все перемешиваем, закрываем крышкой и убираем мариноваться в холодильник. Лучше всего подержать курицу целую ночь.

Запеченная курица в духовке

Шаг 4. После маринования добавляем к курице майонез.

Запеченная курица в духовке

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем куриные бедра с майонезом.

Запеченная курица в духовке

Шаг 6. Перекладываем курицу в форму для запекания и готовим 40 минут при температуре 180°.

Запеченная курица в духовке

Шаг 7. Запеченная курица с майонезом в духовке готова. Подавайте к столу!

Запеченная курица в духовке

Курица, запеченная на соли в духовке

Курица, запеченная на соли в духовке – это простой и оригинальный способ приготовления сочной и румяной птицы. Вам понадобится всего два ингредиента! Обязательно попробуйте испечь курицу таким образом. Для этого запоминайте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Курица – 1,5-2 кг.
  • Соль – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим два основных ингредиента: курицу и соль.

Запеченная курица в духовке

Шаг 2. На противень выкладываем большой кусок фольги и формируем из него бортики.

Запеченная курица в духовке

Шаг 3. В форму из фольги высыпаем всю соль.

Запеченная курица в духовке

Шаг 4. Равномерно распределяем соль по форме из фольги.

Запеченная курица в духовке

Шаг 5. Хорошенько промываем курицу внутри и снаружи, затем обсушиваем ее бумажными полотенцами.

Запеченная курица в духовке

Шаг 6. Промытую тушку кладем на подушку из соли.

Запеченная курица в духовке

Шаг 7. Ножки птицы связываем ниткой.

Запеченная курица в духовке

Шаг 8. Отправляем заготовку в разогретую до 190° духовку.

Запеченная курица в духовке

Шаг 9. Запекаем курицу до румянца полтора часа.

Запеченная курица в духовке

Шаг 10. Курица, запеченная на соли в духовке готова.

Запеченная курица в духовке

Подавайте к столу!

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