Компот из винограда, приготовленный в домашних условиях, намного полезнее любого виноградного сока из магазина. У меня растет свой виноград, довольно крупный и сладкий. Поэтому, собрав урожай, я заготовила для своей семьи на зиму вкусный виноградный компот. Пока сезон, надо пользоваться!

Существует много разных способов приготовления этого напитка: можно добавлять другие ягоды и фрукты, например, яблоки, смородину, айву, груши, апельсины и любимые пряности. Я же предлагаю закатать компот исключительно из ягод винограда, с добавлением лимонной кислоты и сахара. Готовить будем без стерилизации, ведь это очень простой и быстрый метод.

Компот из винограда без стерилизации: нюансы приготовления

По вкусу компот из винограда похож на сок, это один из самых концентрированных и вкусных напитков на зиму. Он подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного обихода. А еще его очень любят дети. По данному рецепту закрывать можно практически из любого сорта винограда. У меня — «изабелла». Количество ингредиентов рассчитано на две 3-литровые банки.

Ингредиенты

Виноград темный800 г Вода2,5 л Сахар1 стак. Лимонная кислота1/3 ч. л.

Приготовление

Виноград промойте под проточной водой, оборвите с веточек, отбрасывая испорченные ягоды. Дайте стечь лишней воде. Подготовьте тару: простерилизуйте банки и крышки (кипятком или в духовке). Банки наполните виноградом примерно на 1/3 объема. Если вы любите более насыщенный вкус, наполняйте до середины. В большую кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и сварите сироп. Залейте банки с виноградом горячим сиропом и оставьте настаиваться на 15 минут. По истечении указанного времени слейте сироп обратно в кастрюлю и после закипания варите его приблизительно 2–3 минуты. В конце добавьте лимонную кислоту. Делайте это аккуратно, так как вода начнет пениться и может выбежать на плиту. Наполните банки горячим сиропом и закатайте. Затем переверните и укутайте каждую одеялом (до полного остывания).

Готовый компот поместите в холодное место (я ставлю в погреб). При наличии винограда в саду заготавливать ягоды таким способом — признак хорошего тона и хозяйственности! Также обратите внимание на следующие рецепты — 3 вида вкусных ликеров в домашних условиях.