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Самый вкусный салат из помидоров: простой рецепт. Ароматный салат с изумительной заправкой

Admin
24 августа 2023
На чтение: 1 минута

Одним из незаменимых овощей в огородах людей нашей страны и европейцев считаются помидоры. Этот компонент мы часто видим в различных итальянских и испанских блюдах. Например, невозможно представить пепперони или маргариту без томатов.

Кроме того, помидоры универсальные. Их можно выпекать, пожарить и потушить, а также замариновать. Летом из помидор получится сделать вкусный салат, который будет полноценной частью праздничного стола.

Стоит дать рецепт приготовления простого салата из помидор.

Ингредиенты для томатного салата:

  • помидоры — 400 г;
  • лук репчатый — 1/2 шт.;
  • оливковое масло — 1 ст.л.;
  • мед — 1/2 ч.л.;
  • винный уксус — 1/2 ч.л.;
  • соль гималайская — ½ ч. л.;
  • перец черный молотый — щепотка;
  • перец кайенский — на кончике ножа;
  • тосканские травы — 1/2 ч.л.;
  • свежий базилик — пучок.

Приготовление томатного салата:

Нарезаем тонкими дольками помидоры, четверть кольцами режем репчатый лук. С помидор обязательно сливаем лишний сок, отправляем в салатник.

Для заправки смешиваем в отдельной чаше оливковое масло с медом, винным уксусом, черным молотым перцем, кайенским перцем и солью. Заправляем этой смесью салат из помидор и лука.

Посыпаем салат дополнительно тосканскими травами, перемешиваем.

Самый вкусный салат из помидоров: простой рецепт. Ароматный салат с изумительной заправкой

Можно переложить салат в другую миску для подачи. Сервировать блюдо рекомендуется нашинкованный базиликом или его веточками.

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