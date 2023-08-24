Самый вкусный салат из помидоров: простой рецепт. Ароматный салат с изумительной заправкой

Одним из незаменимых овощей в огородах людей нашей страны и европейцев считаются помидоры. Этот компонент мы часто видим в различных итальянских и испанских блюдах. Например, невозможно представить пепперони или маргариту без томатов.

Кроме того, помидоры универсальные. Их можно выпекать, пожарить и потушить, а также замариновать. Летом из помидор получится сделать вкусный салат, который будет полноценной частью праздничного стола.

Стоит дать рецепт приготовления простого салата из помидор.

Ингредиенты для томатного салата:

помидоры — 400 г;

лук репчатый — 1/2 шт.;

оливковое масло — 1 ст.л.;

мед — 1/2 ч.л.;

винный уксус — 1/2 ч.л.;

соль гималайская — ½ ч. л.;

перец черный молотый — щепотка;

перец кайенский — на кончике ножа;

тосканские травы — 1/2 ч.л.;

свежий базилик — пучок.

Приготовление томатного салата:

Нарезаем тонкими дольками помидоры, четверть кольцами режем репчатый лук. С помидор обязательно сливаем лишний сок, отправляем в салатник.

Для заправки смешиваем в отдельной чаше оливковое масло с медом, винным уксусом, черным молотым перцем, кайенским перцем и солью. Заправляем этой смесью салат из помидор и лука.

Посыпаем салат дополнительно тосканскими травами, перемешиваем.

Можно переложить салат в другую миску для подачи. Сервировать блюдо рекомендуется нашинкованный базиликом или его веточками.