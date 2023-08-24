Самый вкусный салат из помидоров: простой рецепт. Ароматный салат с изумительной заправкой

Одним из незаменимых овощей в огородах людей нашей страны и европейцев считаются помидоры. Этот компонент мы часто видим в различных итальянских и испанских блюдах. Например, невозможно представить пепперони или маргариту без томатов.
Кроме того, помидоры универсальные. Их можно выпекать, пожарить и потушить, а также замариновать. Летом из помидор получится сделать вкусный салат, который будет полноценной частью праздничного стола.
Стоит дать рецепт приготовления простого салата из помидор.
Ингредиенты для томатного салата:
- помидоры — 400 г;
- лук репчатый — 1/2 шт.;
- оливковое масло — 1 ст.л.;
- мед — 1/2 ч.л.;
- винный уксус — 1/2 ч.л.;
- соль гималайская — ½ ч. л.;
- перец черный молотый — щепотка;
- перец кайенский — на кончике ножа;
- тосканские травы — 1/2 ч.л.;
- свежий базилик — пучок.
Приготовление томатного салата:
Нарезаем тонкими дольками помидоры, четверть кольцами режем репчатый лук. С помидор обязательно сливаем лишний сок, отправляем в салатник.
Для заправки смешиваем в отдельной чаше оливковое масло с медом, винным уксусом, черным молотым перцем, кайенским перцем и солью. Заправляем этой смесью салат из помидор и лука.
Посыпаем салат дополнительно тосканскими травами, перемешиваем.
Можно переложить салат в другую миску для подачи. Сервировать блюдо рекомендуется нашинкованный базиликом или его веточками.