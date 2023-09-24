Готовлю каждые выходные. Торт за 15 минут без муки и желатина: лёгкий и вкусный десерт

Как хлеб, так и хлебцы делаются из одного сырья – зерен. Соответственно, оба продукта имеют похожие свойства. Различия состоят в том, что зерна по-разному обрабатывают перед получением конечного продукта. Поскольку в хлебцах используют грубую и полезную часть зерна, они содержат большую часть медленных углеводов. Это исключает резкий приток сахара в крови и отложение жира.

Принято использовать хлебцы как замену хлеба, однако мы можем предложить рецепт десерта из этого продукта. Попробуйте приготовить дома такой быстрый и вкусный тортик!

Ингредиенты для основы:

рисовые хлебцы — 100 г;

Ингредиенты для крема:

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 50 г.;

молоко — 500 мл;

кукурузный крахмал — 60 г;

коричневый сахар — 60 г;

ванилин.

Ингредиенты для глазури:

шоколад черный — 50 г;

жареный арахис — 50 г;

растительное масло — ст. л.

Приготовление торта:

Рисовые хлебцы разламываем руками в глубокую миску.

Для крема в сотейник разбиваем два куриных яйца. Всыпаем коричневый сахар и кукурузный крахмал. Добавляем ванилин на кончике ножа.

Далее наливаем половину молока. Перемешиваем венчиком до однородности. Вливаем вторую половину молока, перемешиваем.

Готовим на среднем огне, медленно помешиваем. Когда появится пар, мешаем более интенсивно. Загустевший крем доготавливаем 10 секунд. Убираем с плиты и добавляем кусочек сливочного масла, перемешиваем.

Соединяем крем с рисовыми хлебцами.

Дно кондитерского кольца с внешней стороны закрываем фольгой, а с внутренней – пергаментом. Для удобства бока формы тоже можно обложить плотным материалом.

Перекладываем заготовку торта в форму, разравниваем. Для верхнего слоя десерта слегка дробим ножом обжаренный арахис.

Соединяем с растопленной в микроволновке смесью шоколада и растительного масла.

Делаем верхний слой и отправляем торт в холодильник на 2-4 часа. Приятного аппетита!