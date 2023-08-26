Просто натрите кабачки и картофель. Готовлю на завтрак за 15 минут: весь подъезд будет спрашивать рецепт

Иногда трудно поверить, что некоторые продукты могут хорошо сочетаться между собой. Однако, если экспериментировать с различными блюдами, получается убедиться в некоторых нюансах комплементарности продуктов. Например, не все верят в то, что кабачковые блины — это вкусно.
Есть стереотип о том, что кабачки все блюда делают плохими и невкусными. При этом большое количество диетологов говорят, что правильные рецепты могут раскрыть потенциал многих продуктов.
Давайте попробуем вкусно приготовить кабачковые блины.
Ингредиенты для кабачковых блинов:
- кабачки — 2 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- молоко — 350 мл;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 200 г;
- соль — ч. л.;
- растительное масло — ст. л.;
- зеленый лук — пучок;
- укроп — пучок;
- сметана.
Приготовление кабачковых блинов:
Удаляем плодоножки у кабачков, натираем на крупной терке. Очищаем картофель, тоже измельчаем на крупных резцах терки.
Смешиваем картофельную и кабачковую массы, отжимаем от лишнего сока.
В миску с теплым молоком разбиваем яйца, взбиваем до однородности венчиком. Просеиваем в молочную смесь муку, замешиваем тесто.
В тесто высыпаем соль, перемешиваем. Добавляем в тесто овощную массу и растительное масло, смешиваем до однородного состояния.
Смазываем сковороду растительным маслом, выкладываем на поверхность половник теста. Распределяем тесто ровным слоем по дну, обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.
После приготовления блинов нарезаем мелко укроп и зеленый лук. Смазываем ½ часть каждого блина сметаной, посыпаем луком и укропом, сворачиваем в рулетики.
Из данных блинов со сметаной получается отличный полезный завтрак. Блины заменят вредные бутерброды, будут сытным утренним приемом пищи.