Просто натрите кабачки и картофель. Готовлю на завтрак за 15 минут: весь подъезд будет спрашивать рецепт

Иногда трудно поверить, что некоторые продукты могут хорошо сочетаться между собой. Однако, если экспериментировать с различными блюдами, получается убедиться в некоторых нюансах комплементарности продуктов. Например, не все верят в то, что кабачковые блины — это вкусно.

Есть стереотип о том, что кабачки все блюда делают плохими и невкусными. При этом большое количество диетологов говорят, что правильные рецепты могут раскрыть потенциал многих продуктов.

Давайте попробуем вкусно приготовить кабачковые блины.

Ингредиенты для кабачковых блинов:

кабачки — 2 шт.;

картофель — 1 шт.;

молоко — 350 мл;

яйца — 3 шт.;

мука — 200 г;

соль — ч. л.;

растительное масло — ст. л.;

зеленый лук — пучок;

укроп — пучок;

сметана.

Приготовление кабачковых блинов:

Удаляем плодоножки у кабачков, натираем на крупной терке. Очищаем картофель, тоже измельчаем на крупных резцах терки.

Смешиваем картофельную и кабачковую массы, отжимаем от лишнего сока.

В миску с теплым молоком разбиваем яйца, взбиваем до однородности венчиком. Просеиваем в молочную смесь муку, замешиваем тесто.

В тесто высыпаем соль, перемешиваем. Добавляем в тесто овощную массу и растительное масло, смешиваем до однородного состояния.

Смазываем сковороду растительным маслом, выкладываем на поверхность половник теста. Распределяем тесто ровным слоем по дну, обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.

После приготовления блинов нарезаем мелко укроп и зеленый лук. Смазываем ½ часть каждого блина сметаной, посыпаем луком и укропом, сворачиваем в рулетики.

Из данных блинов со сметаной получается отличный полезный завтрак. Блины заменят вредные бутерброды, будут сытным утренним приемом пищи.