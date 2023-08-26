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Просто натрите кабачки и картофель. Готовлю на завтрак за 15 минут: весь подъезд будет спрашивать рецепт

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Просто натрите кабачки и картофель. Готовлю на завтрак за 15 минут: весь подъезд будет спрашивать рецепт

Иногда трудно поверить, что некоторые продукты могут хорошо сочетаться между собой. Однако, если экспериментировать с различными блюдами, получается убедиться в некоторых нюансах комплементарности продуктов. Например, не все верят в то, что кабачковые блины — это вкусно.

Есть стереотип о том, что кабачки все блюда делают плохими и невкусными. При этом большое количество диетологов говорят, что правильные рецепты могут раскрыть потенциал многих продуктов.

Давайте попробуем вкусно приготовить кабачковые блины.

Ингредиенты для кабачковых блинов:

  • кабачки — 2 шт.;
  • картофель — 1 шт.;
  • молоко — 350 мл;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 200 г;
  • соль — ч. л.;
  • растительное масло — ст. л.;
  • зеленый лук — пучок;
  • укроп — пучок;
  • сметана.

Приготовление кабачковых блинов:

Удаляем плодоножки у кабачков, натираем на крупной терке. Очищаем картофель, тоже измельчаем на крупных резцах терки.

Смешиваем картофельную и кабачковую массы, отжимаем от лишнего сока.

В миску с теплым молоком разбиваем яйца, взбиваем до однородности венчиком. Просеиваем в молочную смесь муку, замешиваем тесто.

В тесто высыпаем соль, перемешиваем. Добавляем в тесто овощную массу и растительное масло, смешиваем до однородного состояния.

Просто натрите кабачки и картофель. Готовлю на завтрак за 15 минут: весь подъезд будет спрашивать рецепт

Просто натрите кабачки и картофель. Готовлю на завтрак за 15 минут: весь подъезд будет спрашивать рецепт

Смазываем сковороду растительным маслом, выкладываем на поверхность половник теста. Распределяем тесто ровным слоем по дну, обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.

Просто натрите кабачки и картофель. Готовлю на завтрак за 15 минут: весь подъезд будет спрашивать рецепт

После приготовления блинов нарезаем мелко укроп и зеленый лук. Смазываем ½ часть каждого блина сметаной, посыпаем луком и укропом, сворачиваем в рулетики.

Просто натрите кабачки и картофель. Готовлю на завтрак за 15 минут: весь подъезд будет спрашивать рецепт

Просто натрите кабачки и картофель. Готовлю на завтрак за 15 минут: весь подъезд будет спрашивать рецепт

Из данных блинов со сметаной получается отличный полезный завтрак. Блины заменят вредные бутерброды, будут сытным утренним приемом пищи.

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