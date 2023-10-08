Роскачество назвало добавки, которых не должно быть в халяльных сладостях

Каких ингредиентов не должно быть в кондитерской продукции, которая попадает под категорию «халяль», — на этот вопрос ответил эксперт Центра компетенций в области халяльной продукции и услуг Салих Патеев. Его мнением поделилось Роскачество в официальном телеграм-канале.

Определить, является ли продукция халяльной, можно по составу. По словам Патеева, в десертах и сладостях такого вида не должно быть молочной сыворотки и белка, желатина (Е441), кармина (Е120), глицерина (Е422), ряда эмульгаторов (Е471–Е478). Также не допускается содержание алкоголя — виски, коньяка и различных ликеров.

Чаще всего эти добавки входят в состав тортов, печенья и конфет, но могут присутствовать и в иных кондитерских изделиях.

Исключать обман тоже нельзя, поэтому лучше выбирать проверенных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на отечественном рынке.

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