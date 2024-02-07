Мой ходовой рецепт на каждый день. Сочный пирог с мясной начинкой: побил все рекорды по скорости приготовления

Большие пироги всегда обозначали какое-то крупное торжество. Как правило, мясные пироги готовили на свадьбу, на православные праздники. В обычные дни люди выпекали маленькие порционные пирожки с овощами и фруктами.

Дело в том, что мясные пироги были затратными для готовки. Мясо в крестьянских семьях ценилось. Поэтому постоянно печь мясные пироги никто не мог, кроме зажиточных.

Сейчас отношение к мясным пирогам изменилось. Их готовят чаще, чем все остальные. Это хороший сытный ужин и обед.

Быстро приготовить мясной пирог можно по данному рецепту.

Ингредиенты теста для мясного пирога:

Мука — 500 г;

Сливочного масла — 220 г;

Сахар — 1 ч. л.;

Соль — ч. л.;

Кефир — 100 мл;

Майонез — 100 г;

Разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для начинки:

Мясо — 300 г;

Картофель — 2 шт.;

Репчатый лук — 2 шт.;

Растительное масло — 50 мл;

Соль — ½ ч.л.;

Зира — ⅓ ч.л.;

Кориандр — ½ ч.л.;

Чёрный перец — щепотка.

Приготовление мясного пирога:

Окунаем холодное сливочное масло в муку и натираем его на крупной терке. Смешиваем масло и муку, перетираем до состояния крошки.

Высыпаем к крошке соль, разрыхлитель и сахар, вливаем кефир и майонез, перемешиваем. Быстро формируем руками колобок, оставляем в целлофане в холодильнике на 30 минут.

Нарезаем маленьким кубиком очищенный картофель, мясо и лук. Смешиваем ингредиенты с солью, зирой, кориандром и черным перцем и растительным маслом.

Делим тесто на две равные части, раскатываем пласты по площади равные форме для выпечки и ее бортикам. Выкладываем тесто на дно формы, покрываем им бортики.

В тесто кладем начинку, равномерно распределяем.

Раскатываем второй колобок теста, равный по площади дну формы. Кладем пласт на верхушку пирога, запечатываем края.

Смазываем верх пирога яичным желтком, посыпаем кунжутом.

Выпекаем пирог при 180 градусах 45 минут.

Таким образом, мы получаем сочный пирог с мясной начинкой. Готовится пирог легко и не требует лишних временных затрат.