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Мой ходовой рецепт на каждый день. Сочный пирог с мясной начинкой: побил все рекорды по скорости приготовления

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Мой ходовой рецепт на каждый день. Сочный пирог с мясной начинкой: побил все рекорды по скорости приготовления

Большие пироги всегда обозначали какое-то крупное торжество. Как правило, мясные пироги готовили на свадьбу, на православные праздники. В обычные дни люди выпекали маленькие порционные пирожки с овощами и фруктами.

Дело в том, что мясные пироги были затратными для готовки. Мясо в крестьянских семьях ценилось. Поэтому постоянно печь мясные пироги никто не мог, кроме зажиточных.

Сейчас отношение к мясным пирогам изменилось. Их готовят чаще, чем все остальные. Это хороший сытный ужин и обед.

Быстро приготовить мясной пирог можно по данному рецепту.

Ингредиенты теста для мясного пирога:

  • Мука — 500 г;
  • Сливочного масла — 220 г;
  • Сахар — 1 ч. л.;
  • Соль — ч. л.;
  • Кефир — 100 мл;
  • Майонез — 100 г;
  • Разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для начинки:

  • Мясо — 300 г;
  • Картофель — 2 шт.;
  • Репчатый лук — 2 шт.;
  • Растительное масло — 50 мл;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Зира — ⅓ ч.л.;
  • Кориандр — ½ ч.л.;
  • Чёрный перец — щепотка.

Приготовление мясного пирога:

Окунаем холодное сливочное масло в муку и натираем его на крупной терке. Смешиваем масло и муку, перетираем до состояния крошки.

Высыпаем к крошке соль, разрыхлитель и сахар, вливаем кефир и майонез, перемешиваем. Быстро формируем руками колобок, оставляем в целлофане в холодильнике на 30 минут.

Нарезаем маленьким кубиком очищенный картофель, мясо и лук. Смешиваем ингредиенты с солью, зирой, кориандром и черным перцем и растительным маслом.

Делим тесто на две равные части, раскатываем пласты по площади равные форме для выпечки и ее бортикам. Выкладываем тесто на дно формы, покрываем им бортики.

В тесто кладем начинку, равномерно распределяем.

Мой ходовой рецепт на каждый день. Сочный пирог с мясной начинкой: побил все рекорды по скорости приготовления

Раскатываем второй колобок теста, равный по площади дну формы. Кладем пласт на верхушку пирога, запечатываем края.

Мой ходовой рецепт на каждый день. Сочный пирог с мясной начинкой: побил все рекорды по скорости приготовления

Смазываем верх пирога яичным желтком, посыпаем кунжутом.

Мой ходовой рецепт на каждый день. Сочный пирог с мясной начинкой: побил все рекорды по скорости приготовления

Выпекаем пирог при 180 градусах 45 минут.

Мой ходовой рецепт на каждый день. Сочный пирог с мясной начинкой: побил все рекорды по скорости приготовления

Таким образом, мы получаем сочный пирог с мясной начинкой. Готовится пирог легко и не требует лишних временных затрат.

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