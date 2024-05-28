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«Корма карри» с курицей

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«Корма карри» с курицей

Описание приготовления:

Для приготовления быстрого варианта "Корма карри" можно воспользоваться готовым ароматизированным специями карри сливочным маслом. Рецепт пряного масла с карри можно найти на нашем сайте.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Карри География кухни: Индийская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

  • Лук 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Йогурт 200 Миллилитров (без добавок)
  • Сливочное масло 1 Ст. ложка
  • Куриное филе 2 Штуки (грудка)
  • Кокосовое молоко 250 Миллилитров
  • Горчица 1 Ст. ложка (семена)
  • Чили 1 Щепотка (хлопья)
  • Карри 30 Грамм (порошок)
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Масло растительное 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

160 ккал

Калорийность

9 г

Белки

13 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Корма карри" с курицей»

"Корма карри" с курицей

Для приготовления карри подготовьте продукты.

"Корма карри" с курицей

Для приготовления блюда можно использовать готовую смесь специй или приготовить ее самостоятельно. Для этого смешайте семена фенхеля, кумина, кориандра. Добавьте сушеный имбирь, корицу, хлопья перца чили, пажитник, куркуму и бутончики гвоздики. Разотрите специи с солью в ступке или измельчите их в кофемолке.

"Корма карри" с курицей

В сковороде разогрейте смесь сливочного и растительного масла. Добавьте зерна горчицы.

"Корма карри" с курицей

Добавьте в сковороду измельченный чеснок и смесь специй карри и прогрейте на сковороде до раскрытия аромата и выделения эфирных масел.

"Корма карри" с курицей

Репчатый лук нарежьте кубиком и переложите в сковороду. На среднем огне пассеруйте до мягкости.

"Корма карри" с курицей

Куриное филе нарежьте произвольными кусочками.

"Корма карри" с курицей

К обжаренному луку добавьте подготовленное филе куриной грудки и обжарьте ее в течение 4-5 минут со всех сторон, периодически мешая.

"Корма карри" с курицей

Влейте натуральный йогурт и кокосовое молоко. Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 25 минут.

"Корма карри" с курицей

Готовый "Корма карри" подавайте горячим с отварным рисом и лепешками.

"Корма карри" с курицей

По желанию дополните блюдо хлопьями чили перца и зеленью кинзы.

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