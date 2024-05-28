Описание приготовления:

Для приготовления быстрого варианта "Корма карри" можно воспользоваться готовым ароматизированным специями карри сливочным маслом. Рецепт пряного масла с карри можно найти на нашем сайте.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Карри География кухни: Индийская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

Лук 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Йогурт 200 Миллилитров (без добавок)

Сливочное масло 1 Ст. ложка

Куриное филе 2 Штуки (грудка)

Кокосовое молоко 250 Миллилитров

Горчица 1 Ст. ложка (семена)

Чили 1 Щепотка (хлопья)

Карри 30 Грамм (порошок)

Соль 1 Чайная ложка

Сахар 1 Чайная ложка

Масло растительное 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

160 ккал

Калорийность

9 г

Белки

13 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Корма карри" с курицей»

Для приготовления карри подготовьте продукты.

Для приготовления блюда можно использовать готовую смесь специй или приготовить ее самостоятельно. Для этого смешайте семена фенхеля, кумина, кориандра. Добавьте сушеный имбирь, корицу, хлопья перца чили, пажитник, куркуму и бутончики гвоздики. Разотрите специи с солью в ступке или измельчите их в кофемолке.

В сковороде разогрейте смесь сливочного и растительного масла. Добавьте зерна горчицы.

Добавьте в сковороду измельченный чеснок и смесь специй карри и прогрейте на сковороде до раскрытия аромата и выделения эфирных масел.

Репчатый лук нарежьте кубиком и переложите в сковороду. На среднем огне пассеруйте до мягкости.

Куриное филе нарежьте произвольными кусочками.

К обжаренному луку добавьте подготовленное филе куриной грудки и обжарьте ее в течение 4-5 минут со всех сторон, периодически мешая.

Влейте натуральный йогурт и кокосовое молоко. Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 25 минут.

Готовый "Корма карри" подавайте горячим с отварным рисом и лепешками.

По желанию дополните блюдо хлопьями чили перца и зеленью кинзы.