Свекольник классический

Классический свекольник – это традиционное славянское кушанье, которое готовится на основе свеклы, картофеля, моркови, лука и других ингредиентов. Свекольник имеет насыщенный вкус и аромат, который напоминает о детстве и домашнем уюте. Этот суп отлично подойдет для холодных зимних дней, если варить его на мясном бульоне и подавать в горячем виде, так как горячий бульон согреет и укрепит вас. Также первое блюдо утолит ваш голод и жажду в жаркий сезон, потому как, исключив из компонентов мясо и заменив бульон водой или кефиром, мы получим освежающий и вкусный обед на все времена. Готовить свекольник очень просто и быстро, поэтому рекомендуем попробовать этот классический рецепт и насладиться незабываемым вкусом!

Классический горячий свекольник с мясом

Классический горячий свекольник с мясом – это насыщенный суп, приготовленный на основе свежей свеклы, мясного бульона и овощей. Этот блюдо идеально подходит для холодного времени года и придется по вкусу всем членам семьи. Для приготовления такого кушанья обычно используют говядину или свинину, которые насыщают ароматом и питательностью.

Ингредиенты –+4 порц.

Говядина на кости 400 гр.

Свекла 300 гр.

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Картофель 250 гр.

Помидоры 1 шт.

Перец болгарский ½ шт.

Чеснок 2 зуб.

Специи для говядины по вкусу

Зелень по вкусу

Соль по вкусу

Сметана для подачи

Шаги 90 мин.

Как приготовить свекольник по классическому рецепту? Первым делом готовим бульон: мясо заливаем водой и ставим вариться. В ту же кастрюлю забрасываем очищенную и разрезанную на насколько частей свеклу, заливаем и варим до мягкости. После закипания, засыпаем в бульон мелкие кубики лука и моркови. Спустя 40-60 минут от начала варки, вынимаем свеклу и кладем на тарелку. Почищенные клубни картофеля режем некрупным кубиком. Высыпаем картошку в кастрюлю, а мясо, наоборот, достаем, отделяем от костей и только затем возвращаем в основной состав. Остывшую свеклу измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями. Добавляем в суп свекольную стружку и соль. После очередного закипания, дополняем суп кубиками сладкого перца и тертым помидором. Также по вкусу выдавливаем зубцы чеснока и всыпаем специи. Убираем свекольник с плиты, даем настояться под крышкой 10-15 минут и подаем со сметаной. Приятного аппетита!

Классический холодный свекольник

Классический холодный свекольник – это освежающий суп, изумительно сочетающий в себе свеклу, винный уксус и огурцы. Этот легкий и вкусный суп идеально утоляет жажду в жаркие летние дни. Для приготовления такого свекольника можно предварительно отварить либо запечь свеклу (чтобы сократить время), а затем перемешать ее с кефиром и порезанными огурцами. При подаче на стол можно украсить кушанье зеленью или крошками хлеба.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Свекла – 500 гр.

Огурец свежий – 300 гр.

Яйцо – 3 шт.

Зелень – 1 пучок

Уксус винный – 2-4 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промытую свеклу оборачиваем в фольгу и, выложив в противень, убираем в духовой шкаф, прогретый до 180 градусов.

Шаг 2. Готовим от 40 до 120 минут, в зависимости от размера и «возраста» овоща.

Шаг 3. Яйца отвариваем вкрутую, очищаем и мелко нарезаем.

Шаг 4. Кубиками нарезаем свежие огурцы.

Шаг 5. Измельчаем промытую и обсушенную зелень.

Шаг 6. Печеную свеклу натираем на терке прямо в кастрюлю, туда же отправляем огурцы, зелень и яйца.

Шаг 7. Овощи посыпаем сахаром, солью и перцем, заливаем водой и активно перемешиваем.

Шаг 8. Балансируем вкус винным уксусом, порционно подаем сметану и угощаемся. Приятного аппетита!

Как сварить вкусный свекольник с курицей

Как сварить вкусный свекольник с курицей – это рецепт сытного супа, в основе которого лежит свежая свекла и нежное куриное мясо. Этот блюдо отлично подходит для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием. Для приготовления такого свекольника необходимо предварительно отварить куриное мясо, а затем добавить нарезанную свеклу и другие овощи. Готовый суп украсить зеленью и подать холодным.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Вода – 1 л.

Свекла – 2 шт.

Картошка – 3 шт.

Яйцо – 3 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Лимон – 0,25 шт.

Лук зеленый – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Сметана – 0,75 ст.

Соль – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца и курицу отвариваем до готовности отдельно друг от друга, остужаем и режем на небольшие кубики.

Шаг 2. Свеклу варим до мягкости, очищаем и режем соломкой. Аналогичным способом измельчаем свежий огурец.

Шаг 3. Свеклу заливаем водой и доводим до кипения, засыпаем соль и сок лимона. Даем время полностью остыть.

Шаг 4. Отвариваем картошку в мундире, очищаем и режем на мелкие кусочки.

Шаг 5. Шинкуем промытую и обсушенную зелень.

Шаг 6. В остывший свекольный раствор высыпаем мясо, овощи, зелень и яйца.

Шаг 7. Добавляем соль и сметану, перемешиваем и подаем. Приятного аппетита!

Свекольник на мясном бульоне

Свекольник на мясном бульоне – это аппетитный и питательный суп, в котором основным ингредиентом выступает свекла, а бульон придает ему насыщенный вкус и дополнительную сытость. Это кушанье идеально подходит для обеда в холодное время года.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Свекла – 2 шт.

Бульон мясной – 1,5 л.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Болгарский перец замороженный – 100 гр.

Картошка – 2 шт.

Помидоры – 200 гр.

Стебель сельдерея – 3 шт.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Бульон доводим до кипения и солим, забрасываем небольшие кубики картофеля.

Шаг 2. Тем временем очищаем и натираем на терке свеклу.

Шаг 3. Выкладываем стружку на горячую сковородку с подсолнечным маслом и тушим.

Шаг 4. Во второй сковороде пассеруем до мягкости тертую морковь, ломтики репчатого лука и болгарского перца.

Шаг 5. С помидоров снимаем кожицу и натираем на терке к зажарке, перемешиваем и томим еще 5 минут.

Шаг 6. К готовой картошке выкладываем свеклу и пассеровку.

Шаг 7. Добавляем в суп рубленый сельдерей и зелень по желанию.

Шаг 8. Варим еще 5-7 минут, и подаем к столу. Приятного аппетита!

Суп свекольник, как в детском саду

Суп свекольник, как в детском саду – это простой и невероятно вкусный суп, который напоминает нам детство. Это блюдо чаще всего готовят на основе свеклы, картофеля и моркови. Для улучшения вкуса и аромата в свекольник обычно добавляют сметану и зелень. Готовый суп подают детям и взрослым как самостоятельное блюдо или с хлебом.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Бульон/вода – 2 л.

Свекла – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Картошка – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты, согласно списку.

Шаг 2. Бульон выливаем в кастрюлю и доводим до кипения, добавляем лаврушку и соль.

Шаг 3. Очищенную свеклу режем соломкой и высыпаем на сковородку с разогретым растительным маслом.

Шаг 4. Следом отправляем тертую на терке морковь и мелкие кубики лука.

Шаг 5. Готовим овощное ассорти на умеренном огне 7-10 минут и смешиваем с томатной пастой.

Шаг 6. Тушим зажарку еще несколько минут и убираем с конфорки.

Шаг 7. В бульон закидываем кубики картофеля и варим до полуготовности, затем вводим томленые овощи и продолжаем варку до готовности всех составляющих. При необходимости досаливаем.

Шаг 8. Не дожидаясь остывания, подаем свекольник к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Классический горячий свекольник без мяса

Классический горячий свекольник без мяса – это легкий и ароматный суп, приготовленный на основе свежей свеклы, ботвы и различных овощей. Это блюдо идеально подходит для вегетарианцев и тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. При желании можно украсить кушанье зеленью или тертым сыром.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свекла с ботвой – 400 гр.

Картошка – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Укроп – 50 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Вода – 2 л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом ставим вариться свеклу, а стебли и ботву тщательно промываем под струей воды и мелко нарезаем.

Шаг 2. Картофель очищаем и нарезаем кубиками, высыпаем в кипящую воду и оставляем на умеренном огне.

Шаг 3. Отварную свеклу остужаем и натираем на терке с крупными отверстиями.

Шаг 4. На растительном масле пассеруем до прозрачности мелко нарезанный лук и ботву со стеблями свеклы.

Шаг 5. Спустя 3-4 минуты смешиваем овощи со свеклой и томатной пастой.

Шаг 6. Вливаем в зажарку немного воды и перемешиваем, кипятим и солим.

Шаг 7. К готовой картошке перекладываем ботву и содержимое сковороды, солим, перчим и выдерживаем на огне еще 5-7 минут.

Шаг 8. Дополняем свекольник укропом и настаиваем под крышкой, только после разливаем по тарелкам. Приятного аппетита!

Холодный свекольник на кефире

Холодный свекольник на кефире – это освежающий и легкий суп, приготовленный на основе свеклы и кефира. Этот блюдо идеально подходит для летнего периода и отлично утоляет жажду, а также чувство голода. Готовый суп подают в холодном виде, можно украсить зеленью или кубиками огурца.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Свекла – 500 гр.

Кефир – 1 л.

Огурец – 3 шт.

Яйцо – 3 шт.

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную свеклу разрезаем на небольшие сегменты и выкладываем в кастрюлю, солим и заливаем водой, варим.

Шаг 2. Параллельно вкрутую отвариваем яйца, остужаем и очищаем от скорлупы.

Шаг 3. При помощи бурачной терки измельчаем отваренную свеклу.

Шаг 4. Куриные яйца и огурцы (без кожицы) нарезаем мелкими кубиками и смешиваем с тертой свеклой.

Шаг 5. Заливаем состав кефиром.

Шаг 6. Дополняем солью и молотым перцем. Снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Горячий свекольник с картошкой

Горячий свекольник с картошкой – это насыщенный и сытный суп, приготовленный на основе маринованной свеклы и мелко нарезанных овощей. Это блюдо идеально подходит для обеда или ужина в холодное время года, потому как оно не только утолит ваш голод, но также согреет теплом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свекла маринованная – 300 гр.

Картофель – 2-3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана – для подачи.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку чистим и режем кубиками, высыпаем в кастрюлю и отвариваем, залив водой.

Шаг 2. Очищаем корнеплоды и произвольно измельчаем.

Шаг 3. На разогретом растительном масле пассеруем лук и морковку около трех минут.

Шаг 4. Зажарку отправляем к картошке.

Шаг 5. Сливаем маринад со свеклы в чашу, сами овощи нарезаем соломкой либо натираем на терке.

Шаг 6. Добавляем в суп свеклу и маринад, солим и перчим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 7. Разливаем свекольник по порционным тарелкам и обязательно заправляем сметаной. Готовьте и получайте удовольствие!

Свекольник с говядиной в домашних условиях

Свекольник с говядиной в домашних условиях – это традиционный суп, который обычно готовится из целого ассорти овощей и крепкого бульона. Это кушанье прекрасно утоляет голод и восстанавливает силы после трудового дня. Для приготовления такого свекольника необходимо сварить говядину, добавить свеклу и овощи, довести до готовности и подать горячим. При подаче на стол можно посыпать суп зеленью или добавить ложку сметаны.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Свекла – 260 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картошка – 240 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину заливаем водой и солим, отвариваем на протяжении часа, постоянно избавляясь от пенки.

Шаг 2. Разогреваем подсолнечное масло и до прозрачности обжариваем мелкие кубики лука, добавляем тертую морковь и свеклу, томим до мягкости корнеплодов.

Шаг 3. Томатную пасту разводим в половине стакана воды и вливаем к овощам, перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Шаг 4. Вынимаем мясо из бульона и остужаем, в кастрюлю отправляем ломтики картофеля и зажарку.

Шаг 5. Возвращаем кусочки говядины и томим суп до мягкости всех компонентов. По желанию дополняем сметаной и дегустируем!

Свекольник с фасолью

Свекольник с фасолью – это нежный и ароматный суп, приготовленный на основе свежей свеклы и консервированной белой фасоли. Подавать кушанье рекомендуется, добавив щедрую порцию сметаны или нарезанный зеленый лук для аромата, перед которым никто не сможет устоять!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Свекла – 5 шт.

Масло растительное – для жарки.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 2 л.

Фасоль белая консервированная – 500 гр.

Мука – 1 ст.л.

Сметана – 350 гр.

Уксус столовый 9% – 2 ст.л.

Чеснок – 4 зуб.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Наполняем кастрюлю водой и ставим на огонь, параллельно при помощи бурачной терки измельчаем морковь.

Шаг 2. Мелко нарезаем головку репчатого лука.

Шаг 3. Пассеруем овощи на разогретом растительном масле 4-5 минут.

Шаг 4. Свеклу отвариваем до мягкости, остужаем и натираем на терке.

Шаг 5. В свекольную стружку всыпаем муку и сахарный песок, выдавливаем чеснок и вливаем уксус.

Шаг 6. Дополняем сметаной и хорошенько перемешиваем.

Шаг 7. Полученную смесь выливаем в кипящую воду, следом отправляем фасоль, соль и перец, а также зажарку – доводим до кипения и провариваем еще 5 минут.

Шаг 8. Распределяем свекольник по глубоким тарелкам и приглашаем семью к столу. Приятного вам аппетита!