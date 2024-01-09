Описание приготовления:

Овощи и курицу для салата лучше всего отварить заранее, тогда и время на приготовление уйдет меньше и удобнее будет его приготовить. Так как готовить салат нужно только из холодных продуктов. Для салата можно взять любую часть курицы, зеленый лук можно заменить на красный или белый репчатый лук. Если соленые огурцы и свекла очень сочные, лучше всего их немного отжать.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Курица 300 Грамм (отварная или запеченная)

Картофель 150 Грамм

Морковь 100 Грамм

Огурец соленый 100 Грамм (или маринованный)

Яйцо отварное куриное 2 Штуки

Свекла 1 Штука (среднего размера)

Майонез 60 Грамм

Лук зеленый 30 Грамм

Зелень 20 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

138 ккал

Калорийность

10 г

Белки

6 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат со свеклой, курицей и солеными огурцами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата. Овощи, яйца и курицу отварите заранее и остудите, почистите.

На сервировочное блюдо установите кольцо для сервировки. Отварной картофель натрите на крупной терке, выложите внутрь кольца и нанесите сеточку из майонеза.

Соленый огурец порежьте мелким кубиком и выложите поверх картофеля, примните.

У курицы удалите кости, кожу. Мясо мелко порежьте. Выложите курицу на огурцы, примните и нанесите сеточку из майонеза.

Зеленый лук порежьте и выложите на куриный слой.

Морковь натрите на крупной терке и выложите поверх зеленого лука. Нанесите сеточку из майонеза.

Отварные яйца очистите и разделите на белки и желтки. Желтки разомните вилкой и выложите на морковный слой, хорошо прижмите.

Снимите с салата сервировочное кольцо, смажьте верх и бока салата майонезом. Из бумаги для выпечки вырежьте две полоски шириной 3-4 сантиметра. Выложите полоски на салат крестом, прижимая сверху и по бокам.

Свеклу натрите на крупной терке и выложите ровным слоем на салат, где нет бумаги, сверху и с боков, хорошо прижимая.

Яичные белки натрите на мелкой терке, уберите бумагу и выложите в освободившиеся полоски белки. Уберите салат в холодильник на один час. После украсьте салат рубленой зеленью и розочками из моркови или на свое усмотрение.

Приятного аппетита!