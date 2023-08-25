Один секрет и тесто будет словно облако. Рецепт за 15 минут: беру стакан кефира и готовлю пышные оладьи

Одним из самых универсальных завтраков для большинства жителей нашей страны считаются оладьи. Это быстрые толстые блины, которые не нужно долго замешивать и обжаривать.
Оладьи можно приготовить из скудного набора ингредиентов. Зачастую достаточно муки и кефира, соли с сахаром. Печь оладьи получится как с дрожжами, так и без.
Однако, все же для получения вкусных пышных оладий, стоит знать несколько правил. Например, надо дать тесту постоять перед тем, как жарит. Расскажем о том, как приготовить оладьи на кефире.
Ингредиенты для оладий на кефире:
- кефир — 500 мл;
- сахар — ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- яйцо — шт.;
- мука — 440 г;
- сода — ½ ч. л.
Приготовление оладий на кефире:
В миску с теплым кефиром высыпаем сахарный песок и соль, перемешиваем до растворения песчинок.
Очень важный момент, кефир должен быть тёплым. Его можно подогреть. Иначе оладьи не будут пышными
Разбиваем в кефир яйцо, снова смешиваем.
Просеиваем в кефир муку, замешиваем тесто для оладий. Посыпаем тесто содой, тщательно перемешиваем.
Тесто должно быть довольно густым, это тоже залог пышных оладий
Важно: после этого тесто больше не мешаем.
В сковороде разогреваем растительное масло, ложкой выкладываем порции теста на поверхность. На умеренном огне обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
Оладьи получаются пышными и мягкими. Причем готовятся быстро, достаточно буквально 15 минут.