Один секрет и тесто будет словно облако. Рецепт за 15 минут: беру стакан кефира и готовлю пышные оладьи

Одним из самых универсальных завтраков для большинства жителей нашей страны считаются оладьи. Это быстрые толстые блины, которые не нужно долго замешивать и обжаривать.

Оладьи можно приготовить из скудного набора ингредиентов. Зачастую достаточно муки и кефира, соли с сахаром. Печь оладьи получится как с дрожжами, так и без.

Однако, все же для получения вкусных пышных оладий, стоит знать несколько правил. Например, надо дать тесту постоять перед тем, как жарит. Расскажем о том, как приготовить оладьи на кефире.

Ингредиенты для оладий на кефире:

кефир — 500 мл;

сахар — ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

яйцо — шт.;

мука — 440 г;

сода — ½ ч. л.

Приготовление оладий на кефире:

В миску с теплым кефиром высыпаем сахарный песок и соль, перемешиваем до растворения песчинок.

Очень важный момент, кефир должен быть тёплым. Его можно подогреть. Иначе оладьи не будут пышными

Разбиваем в кефир яйцо, снова смешиваем.

Просеиваем в кефир муку, замешиваем тесто для оладий. Посыпаем тесто содой, тщательно перемешиваем.

Тесто должно быть довольно густым, это тоже залог пышных оладий

Важно: после этого тесто больше не мешаем.

В сковороде разогреваем растительное масло, ложкой выкладываем порции теста на поверхность. На умеренном огне обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

Оладьи получаются пышными и мягкими. Причем готовятся быстро, достаточно буквально 15 минут.