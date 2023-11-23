Описание приготовления:

Обязательно вымачивайте мясо, это позволит избавиться от рыбного запаха и крови в мясе. Лучше всего брать мясо молодых бобров до 15 килограмм, оно прекрасно подходит людям следящим за фигурой и не вызывает аллергии. Добавление творога придаст котлетам сливочный вкус и сочность.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

Бобрятина 500 Грамм (мясо без кости)

Творог 150 Грамм (высокой жирности)

Лук репчатый 1 Штука

Зелень 1 Ст. ложка (сухая)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Сухари для панировки 100 Грамм

Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Количество порций 3

Калорийность

170 ккал

Калорийность

14 г

Белки

12 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из бобра»

Для котлет из бобра нам понадобятся эти ингредиенты.

Мясо бобра порежьте на пластинки и залейте холодной водой. Вымачивайте мясо в течение 24 часов, несколько раз меняя воду. Пропустите мясо через мясорубку, сначала через крупную решетку, затем через мелкую.

Добавьте в фарш творог и пропущенный через мясорубку репчатый лук.

Всыпьте в фарш зелень, соль и поперчите.

Все хорошо перемешайте и отбейте фарш до плотности. Для этого соберите фарш в руку, поднимите над миской и бросьте обратно. Делайте так раз 10-12. Уберите в холодильник на 20 минут.

Влажными руками сформируйте котлеты и полностью запанируйте в сухарях.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите котлеты и убавьте огонь. Готовьте котлеты из бобра с двух сторон до готовности. Примерно по 5-6 минут с каждой стороны. При необходимости подлейте немного воды.

Приятного аппетита!