Описание приготовления:
Обязательно вымачивайте мясо, это позволит избавиться от рыбного запаха и крови в мясе. Лучше всего брать мясо молодых бобров до 15 килограмм, оно прекрасно подходит людям следящим за фигурой и не вызывает аллергии. Добавление творога придаст котлетам сливочный вкус и сочность.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Котлеты
Состав / Ингредиенты:
- Бобрятина 500 Грамм (мясо без кости)
- Творог 150 Грамм (высокой жирности)
- Лук репчатый 1 Штука
- Зелень 1 Ст. ложка (сухая)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Сухари для панировки 100 Грамм
- Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
Количество порций 3
Калорийность
170 ккал
Калорийность
14 г
Белки
12 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Котлеты из бобра»
Для котлет из бобра нам понадобятся эти ингредиенты.
Мясо бобра порежьте на пластинки и залейте холодной водой. Вымачивайте мясо в течение 24 часов, несколько раз меняя воду. Пропустите мясо через мясорубку, сначала через крупную решетку, затем через мелкую.
Добавьте в фарш творог и пропущенный через мясорубку репчатый лук.
Всыпьте в фарш зелень, соль и поперчите.
Все хорошо перемешайте и отбейте фарш до плотности. Для этого соберите фарш в руку, поднимите над миской и бросьте обратно. Делайте так раз 10-12. Уберите в холодильник на 20 минут.
Влажными руками сформируйте котлеты и полностью запанируйте в сухарях.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите котлеты и убавьте огонь. Готовьте котлеты из бобра с двух сторон до готовности. Примерно по 5-6 минут с каждой стороны. При необходимости подлейте немного воды.
Приятного аппетита!