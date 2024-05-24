Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком — тушеное 3 часа

Ингредиенты:
сердце свиное — 1 кг;
лук репчатый — 500 гр;
масло сливочное — 200 гр;
орехи грецкие — 100 гр;
чеснок — 1 гол.;
сок гранатовый — 250 мл;
соус наршараб — 1 ст.л.;
зелень — пучок
Способ приготовления: Вчера решила приготовить что-то вкусное, но в то же время недорогое.
Решила взять свиное сердце. Хотя можете приготовить это с любым мясом.
Также понадобится много лука.
Лук очищаем.
Нарезаем лук кольцами (не мелко).
Также берем головку чеснока.
Также грецкие орехи.
Чеснок и орехи перебиваем блендером.
Сердце нарезаем порционными кусочками.
В чашу мультиварки (но можно использовать вок или глубокую большую сковороду) выкладываем слоями сердце (или мясо) и лук.
В это блюдо понадобится грамм 200 сливочного масла.
Масло кусочками выкладываем поверх лука.
Все будем тушить с добавлением гранатового сока.
Понадобится кружка сока. Воды можно не добавлять.
Берем веточки зелени.
Мелко их рубим и добавляем к маслу.
По желанию можете добавить любые специи.
Для подачи и для второго этапа тушения нашей подливы понадобится разная зелень.
Ее мы меплко рубим.
Через два часа тушения добавляем сюда зелень.
Небольшой перчик чили добавляем по желанию для придания пикантности нашем и подливе.
Мелко рубим и добавляем.
Добавляем ложку соуса наршараба.
И теперь на этом этапе солим по вкусу.
И ставим тушиться еще на час.
Подаем с любым гарниром или отдельно присыпав рубленной зеленью.
Получается очень вкусно!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 3 ч.