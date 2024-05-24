Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком — тушеное 3 часа

Ингредиенты:

сердце свиное — 1 кг;

лук репчатый — 500 гр;

масло сливочное — 200 гр;

орехи грецкие — 100 гр;

чеснок — 1 гол.;

сок гранатовый — 250 мл;

соус наршараб — 1 ст.л.;

зелень — пучок

Способ приготовления: Вчера решила приготовить что-то вкусное, но в то же время недорогое.

Решила взять свиное сердце. Хотя можете приготовить это с любым мясом.

Также понадобится много лука.

Лук очищаем.

Нарезаем лук кольцами (не мелко).

Также берем головку чеснока.

Также грецкие орехи.

Чеснок и орехи перебиваем блендером.

Сердце нарезаем порционными кусочками.

В чашу мультиварки (но можно использовать вок или глубокую большую сковороду) выкладываем слоями сердце (или мясо) и лук.

В это блюдо понадобится грамм 200 сливочного масла.

Масло кусочками выкладываем поверх лука.

Все будем тушить с добавлением гранатового сока.

Понадобится кружка сока. Воды можно не добавлять.

Берем веточки зелени.

Мелко их рубим и добавляем к маслу.

По желанию можете добавить любые специи.

Для подачи и для второго этапа тушения нашей подливы понадобится разная зелень.

Ее мы меплко рубим.

Через два часа тушения добавляем сюда зелень.

Небольшой перчик чили добавляем по желанию для придания пикантности нашем и подливе.

Мелко рубим и добавляем.

Добавляем ложку соуса наршараба.

И теперь на этом этапе солим по вкусу.

И ставим тушиться еще на час.

Подаем с любым гарниром или отдельно присыпав рубленной зеленью.

Получается очень вкусно!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 3 ч.