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Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком — тушеное 3 часа

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Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком — тушеное 3 часа

Ингредиенты:
сердце свиное — 1 кг;
лук репчатый — 500 гр;
масло сливочное — 200 гр;
орехи грецкие — 100 гр;
чеснок — 1 гол.;
сок гранатовый — 250 мл;
соус наршараб — 1 ст.л.;
зелень — пучок
Способ приготовления: Вчера решила приготовить что-то вкусное, но в то же время недорогое.

Решила взять свиное сердце. Хотя можете приготовить это с любым мясом.

Также понадобится много лука.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Лук очищаем.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Нарезаем лук кольцами (не мелко).

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Также берем головку чеснока.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Также грецкие орехи.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Чеснок и орехи перебиваем блендером.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Сердце нарезаем порционными кусочками.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

В чашу мультиварки (но можно использовать вок или глубокую большую сковороду) выкладываем слоями сердце (или мясо) и лук.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

В это блюдо понадобится грамм 200 сливочного масла.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Масло кусочками выкладываем поверх лука.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Все будем тушить с добавлением гранатового сока.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Понадобится кружка сока. Воды можно не добавлять.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Берем веточки зелени.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Мелко их рубим и добавляем к маслу.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

По желанию можете добавить любые специи.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Для подачи и для второго этапа тушения нашей подливы понадобится разная зелень.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Ее мы меплко рубим.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Через два часа тушения добавляем сюда зелень.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Небольшой перчик чили добавляем по желанию для придания пикантности нашем и подливе.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Мелко рубим и добавляем.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Добавляем ложку соуса наршараба.

И теперь на этом этапе солим по вкусу.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

И ставим тушиться еще на час.

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Подаем с любым гарниром или отдельно присыпав рубленной зеленью.

Получается очень вкусно!

Рецепт: Подлива из сердца с гранатовым соком - тушеное 3 часа

Приятного аппетита!

Время приготовления: 3 ч.

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