Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить котлеты из нута в духовке. Если котлетная масса получается слишком сухой и рассыпается, то можно добавить немного воды или 1 ст.л. пшеничной муки для клейкости. Специи вы можете подобрать на свой вкус, например, можно взять готовую приправу для котлет. Благодаря высокую содержанию белка в нуте, котлеты хорошо насыщают. Подавать их можно с любым гарниром или салатом из свежих овощей.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Нут Блюдо: Горячие блюда / Котлеты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Нут 100 Грамм (сухой)
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Морковь 1/2 Штуки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)
- Острый молотый перец 1/4 Чайных ложки
- Панировoчные сухари 3 Ст. ложки
- Масло растительное 15 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
207 ккал
Калорийность
8 г
Белки
8 г
Жиры
27 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Котлеты из нута в духовке»
Подготовьте все ингредиенты.
Нут предварительно замочите в воде на ночь.
Промойте нут, переложите в ковшик и залейте чистой водой. Варите до готовности около часа на небольшом огне. За 5 минут до готовности посолите воду.
Морковь натрите на терке, а репчатый лук нарежьте кубиками. Обжарьте овощи до золотистого цвета в сковороде на среднем огне.
Вареный нут измельчите в блендере вместе с овощной зажаркой.
Добавьте в получившуюся массу соль, черный молотый перец и все специи.
Влажными руками сформируйте из массы котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях.
Выложите на противень и запекайте 20-25 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
Котлеты из нута в духовке готовы, приятного вам аппетита!