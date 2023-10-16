Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить котлеты из нута в духовке. Если котлетная масса получается слишком сухой и рассыпается, то можно добавить немного воды или 1 ст.л. пшеничной муки для клейкости. Специи вы можете подобрать на свой вкус, например, можно взять готовую приправу для котлет. Благодаря высокую содержанию белка в нуте, котлеты хорошо насыщают. Подавать их можно с любым гарниром или салатом из свежих овощей.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Нут Блюдо: Горячие блюда / Котлеты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Нут 100 Грамм (сухой)

Лук репчатый 1/2 Штуки

Морковь 1/2 Штуки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)

Острый молотый перец 1/4 Чайных ложки

Панировoчные сухари 3 Ст. ложки

Масло растительное 15 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

207 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из нута в духовке»

Подготовьте все ингредиенты.

Нут предварительно замочите в воде на ночь.

Промойте нут, переложите в ковшик и залейте чистой водой. Варите до готовности около часа на небольшом огне. За 5 минут до готовности посолите воду.

Морковь натрите на терке, а репчатый лук нарежьте кубиками. Обжарьте овощи до золотистого цвета в сковороде на среднем огне.

Вареный нут измельчите в блендере вместе с овощной зажаркой.

Добавьте в получившуюся массу соль, черный молотый перец и все специи.

Влажными руками сформируйте из массы котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях.

Выложите на противень и запекайте 20-25 минут в разогретой до 190 градусов духовке.

Котлеты из нута в духовке готовы, приятного вам аппетита!