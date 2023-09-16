Запеченные огурцы: телеведущий Малоземов поделился рецептом необычного гарнира

Ведущий программы «Живая еда» на НТВ Сергей Малоземов поделился рецептом запеченных огурцов — тех самых, которые готовила кулинар Джулия Чайлд.

Для приготовления закуски понадобятся: огурец (6 шт.), базилик (10 г), зеленый лук (10 г), винный уксус (2 ст. л.), соль и сахар (по 1 ст. л.) и растопленное сливочное масло (15 мл).

Огурцы лучше брать длинные и гладкие — их нужно очистить от кожуры, разрезать пополам и убрать ложкой семена из сердцевины. Затем овощ нарежьте на брусочки и оставьте на время, чтобы слить лишний сок.

В это время измельчите базилик и лук. Как только огурцы станут менее водянистыми, погрузите их в кипяток на 1–1,5 минуты, а после быстро опустите в холодную воду.

Для приготовления маринада смешайте белый винный уксус, соль и сахар. В получившуюся смесь переложите огурцы — оставьте их мариноваться на 30 минут.

После маринования слейте лишнюю жидкость, промокните огурцы бумажным полотенцем и переложите их в форму для запекания. Посыпьте овощи зеленью и специями по вкусу, полейте маслом и готовьте при 190°C около часа.

Можно подавать блюдо к столу. По словам телеведущего, из огурцов получается отличный гарнир к рыбным блюдам.