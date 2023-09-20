Описание приготовления:
Если вас смущает запах тины, подготовленные тушки можно замочить в молоке на 30-60 минут. После обжаривания мясо становится сладковатым, отдаленно напоминает плотву и карася. К рыбным котлетам подойдет любой гарнир или просто овощной салат.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Горячие блюда / Котлеты
Состав / Ингредиенты:
- Ротан 1 Килограмм
- Яйцo 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Лук репчатый 1 Штука
- Манка 1 Ст. ложка
- Батон 50 Грамм
- Сухари панировочные По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
122 ккал
Калорийность
15 г
Белки
4 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Котлеты из ротана»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рыбных котлет из ротана.
Очистите рыбу от чешуи, отстрегите плавники, отрежьте голову и хвост. Сделайте филе.
Дважды пропустите филе ротана через мясорубку с мелкой решеткой. Доставать остатки из мясорубки не нужно, там остаются косточки.
Батон замочите в воде, отожмите и добавьте в фарш. Разбейте в фарш яйцо, всыпьте манку, мелко порезанную зелень Репчатый лук почистите, натрите на терке и добавьте к фаршу.
Все посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Оставьте на 15 минут и отбейте фарш до плотности.
Разделите фарш на равные части, выложите в панировочные сухари и сформируйте котлеты.
В сковородку налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите котлеты и обжаривайте в течение 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки и готовности. Снимите сковороду с огня и сразу подавайте котлеты к столу.
Приятного аппетита!