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Котлеты из ротана

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Котлеты из ротана

Описание приготовления:

Если вас смущает запах тины, подготовленные тушки можно замочить в молоке на 30-60 минут. После обжаривания мясо становится сладковатым, отдаленно напоминает плотву и карася. К рыбным котлетам подойдет любой гарнир или просто овощной салат.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

  • Ротан 1 Килограмм
  • Яйцo 1 Штука
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Манка 1 Ст. ложка
  • Батон 50 Грамм
  • Сухари панировочные По вкусу
  • Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

122 ккал

Калорийность

15 г

Белки

4 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из ротана»

Котлеты из ротана

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рыбных котлет из ротана.

Котлеты из ротана

Очистите рыбу от чешуи, отстрегите плавники, отрежьте голову и хвост. Сделайте филе.

Котлеты из ротана

Дважды пропустите филе ротана через мясорубку с мелкой решеткой. Доставать остатки из мясорубки не нужно, там остаются косточки.

Котлеты из ротана

Батон замочите в воде, отожмите и добавьте в фарш. Разбейте в фарш яйцо, всыпьте манку, мелко порезанную зелень Репчатый лук почистите, натрите на терке и добавьте к фаршу.

Котлеты из ротана

Все посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Оставьте на 15 минут и отбейте фарш до плотности.

Котлеты из ротана

Разделите фарш на равные части, выложите в панировочные сухари и сформируйте котлеты.

Котлеты из ротана

В сковородку налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите котлеты и обжаривайте в течение 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки и готовности. Снимите сковороду с огня и сразу подавайте котлеты к столу.

Котлеты из ротана

Приятного аппетита!

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