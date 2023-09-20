Описание приготовления:

Если вас смущает запах тины, подготовленные тушки можно замочить в молоке на 30-60 минут. После обжаривания мясо становится сладковатым, отдаленно напоминает плотву и карася. К рыбным котлетам подойдет любой гарнир или просто овощной салат.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

Ротан 1 Килограмм

Яйцo 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Лук репчатый 1 Штука

Манка 1 Ст. ложка

Батон 50 Грамм

Сухари панировочные По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

122 ккал

Калорийность

15 г

Белки

4 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из ротана»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рыбных котлет из ротана.

Очистите рыбу от чешуи, отстрегите плавники, отрежьте голову и хвост. Сделайте филе.

Дважды пропустите филе ротана через мясорубку с мелкой решеткой. Доставать остатки из мясорубки не нужно, там остаются косточки.

Батон замочите в воде, отожмите и добавьте в фарш. Разбейте в фарш яйцо, всыпьте манку, мелко порезанную зелень Репчатый лук почистите, натрите на терке и добавьте к фаршу.

Все посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Оставьте на 15 минут и отбейте фарш до плотности.

Разделите фарш на равные части, выложите в панировочные сухари и сформируйте котлеты.

В сковородку налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите котлеты и обжаривайте в течение 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки и готовности. Снимите сковороду с огня и сразу подавайте котлеты к столу.

Приятного аппетита!