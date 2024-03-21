Куриные крылышки KFC в домашних условиях – это потрясающее угощение для любителей фастфуда. Приготовление крылышек достаточно простое. Понадобится лишь время для маринования. Приготовить крылья можно в духовке, на сковороде или во фритюре. В данной подборке каждый найдет подходящий для себя вариант. Готовьте с удовольствием! Домашнее угощение в разы аппетитнее покупных крыльев.

Острые куриные крылышки KFC в домашних условиях

Острые куриные крылышки KFC в домашних условиях оценят все любители пикантных закусок. Золотистое угощение воплотит в жизнь любой. Привлекательная во всех отношениях закуска получается невероятно аппетитной и подходит не только для дружеских посиделок за бокалом пенного напитка, но и для вкусного семейного ужина.

Ингредиенты –+4 порц.

Куриные крылышки 8 шт.

Имбирь маринованный 1 ч.л.

Мука пшеничная 300 гр.

Перец чили по вкусу

Приправа для курицы 1.5 ч.л.

Паприка 1 ч.л.

Вода 100 мл.

Чеснок гранулированный 1 ч.л.

Соль 1 ч.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Масло растительное для фритюра

Паприка 1 ст.л.

Шаги 90 мин.

Как приготовить куриные крылышки KFC в домашних условиях? Подготовив продукты, приступаем к увлекательному процессу. Крылья промываем и просушиваем. Маринованный имбирь можно заменить сухим или измельчить свежий корень. Перечисленные специи допустимо поменять на другие, сохранив при этом острый вкус. Пикантное угощение предназначено только для взрослых. Жгучий перец измельчаем любым способом. Берем вместительную емкость. Высыпаем все перечисленные специи. Солим и перчим. Заливаем 100-150 миллилитров холодной воды. Перемешиваем. Разделяем крылья по суставам. Крайнюю фалангу замораживаем и используем при приготовлении бульона. Остальные части погружаем в маринад. Тщательно перемешиваем и даем постоять в течение часа. За весь период маринования несколько раз перемешиваем. В глубокую чашу просеиваем 300 грамм муки и всыпаем столовую ложку сладкой молотой паприки. Перемешиваем. Промаринованные крылья панируем в сухой смеси. Подготовленные заготовки складываем в дуршлаг. Стряхнув излишки муки, опускаем дуршлаг в холодную воду, даем лишней жидкости стечь. Снова панируем крылья. Раскалив в сотейнике растительное масло до кипения, аккуратно опускаем запанированные крылья и жарим до золотистости 7-8 минут. После чего перекладываем на салфетки, чтобы избавиться от жира. Сервируем острую закуску. Дополняем соусами и напитками. К крылышкам подойдет обычный кетчуп, чесночный, сырный или соус чили. В качестве напитка идеально подходит пиво. куриные крылышки KFC в домашних условиях готовы! Приятного аппетита!

Куриные крылышки KFC с хрустящей корочкой в духовке

Куриные крылышки KFC с хрустящей корочкой в духовке для своей реализации не требует профессиональных поварских навыков. Это идеальный рецепт для тех, кто никоим образом не воспринимает тяжелую жирную пищу. Приготовление домашнего фастфуда потребует всего лишь 45 минут.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Куриные крылья – 1 кг

Яйцо – 1 шт.

Мука пшеничная – 0,5 ст.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Гранулированный чеснок – 1 ч.л.

Кукурузные чипсы – 150 гр.

Масло подсолнечное – для смазывания противня.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты для оригинальной закуски. Промываем и обсушиваем крылья. Рубим каждое крыло по суставам. Используем только вторую и третью фалангу. Из первой можно сварить бульон. Подготовленные крылья складываем в объемную миску. Присыпаем солью и половиной чайной ложки молотого перца. Хорошо размешав, даем немного промариноваться. Берем кукурузные чипсы без вкусовых ароматизаторов и складываем в пакет. Измельчаем скалкой прокатывающими движениями. Получившуюся крошку высыпаем в миску. Она не должна быть слишком мелкой. Пробуем чипсы на соль и только после этого солим и приправляем молотым перцем и гранулированным чесноком. Количество специй и ассортимент определяем самостоятельно. Важно, чтобы панировка получилась острой. Смешиваем до однородности. В глубокую чашу вбиваем яйцо. Доведя до однородности, вливаем воду и перемешиваем. В отдельную миску просеиваем муку. На противень кладем лист пергамента и смазываем его растительным маслом. Приступаем к самому интересному этапу. Крылышки обваливаем в муке и опускаем в кляр. После чего хорошо панируем в чипсах. Перекладываем заготовки на подготовленный противень и помещаем его в раскаленную до 200 градусов духовку. Запекаем 15 минут, после чего переворачиваем на вторую сторону и готовим еще 15 минут. Смотрим по своей духовке. Проверяем готовность, проткнув крыло. Не должно быть никакой крови. Аппетитную закуску перекладываем на блюдо для подачи. При желании дополняем соусом. Приятного аппетита!

Куриные крылышки на сковороде с хрустящей корочкой, как в KFC

Куриные крылышки на сковороде с хрустящей корочкой, как в KFC получатся у всех с первого раза. Этот рецепт простой, но достаточно длительный и лучше начинать готовить его с вечера. Подробная инструкция расписана ниже, оригинальное блюдо удастся, даже если готовить его впервые. Количество специй и их ассортимент можно варьировать в зависимости от ваших предпочтений. Чем дольше мариновать крылья, тем аппетитнее результат. Чтобы не терять времени, я проделываю процедуру с вечера и оставляю до утра.

Время готовки – 5 ч. 40 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Куриные крылья – 800 гр.

Вода – 100 мл.

Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.

Имбирь молотый – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 2 ч.л.

Чеснок гранулированный – 2 ч.л.

Кориандр молотый – 2 ч.л.

Перец чили молотый – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Для панировки:

Куркума молотая – 2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 3 ч.л.

Мука пшеничная – 500 гр.

Для жарки:

Масло растительное – 500 мл.

Для подачи:

Томатный соус/терияки/кетчуп классический – по вкусу.

Процесс приготовления:

Для реализации рецепта собираем продукты, указанные выше. С промытых и обсушенных крылышек срезаем тонкую часть. Оставшуюся часть рубим на фаланги по суставам. Готовим смесь для маринования, объединив воду и растительное масло. Всыпаем перечисленные специи. Перемешав, кладем крылья. Снова перемешиваем и перемещаем крылья в холодное место от 5 до 12 часов. В процессе маринования периодически перемешиваем. Если оставляем на ночь, можно не перемешивать, крылья и так хорошо замаринуются, и пропитаются специями. Чтобы получить аппетитную корочку, смешиваем ингредиенты для панировки. Хорошо размешиваем. В глубокую емкость наливаем холодную воду из-под крана. В глубокой посуде прогреваем 500 миллилитров растительного масла и доводим до кипения. Выбираем сковороду с толстым дном и высокими бортами, чтобы при жарке масло не разбрызгивалось по всей кухне. Промаринованные крылья складываем в панировку и перемешиваем. Затем перекладываем их в сито и помещаем в емкость с водой, держим полминуты. Когда вода сольется, снова панируем крылья. Двойная панировка сохраняет сочность внутри и создает привлекательный вид. После чего перекладываем заготовки в раскаленное растительное масло и обжариваем 9 минут до золотистости. Обжариваем партиями, чтобы курица успела равномерно приготовиться и приобрести равномерный золотистый оттенок. Обжаренную закуску достаем шумовкой и складываем на пергаментную бумагу, чтобы убрать лишнее масло. Готовую закуску сервируем на плоском блюде, застеленном пергаментом. Такая подача будет смотреться оригинально и интересно. Дополняем различными соусами. Все зависит от вкусовых предпочтений. Если не подходит ни один из перечисленных выше, используем горчичный, тартар домашнего приготовления или готовим сметанный с чесноком. Презентуем хрустящее блюдо. Наливаем пенные напитки и наслаждаемся простой и аппетитной едой, которая в разы вкуснее покупного фастфуда. Крылышки моментально исчезают со стола. Поэтому рекомендую готовить двойную, а то и тройную порцию. Приятного аппетита!

Домашние крылышки KFC во фритюре

Домашние крылышки KFC во фритюре выглядят аппетитно, получаются сочными и необыкновенно вкусными. Количество остроты можно отрегулировать под собственные предпочтения. Сегодня вместе с крылышками предлагаю приготовить куриные ножки. Такая закуска станет отличным вариантом для дружеских посиделок.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Куриные крылья – 10 шт.

Куриные голени – 10 шт.

Яйцо – 3 шт.

Мука пшеничная – 1-2 ст.

Перец острый – 1-2 шт.

Овсяные хлопья – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 1 л.

Процесс приготовления:

Куриные крылышки ополаскиваем и обсушиваем. Разрезаем по суставам. Крайнюю часть используем для варки бульона, а пока убираем в холодильник. Вместе с крыльями я предлагаю сразу приготовить голени. Крылышки будут острыми, а голени нет. Промываем острый перец. Мелко-мелко рубим. Измельченный жгучий перец отправляем к разрубленным на части крылышкам. Солим и перчим молотым перцем. Для вкуса добавляем бальзамик. Если его нет, обойдемся без него. Тщательно размешав, перекладываем в пакет. Даем промариноваться. Можно оставить на ночь. Если нет времени, достаточно будет и часа. Голени приправляем специями без острого перца. Хорошо перемешиваем. Овсяные хлопья пробиваем блендером, но не до состояния пыли. Высыпаем в тарелку. Яйца взбалтываем в отдельной емкости. Муку высыпаем в третью тарелку. Голени обваливаем в муке, окунаем во взбитые яйца и панируем в измельченных овсяных хлопьях. Таким же образом панируем замаринованные крылья. В кастрюле прогреваем растительное масло. Обжариваем в кипящем масле голени по 15 минут до золотистости, большую фалангу жарим 10-12 минут, среднюю 7-10 минут. Излишки масла удаляем, выложив закуску на бумажные полотенца. Половину крыльев панируем и обжариваем в кипящем масле, половину обжариваем без панировки. Аппетитную закуску подаем с различными соусами. Приятного аппетита!

Куриные крылышки KFC в кляре

Куриные крылышки KFC в кляре получаются невероятно аппетитными, хрустящими снаружи и сочными внутри. Вкусное угощение идеально подходит для семейного ужина. Если блюдо предназначено для детского меню, количество острого перца необходимо сократить или вообще не добавлять.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Куриные крылья – 500 гр.

Яйцо – 2 шт.

Мука пшеничная – 0,25 ст.

Мука кукурузная – 50 гр.

Перец кайенский – 1 щепотка.

Молоко коровье – 4 ст.л.

Кукурузные хлопья несладкие – 300 гр.

Паприка молотая – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец чили молотый – по вкусу.

Масло растительное – 300 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты. Ополаскиваем и обсушиваем крылья. После чего рубим их по суставам. Крайнюю часть убираем в морозильную камеру и по необходимости варим бульон. Крылья складываем во вместительную посуду. Посыпаем молотым перцем, паприкой, чили и солью. Хорошенько перемешиваем, чтобы специи равномерно покрыли куриные части. Присыпав кукурузной мукой, размешиваем. Прикрыв крышкой, даем «отдохнуть» в течение 40 минут. Готовим кляр, соединив 4 столовые ложки молока с двумя куриными яйцами. Солим и перчим, всыпаем кайенский перец. Разбалтываем до однородной консистенции. К жидкой смеси всыпаем четверть стакана пшеничной муки. Объединяем до гладкости. Каждую часть крыльев окунаем в приготовленный кляр. Несладкие кукурузные хлопья измельчаем скалкой или при помощи блендера. После кляра крылья панируем в измельченных кукурузных хлопьях. Нагреваем 300 миллилитров растительного масла в кастрюле или глубокой сковороде. Подготовленные крылья жарим до румяности в кипящем масле 5-7 минут, время от времени переворачивая. Чтобы избавиться от излишков жира, обжаренную курицу кладем на бумажные полотенца. Сервируем угощение и дополняем соусом. Подаем к столу. Приятного аппетита!

Куриные крылышки в панировочных сухарях, как в KFC

Куриные крылышки в панировочных сухарях, как в KFC с легкостью можно приготовить в домашних условиях. Домашнее блюдо несомненно получается вкуснее, чем покупной фастфуд. Несложный процесс сможет повторить даже тот, кто делает это впервые. Никаких сложностей не возникнет, если внимательно следовать подробному описанию.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Куриные крылья – 500 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука пшеничная – 100 гр.

Специи – 1 ч.л.

Молоко коровье – 130 мл.

Сухари панировочные – 100 гр.

Карри – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец острый молотый – по вкусу.

Масло растительное – 300 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты. Крылья промываем. Складываем в кастрюлю и заливаем водой. Доведя до закипания, провариваем 3 минуты. Спустя указанное время откидываем на сито и охлаждаем. Остывшие крылья заливаем молоком, разбиваем яйцо. Солим и перчим. Приправляем специями и карри. Хорошенько перемешав, даем промариноваться, оставив на 1 час. Для панировки соединяем по 100 граммов пшеничной муки и панировочных сухарей, солим, всыпаем специи и острый перец. Основательно перемешиваем. Подготавливаем глубокую кастрюлю или сковороду. Наливаем 300 миллилитров подсолнечного масла. Разместив на плите, хорошо прогреваем. Достаем крылья из маринада. Панируем их в сухой смеси. Вторично опускаем в маринад и снова обваливаем в сухих компонентах. Запанированные крылья осторожно опускаем в кипящее масло и жарим на умеренной температуре до равномерной золотистости. После чего, чтобы убрать излишки жира, перекладываем на бумажные полотенца. Подаем готовую закуску с любимыми соусами. Приятного аппетита!

Куриные крылышки с крахмалом как в KFC

Куриные крылышки с крахмалом как в KFC – это потрясающее угощение, как для детей, так и для взрослых, которое готовится достаточно легко. По внешнему виду блюда никто не догадается, что закуска приготовлена в домашних условиях. Хотя вкус угощения будет значительно отличаться. Домашняя закуска вкуснее покупного фастфуда.

Время готовки – 1 ч. 35 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 24 шт.

Ингредиенты:

Куриные крылья – 12 шт.

Крахмал картофельный – 0,5 ст.

Мука пшеничная – 2,5 ст.

Приправа для шашлыка – 1 ч.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 1 л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 1 л.

Процесс приготовления:

Берем 12 куриных крыльев. Промываем и убираем влагу полотенцами. Делим по суставам. Крайняя часть нам не понадобится. Ее можно заморозить и использовать для варки бульона. Поделенные на фаланги крылья складываем в глубокую чашу. Солим и перчим. При желании используем острый перец, прованские травы, паприку или карри. Освобождаем репчатый лук от шелухи, ополаскиваем под краном и нарезаем полукольцами. Высыпаем в миску с крыльями и насыпаем специи для шашлыка. Основательно перемешав, прикрываем и убираем в холод хотя бы на 1 час. В глубокую чашу насыпаем половину стакана картофельного крахмала и 2,5 стакана пшеничной муки высшего сорта. Для цвета кладем чайную ложку сладкой паприки. Сухую смесь хорошенько размешиваем. Крылышки достаем из маринада и удаляем лук. Перекладываем крылья в чашу с сухими компонентами партиями. Основательно перемешиваем, чтобы крылья покрылись равномерным слоем панировки со всех сторон. Далее перекладываем крылья на сито. В широкую чашу наливаем холодную воду из-под крана и помещаем в нее сито с крыльями. Выдерживаем 10 секунд. Сразу же перекладываем крылья в сухую панировку. Тщательно перемешиваем. От двойной панировки на крыльях образуются неровности, которые во время жарки образуют хрустящую корочку. В высокой сковороде или кастрюле нагреваем литр подсолнечного масла при максимальной температуре. Порционно опускаем крылья в кипящее масло и жарим 10-12 минут. Обжаренные крылья кладем на поверхность, застеленную бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир. Так же жарим следующую партию. Готовые крылья получаются сочными внутри с аппетитной хрустящей корочкой. Сервируем закуску и дополнительно подаем соусы. Приятного аппетита!

Куриные крылышки, как в KFC, c кукурузными хлопьями

Куриные крылышки, как в KFC, с кукурузными хлопьями – это рецепт для тех, кто не ест жареную пищу и следит за потребляемыми калориями. Приготовление закуски не займет и часа. Весь процесс довольно простой и потребует минимум ингредиентов. Хрустящие крылышки снаружи и сочные внутри понравятся всем без исключения.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Куриные крылья – 10 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука пшеничная – 30 гр.

Специи – по вкусу.

Кукурузные хлопья несладкие – 100 гр.

Процесс приготовления: