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Куриные крылышки KFC в домашних условиях

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Куриные крылышки KFC в домашних условиях

Куриные крылышки KFC в домашних условиях – это потрясающее угощение для любителей фастфуда. Приготовление крылышек достаточно простое. Понадобится лишь время для маринования. Приготовить крылья можно в духовке, на сковороде или во фритюре. В данной подборке каждый найдет подходящий для себя вариант. Готовьте с удовольствием! Домашнее угощение в разы аппетитнее покупных крыльев.

Острые куриные крылышки KFC в домашних условиях

Острые куриные крылышки KFC в домашних условиях оценят все любители пикантных закусок. Золотистое угощение воплотит в жизнь любой. Привлекательная во всех отношениях закуска получается невероятно аппетитной и подходит не только для дружеских посиделок за бокалом пенного напитка, но и для вкусного семейного ужина.

Куриные крылышки KFC в домашних условиях

Ингредиенты –+4 порц.

  • Куриные крылышки 8 шт.
  • Имбирь маринованный 1 ч.л.
  • Мука пшеничная 300 гр.
  • Перец чили  по вкусу
  • Приправа для курицы 1.5 ч.л.
  • Паприка 1 ч.л.
  • Вода 100 мл.
  • Чеснок гранулированный 1 ч.л.
  • Соль 1 ч.л.
  • Перец чёрный молотый ½ ч.л.
  • Масло растительное  для фритюра
  • Паприка 1 ст.л.

Шаги 90 мин.

  1. Куриные крылышки KFC в домашних условиях

    Как приготовить куриные крылышки KFC в домашних условиях? Подготовив продукты, приступаем к увлекательному процессу. Крылья промываем и просушиваем. Маринованный имбирь можно заменить сухим или измельчить свежий корень. Перечисленные специи допустимо поменять на другие, сохранив при этом острый вкус. Пикантное угощение предназначено только для взрослых.

  2. Куриные крылышки KFC в домашних условиях

    Жгучий перец измельчаем любым способом. Берем вместительную емкость. Высыпаем все перечисленные специи. Солим и перчим. Заливаем 100-150 миллилитров холодной воды. Перемешиваем.

  3. Куриные крылышки KFC в домашних условиях

    Разделяем крылья по суставам. Крайнюю фалангу замораживаем и используем при приготовлении бульона. Остальные части погружаем в маринад.

  4. Куриные крылышки KFC в домашних условиях

    Тщательно перемешиваем и даем постоять в течение часа. За весь период маринования несколько раз перемешиваем. В глубокую чашу просеиваем 300 грамм муки и всыпаем столовую ложку сладкой молотой паприки. Перемешиваем.

  5. Куриные крылышки KFC в домашних условиях

    Промаринованные крылья панируем в сухой смеси.

  6. Куриные крылышки KFC в домашних условиях

    Подготовленные заготовки складываем в дуршлаг. Стряхнув излишки муки, опускаем дуршлаг в холодную воду, даем лишней жидкости стечь.

  7. Куриные крылышки KFC в домашних условиях

    Снова панируем крылья.

  8. Куриные крылышки KFC в домашних условиях

    Раскалив в сотейнике растительное масло до кипения, аккуратно опускаем запанированные крылья и жарим до золотистости 7-8 минут. После чего перекладываем на салфетки, чтобы избавиться от жира.

  9. Куриные крылышки KFC в домашних условиях

    Сервируем острую закуску. Дополняем соусами и напитками. К крылышкам подойдет обычный кетчуп, чесночный, сырный или соус чили. В качестве напитка идеально подходит пиво.

  10. Куриные крылышки KFC в домашних условиях

    куриные крылышки KFC в домашних условиях готовы! Приятного аппетита!

Куриные крылышки KFC с хрустящей корочкой в духовке

Куриные крылышки KFC с хрустящей корочкой в духовке для своей реализации не требует профессиональных поварских навыков. Это идеальный рецепт для тех, кто никоим образом не воспринимает тяжелую жирную пищу. Приготовление домашнего фастфуда потребует всего лишь 45 минут.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Куриные крылья – 1 кг
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука пшеничная – 0,5 ст.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Гранулированный чеснок – 1 ч.л.
  • Кукурузные чипсы – 150 гр.
  • Масло подсолнечное – для смазывания противня.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Подготавливаем продукты для оригинальной закуски.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  2. Промываем и обсушиваем крылья.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  3. Рубим каждое крыло по суставам. Используем только вторую и третью фалангу. Из первой можно сварить бульон.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  4. Подготовленные крылья складываем в объемную миску.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  5. Присыпаем солью и половиной чайной ложки молотого перца.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  6. Хорошо размешав, даем немного промариноваться.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  7. Берем кукурузные чипсы без вкусовых ароматизаторов и складываем в пакет. Измельчаем скалкой прокатывающими движениями.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  8. Получившуюся крошку высыпаем в миску. Она не должна быть слишком мелкой.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  9. Пробуем чипсы на соль и только после этого солим и приправляем молотым перцем и гранулированным чесноком. Количество специй и ассортимент определяем самостоятельно. Важно, чтобы панировка получилась острой.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  10. Смешиваем до однородности.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  11. В глубокую чашу вбиваем яйцо.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  12. Доведя до однородности, вливаем воду и перемешиваем.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  13. В отдельную миску просеиваем муку.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  14. На противень кладем лист пергамента и смазываем его растительным маслом.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  15. Приступаем к самому интересному этапу. Крылышки обваливаем в муке и опускаем в кляр. После чего хорошо панируем в чипсах.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  16. Перекладываем заготовки на подготовленный противень и помещаем его в раскаленную до 200 градусов духовку. Запекаем 15 минут, после чего переворачиваем на вторую сторону и готовим еще 15 минут. Смотрим по своей духовке. Проверяем готовность, проткнув крыло. Не должно быть никакой крови.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  17. Аппетитную закуску перекладываем на блюдо для подачи. При желании дополняем соусом. Приятного аппетита!

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

Куриные крылышки на сковороде с хрустящей корочкой, как в KFC

Куриные крылышки на сковороде с хрустящей корочкой, как в KFC получатся у всех с первого раза. Этот рецепт простой, но достаточно длительный и лучше начинать готовить его с вечера. Подробная инструкция расписана ниже, оригинальное блюдо удастся, даже если готовить его впервые. Количество специй и их ассортимент можно варьировать в зависимости от ваших предпочтений. Чем дольше мариновать крылья, тем аппетитнее результат. Чтобы не терять времени, я проделываю процедуру с вечера и оставляю до утра.

Время готовки – 5 ч. 40 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Куриные крылья – 800 гр.
  • Вода – 100 мл.
  • Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.
  • Имбирь молотый – 2 ч.л.
  • Перец черный молотый – 2 ч.л.
  • Чеснок гранулированный – 2 ч.л.
  • Кориандр молотый – 2 ч.л.
  • Перец чили молотый – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Для панировки:
  • Куркума молотая – 2 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Паприка сладкая молотая – 3 ч.л.
  • Мука пшеничная – 500 гр.
  • Для жарки:
  • Масло растительное – 500 мл.
  • Для подачи:
  • Томатный соус/терияки/кетчуп классический – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Для реализации рецепта собираем продукты, указанные выше. С промытых и обсушенных крылышек срезаем тонкую часть. Оставшуюся часть рубим на фаланги по суставам.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  2. Готовим смесь для маринования, объединив воду и растительное масло. Всыпаем перечисленные специи. Перемешав, кладем крылья. Снова перемешиваем и перемещаем крылья в холодное место от 5 до 12 часов. В процессе маринования периодически перемешиваем. Если оставляем на ночь, можно не перемешивать, крылья и так хорошо замаринуются, и пропитаются специями.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  3. Чтобы получить аппетитную корочку, смешиваем ингредиенты для панировки. Хорошо размешиваем. В глубокую емкость наливаем холодную воду из-под крана. В глубокой посуде прогреваем 500 миллилитров растительного масла и доводим до кипения. Выбираем сковороду с толстым дном и высокими бортами, чтобы при жарке масло не разбрызгивалось по всей кухне. Промаринованные крылья складываем в панировку и перемешиваем.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  4. Затем перекладываем их в сито и помещаем в емкость с водой, держим полминуты. Когда вода сольется, снова панируем крылья. Двойная панировка сохраняет сочность внутри и создает привлекательный вид. После чего перекладываем заготовки в раскаленное растительное масло и обжариваем 9 минут до золотистости. Обжариваем партиями, чтобы курица успела равномерно приготовиться и приобрести равномерный золотистый оттенок. Обжаренную закуску достаем шумовкой и складываем на пергаментную бумагу, чтобы убрать лишнее масло.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  5. Готовую закуску сервируем на плоском блюде, застеленном пергаментом. Такая подача будет смотреться оригинально и интересно. Дополняем различными соусами. Все зависит от вкусовых предпочтений. Если не подходит ни один из перечисленных выше, используем горчичный, тартар домашнего приготовления или готовим сметанный с чесноком.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  6. Презентуем хрустящее блюдо. Наливаем пенные напитки и наслаждаемся простой и аппетитной едой, которая в разы вкуснее покупного фастфуда. Крылышки моментально исчезают со стола. Поэтому рекомендую готовить двойную, а то и тройную порцию. Приятного аппетита!

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

Домашние крылышки KFC во фритюре

Домашние крылышки KFC во фритюре выглядят аппетитно, получаются сочными и необыкновенно вкусными. Количество остроты можно отрегулировать под собственные предпочтения. Сегодня вместе с крылышками предлагаю приготовить куриные ножки. Такая закуска станет отличным вариантом для дружеских посиделок.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Куриные крылья – 10 шт.
  • Куриные голени – 10 шт.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Мука пшеничная – 1-2 ст.
  • Перец острый – 1-2 шт.
  • Овсяные хлопья – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 л.

Процесс приготовления:

  1. Куриные крылышки ополаскиваем и обсушиваем. Разрезаем по суставам.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  2. Крайнюю часть используем для варки бульона, а пока убираем в холодильник. Вместе с крыльями я предлагаю сразу приготовить голени. Крылышки будут острыми, а голени нет.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  3. Промываем острый перец.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  4. Мелко-мелко рубим.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  5. Измельченный жгучий перец отправляем к разрубленным на части крылышкам. Солим и перчим молотым перцем. Для вкуса добавляем бальзамик. Если его нет, обойдемся без него.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  6. Тщательно размешав, перекладываем в пакет. Даем промариноваться. Можно оставить на ночь. Если нет времени, достаточно будет и часа.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  7. Голени приправляем специями без острого перца. Хорошо перемешиваем.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  8. Овсяные хлопья пробиваем блендером, но не до состояния пыли. Высыпаем в тарелку. Яйца взбалтываем в отдельной емкости. Муку высыпаем в третью тарелку.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  9. Голени обваливаем в муке, окунаем во взбитые яйца и панируем в измельченных овсяных хлопьях. Таким же образом панируем замаринованные крылья.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  10. В кастрюле прогреваем растительное масло.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  11. Обжариваем в кипящем масле голени по 15 минут до золотистости, большую фалангу жарим 10-12 минут, среднюю 7-10 минут. Излишки масла удаляем, выложив закуску на бумажные полотенца.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  12. Половину крыльев панируем и обжариваем в кипящем масле, половину обжариваем без панировки. Аппетитную закуску подаем с различными соусами. Приятного аппетита!

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

Куриные крылышки KFC в кляре

Куриные крылышки KFC в кляре получаются невероятно аппетитными, хрустящими снаружи и сочными внутри. Вкусное угощение идеально подходит для семейного ужина. Если блюдо предназначено для детского меню, количество острого перца необходимо сократить или вообще не добавлять.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Куриные крылья – 500 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука пшеничная – 0,25 ст.
  • Мука кукурузная – 50 гр.
  • Перец кайенский – 1 щепотка.
  • Молоко коровье – 4 ст.л.
  • Кукурузные хлопья несладкие – 300 гр.
  • Паприка молотая – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец чили молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 300 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Подготавливаем ингредиенты. Ополаскиваем и обсушиваем крылья. После чего рубим их по суставам. Крайнюю часть убираем в морозильную камеру и по необходимости варим бульон.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  2. Крылья складываем во вместительную посуду. Посыпаем молотым перцем, паприкой, чили и солью. Хорошенько перемешиваем, чтобы специи равномерно покрыли куриные части.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  3. Присыпав кукурузной мукой, размешиваем. Прикрыв крышкой, даем «отдохнуть» в течение 40 минут.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  4. Готовим кляр, соединив 4 столовые ложки молока с двумя куриными яйцами. Солим и перчим, всыпаем кайенский перец.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  5. Разбалтываем до однородной консистенции. К жидкой смеси всыпаем четверть стакана пшеничной муки. Объединяем до гладкости.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  6. Каждую часть крыльев окунаем в приготовленный кляр.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  7. Несладкие кукурузные хлопья измельчаем скалкой или при помощи блендера. После кляра крылья панируем в измельченных кукурузных хлопьях. Нагреваем 300 миллилитров растительного масла в кастрюле или глубокой сковороде.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  8. Подготовленные крылья жарим до румяности в кипящем масле 5-7 минут, время от времени переворачивая. Чтобы избавиться от излишков жира, обжаренную курицу кладем на бумажные полотенца. Сервируем угощение и дополняем соусом. Подаем к столу. Приятного аппетита!

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

Куриные крылышки в панировочных сухарях, как в KFC

Куриные крылышки в панировочных сухарях, как в KFC с легкостью можно приготовить в домашних условиях. Домашнее блюдо несомненно получается вкуснее, чем покупной фастфуд. Несложный процесс сможет повторить даже тот, кто делает это впервые. Никаких сложностей не возникнет, если внимательно следовать подробному описанию.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Куриные крылья – 500 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука пшеничная – 100 гр.
  • Специи – 1 ч.л.
  • Молоко коровье – 130 мл.
  • Сухари панировочные – 100 гр.
  • Карри – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец острый молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 300 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Подготавливаем ингредиенты.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  2. Крылья промываем. Складываем в кастрюлю и заливаем водой. Доведя до закипания, провариваем 3 минуты. Спустя указанное время откидываем на сито и охлаждаем.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  3. Остывшие крылья заливаем молоком, разбиваем яйцо. Солим и перчим. Приправляем специями и карри. Хорошенько перемешав, даем промариноваться, оставив на 1 час.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  4. Для панировки соединяем по 100 граммов пшеничной муки и панировочных сухарей, солим, всыпаем специи и острый перец. Основательно перемешиваем.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  5. Подготавливаем глубокую кастрюлю или сковороду. Наливаем 300 миллилитров подсолнечного масла. Разместив на плите, хорошо прогреваем. Достаем крылья из маринада. Панируем их в сухой смеси. Вторично опускаем в маринад и снова обваливаем в сухих компонентах.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  6. Запанированные крылья осторожно опускаем в кипящее масло и жарим на умеренной температуре до равномерной золотистости. После чего, чтобы убрать излишки жира, перекладываем на бумажные полотенца.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  7. Подаем готовую закуску с любимыми соусами. Приятного аппетита!

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

Куриные крылышки с крахмалом как в KFC

Куриные крылышки с крахмалом как в KFC – это потрясающее угощение, как для детей, так и для взрослых, которое готовится достаточно легко. По внешнему виду блюда никто не догадается, что закуска приготовлена в домашних условиях. Хотя вкус угощения будет значительно отличаться. Домашняя закуска вкуснее покупного фастфуда.

Время готовки – 1 ч. 35 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 24 шт.

Ингредиенты:

  • Куриные крылья – 12 шт.
  • Крахмал картофельный – 0,5 ст.
  • Мука пшеничная – 2,5 ст.
  • Приправа для шашлыка – 1 ч.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – 1 л.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 л.

Процесс приготовления:

  1. Берем 12 куриных крыльев. Промываем и убираем влагу полотенцами. Делим по суставам. Крайняя часть нам не понадобится. Ее можно заморозить и использовать для варки бульона.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  2. Поделенные на фаланги крылья складываем в глубокую чашу. Солим и перчим. При желании используем острый перец, прованские травы, паприку или карри.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  3. Освобождаем репчатый лук от шелухи, ополаскиваем под краном и нарезаем полукольцами. Высыпаем в миску с крыльями и насыпаем специи для шашлыка.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  4. Основательно перемешав, прикрываем и убираем в холод хотя бы на 1 час.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  5. В глубокую чашу насыпаем половину стакана картофельного крахмала и 2,5 стакана пшеничной муки высшего сорта. Для цвета кладем чайную ложку сладкой паприки.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  6. Сухую смесь хорошенько размешиваем. Крылышки достаем из маринада и удаляем лук. Перекладываем крылья в чашу с сухими компонентами партиями.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  7. Основательно перемешиваем, чтобы крылья покрылись равномерным слоем панировки со всех сторон.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  8. Далее перекладываем крылья на сито.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  9. В широкую чашу наливаем холодную воду из-под крана и помещаем в нее сито с крыльями. Выдерживаем 10 секунд.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  10. Сразу же перекладываем крылья в сухую панировку. Тщательно перемешиваем.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  11. От двойной панировки на крыльях образуются неровности, которые во время жарки образуют хрустящую корочку.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  12. В высокой сковороде или кастрюле нагреваем литр подсолнечного масла при максимальной температуре. Порционно опускаем крылья в кипящее масло и жарим 10-12 минут.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  13. Обжаренные крылья кладем на поверхность, застеленную бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир. Так же жарим следующую партию.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  14. Готовые крылья получаются сочными внутри с аппетитной хрустящей корочкой.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  15. Сервируем закуску и дополнительно подаем соусы.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  16. Приятного аппетита!

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

Куриные крылышки, как в KFC, c кукурузными хлопьями

Куриные крылышки, как в KFC, с кукурузными хлопьями – это рецепт для тех, кто не ест жареную пищу и следит за потребляемыми калориями. Приготовление закуски не займет и часа. Весь процесс довольно простой и потребует минимум ингредиентов. Хрустящие крылышки снаружи и сочные внутри понравятся всем без исключения.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Куриные крылья – 10 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука пшеничная – 30 гр.
  • Специи – по вкусу.
  • Кукурузные хлопья несладкие – 100 гр.

Процесс приготовления:

  1. Отмеряем 100 граммов несладких кукурузных хлопьев.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  2. Хлопья измельчаем удобным способом. Если есть блендер, это будет сделать быстрее. Если нет, высыпаем в пакет и прокатываем скалкой.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  3. Вымытое яйцо разбиваем в глубокую емкость и разбалтываем вилкой до однородности.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  4. Промыв и обсушив куриные крылья, рубим их по суставам. Сложив в миску, приправляем специями. Обычно используют соль, молотый перец и паприку. У меня в этот раз приправа для курицы и щепотка красного жгучего перца. Хорошенько перемешиваем, чтобы специи равномерно обволокли крылышки.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  5. Каждую часть куриного крыла панируем в муке.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  6. После чего окунаем в яичную смесь.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  7. Далее обваливаем в измельченных кукурузных хлопьях. По такой же схеме можно приготовить куриное филе или голени. Подготовленные крылья кладем на противень, застеленный фольгой.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  8. Предварительно прогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Противень с заготовками помещаем в горячую духовку и запекаем полчаса.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  9. Достаем румяное блюдо.

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

  10. Золотистые куриные крылышки подаем к столу, дополнив кетчупом или чесночным соусом. Приятного аппетита!

    Куриные крылышки KFC в домашних условиях

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