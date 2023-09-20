Стало известно, как правильно готовить рис: рецепт от врача

В рисе много витаминов группы В, кальция, магния, железа и других микроэлементов, однако при неправильном приготовлении продукт теряет все полезные свойства. Диетолог Маргарита Королева рассказала РИА «Новости», как надо готовить один из самых популярных гарниров.

Эксперт советует замочить рис в холодной воде и оставить его на ночь. Утром крупу необходимо промыть проточной водой, чтобы убрать остатки крахмала и снизить углеводную нагрузку продукта, а после варить ровно 15 минут — не больше и не меньше.

По словам Королевой, такой гарнир является натуральным сорбентом и эффективно выводит токсины из кишечника, а также помогает регулировать вес. Но слишком налегать на рис — особенно белый — не стоит. По мнению врачей, он, как картофель и макароны, негативно сказываются на здоровье сосудов.

Ранее телеведущий и шеф-повар Джейми Оливер рассказал, как делает рис ароматнее. Для этого он кладет в кастрюлю с водой для варки свежую зелень, палочку корицы, кардамон, полоску цедры лимона или пакетик зеленого чая.