Куда деть просроченный творог: выбросить или использовать на кухне?

Хранить творог в холодильнике рекомендуется в течение 2 недель после вскрытия упаковки, однако это совсем не значит, что после истечения срока годности продукт нужно сразу же выкидывать. Издание EatingWell рассказало, куда пристроить просроченный творог.

Прежде всего нужно визуально оценить продукт. Если он хранился не в дверце холодильника, в самом «скоропортящемся» отсеке холодильника, то творог будет пригоден к употреблению в течение 7 дней от указанной даты истечения срока годности. Это правило работает лучше, если творог еще не был распакован.

После этого проверьте вкусовые и ароматические качества продукта. Измененная текстура, плесень и кислые запах и вкус намекают на то, что от творога пора избавляться.

Если визуально и по вкусу с молочным продуктом все в порядке, а срок годности вышел сравнительно недавно (несколько дней назад), то его все еще можно использовать для приготовления блюд. Например, добавить в сырники или выпечку.

При этом авторы EatingWell предупреждают, что испорченные продукты могут стать причиной отравления. Лучше всегда использовать только свежие ингредиенты.