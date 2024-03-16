Самый простой салат из капусты. Быстрый и очень вкусный рецепт

Капуста — это важный источник клетчатки. Помимо того, что капуста дает клетчатку, она также богата множеством витаминов. Азиаты постоянно употребляют в пищу капусту. Вероятно, это и есть источник их вечной молодости.
Капуста считается весьма древним овощем. В прошлом она помогала выжить беднякам, при этом постоянно была на столах у знатных особ. В XVIII веке капусту стали добавлять в салаты. Возможно, капуста была в этом блюде и раньше. Но, расцвет капустных салатов пришелся именно на данный век.
Расскажем, как быстро сделать капустный салат.
Ингредиенты для капустного салата:
- пекинская капуста — 400 г;
- консервированный горошек — 180 г;
- морковь — шт.;
- чеснок — зубчик;
- соль — щепотка;
- сметана — 4 ст.л.
Приготовление капустного салата:
Шинкуем мелко пекинскую капусту, высыпаем в салатник вместе с консервированным горошком. Натираем на мелкой терке очищенную морковь и зубчик чеснока, кладем в салат.
Солим салат, заправляем сметаной, тщательно перемешиваем.
Можно заменить сметану на майонез. Но, лучше для блюда использовать домашний майонез, ибо он полезнее.
Получается простой и легкий салат из капусты. В этот салат по вкусу можно добавить лук, зелень и помидоры.