Самый простой салат из капусты. Быстрый и очень вкусный рецепт

Капуста — это важный источник клетчатки. Помимо того, что капуста дает клетчатку, она также богата множеством витаминов. Азиаты постоянно употребляют в пищу капусту. Вероятно, это и есть источник их вечной молодости.

Капуста считается весьма древним овощем. В прошлом она помогала выжить беднякам, при этом постоянно была на столах у знатных особ. В XVIII веке капусту стали добавлять в салаты. Возможно, капуста была в этом блюде и раньше. Но, расцвет капустных салатов пришелся именно на данный век.

Расскажем, как быстро сделать капустный салат.

Ингредиенты для капустного салата:

пекинская капуста — 400 г;

консервированный горошек — 180 г;

морковь — шт.;

чеснок — зубчик;

соль — щепотка;

сметана — 4 ст.л.

Приготовление капустного салата:

Шинкуем мелко пекинскую капусту, высыпаем в салатник вместе с консервированным горошком. Натираем на мелкой терке очищенную морковь и зубчик чеснока, кладем в салат.

Солим салат, заправляем сметаной, тщательно перемешиваем.

Можно заменить сметану на майонез. Но, лучше для блюда использовать домашний майонез, ибо он полезнее.

Получается простой и легкий салат из капусты. В этот салат по вкусу можно добавить лук, зелень и помидоры.