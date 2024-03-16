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Самый простой салат из капусты. Быстрый и очень вкусный рецепт

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Самый простой салат из капусты. Быстрый и очень вкусный рецепт

Капуста — это важный источник клетчатки. Помимо того, что капуста дает клетчатку, она также богата множеством витаминов. Азиаты постоянно употребляют в пищу капусту. Вероятно, это и есть источник их вечной молодости.

Капуста считается весьма древним овощем. В прошлом она помогала выжить беднякам, при этом постоянно была на столах у знатных особ. В XVIII веке капусту стали добавлять в салаты. Возможно, капуста была в этом блюде и раньше. Но, расцвет капустных салатов пришелся именно на данный век.

Расскажем, как быстро сделать капустный салат.

Ингредиенты для капустного салата:

  • пекинская капуста — 400 г;
  • консервированный горошек — 180 г;
  • морковь — шт.;
  • чеснок — зубчик;
  • соль — щепотка;
  • сметана — 4 ст.л.

Приготовление капустного салата:

Шинкуем мелко пекинскую капусту, высыпаем в салатник вместе с консервированным горошком. Натираем на мелкой терке очищенную морковь и зубчик чеснока, кладем в салат.

Солим салат, заправляем сметаной, тщательно перемешиваем.

Самый простой салат из капусты. Быстрый и очень вкусный рецепт

Можно заменить сметану на майонез. Но, лучше для блюда использовать домашний майонез, ибо он полезнее.

Самый простой салат из капусты. Быстрый и очень вкусный рецепт

Получается простой и легкий салат из капусты. В этот салат по вкусу можно добавить лук, зелень и помидоры.

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