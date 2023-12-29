Мягкая буженина из свинины на праздник

Самая мягкая и сочная буженина выходит из свиных лопатки или шеи. А чтобы мясо буквально таяло во рту, его сутки рекомендуется мариновать в правильном рассоле. Готовая мягкая буженина из свинины может послужить не только в качестве замены магазинной колбасе. Ее я планирую поставить на новогодний стол как самостоятельно блюдо.

Мы ранее уже делились с вами рецептом буженины из куриного филе. Такая закуска понравится любителям более постного мяса. Большинство хозяек всё же предпочитают готовить буженину из свинины. Она и получается сытнее, и выглядит эффектнее на столе.

Мягкая буженина из свинины: праздничный рецепт

Для приготовления буженины по этому рецепту я использовала свиную шею: кусок среднего размера. Посчитала, что его как раз хватит на компанию из 6 человек, при условии, что будет и гарнир, и закуски. Ознакомьтесь также со списком продуктов для приготовления рассола.

Ингредиенты

Свиная лопатка1,5 кг Соль2 ч. л. Горчица2 ст. л. Лимонный перец2 ст. л. Копченая паприка2 ст. л. Чеснок6 зуб. Вода1 стак.

Приготовление

Хорошенько промойте свиную шею под проточной водой и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Очистите чеснок, разрежьте зубчики вдоль. Сделайте несколько проколов ножом в куске мяса и вставьте чеснок.В глубокую миску выложите острую горчицу, копченую паприку, соль и лимонный перец. Влейте теплой воды и перемешайте. В подготовленную жидкость выложите кусок мяса. Воды может понадобиться чуть больше, поскольку рассол должен полностью покрывать свиную шею. Возможно, придется использовать гнет.Оставьте мясо на сутки в холодное место: подвал или холодильник. По истечении времени вытащите мясо и поместите в рукав для запекания. Готовьте в разогретой до 220 градусов духовке 25 минут.Далее убавьте температуру до 120 градусов и запекайте около часа. Остудите буженину при комнатной температуре, а потом уберите в холодильник минимум на 4 часа. Готово!

Если при запекании верх мяса подрумянился, просто переверните его на другую сторону. Не разворачивайте мясо сразу же после приготовления. Дайте ему побыть в собственном соку до момента нарезки. Так буженина будет более сочной и мягкой. Удачи в приготовлении!