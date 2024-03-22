Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир»

Готовим крабовый рулет всего за 25 минут / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек «Снежный краб» ТМ «Водный Мир»;
– 100 граммов крем-сыра;
– 5 яиц;
– 1 огурец
– 2 столовые ложки сметаны;
– соль по вкусу.
Приготовление:
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Застелите форму 30 на 40 сантиметров пергаментом.
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В миске соедините яйца, сметану и соль. Вылейте на пергамент и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
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Крабовые палочки «Снежный Краб» разберите на волокна и соедините с крем-сыром.
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Яичный корж охладите, смажьте начинкой, выложите внутрь нарезанный огурец и заверните в рулетик. Охлаждайте его 1 час.
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Готовый рулет перед подачей можно полить густым терияки
Сырные шарики с крабовыми палочками
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Сырные шарики с крабовыми палочками – идеальная закуска / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 100 граммов крабовых палочек ТМ «Водный Мир»;
– 50 граммов твердого сыра;
– 3 яйца;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 зубчик чеснока;
– соломка по количеству шариков;
– орешки, соль по вкусу.
Приготовление:
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Яйца отварите вкрутую, охладите, почистите и натрите на терке.
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Натрите сыр и крабовые палочки.
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Смешайте яйца, сыр и крабовые палочки. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез.
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Посолите по вкусу и хорошо перемешайте.
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Руками сделайте небольшие порционные шарики и выложите их на тарелку.
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По желанию украсьте соломкой и орешками.
Крабовый салат с авокадо
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Крабовый салат с авокадо / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 400 граммов крабовых палочек ТМ «Водный Мир»;
– 120 граммов огурцов;
– 120 граммов яблок;
– 120 граммов томатов;
– 90 граммов майонеза;
– 2 авокадо;
– цедра 1 лимона;
– сок из половины лимона;
– 20 граммов соуса шрирача;
– 20 граммов кунжутного масла;
– соль и черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
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Нарежьте на мелкие кубики авокадо, крабовые палочки, огурцы, яблоки и томаты.
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Добавьте цедру и сок лимона.
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Приправьте салат солью, перцем, соусом шрирача, майонезом и кунжутным маслом.
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Все хорошо перемешайте, переложите в половинки из шкурок авокадо и подавайте.
Тортилья с крабовой начинкой
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Тортилья прекрасно сочетается с крабовой начинкой / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 1 упаковка крабовых палочек ТМ «Водный Мир»;
– 1 упаковка микса салатов;
– 6 лепешек тортильи;
– свежая зелень, перец чили по вкусу.
Для соуса гуакамоле:
– 1 авокадо;
– 4 – 6 зубчиков чеснока;
– 1 томат;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка сока лайма;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
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В блендере измельчите авокадо, чеснок и томат. Регулируйте консистенцию по своему вкусу. Добавьте сок лайма, оливковое масло, соль, перец и перемешайте.
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Тортильи слегка разогрейте на сковороде.
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Каждую тортилью смажьте гуакамоле, положите салатный микс, крабовые палочки «Водный Мир» и измельченную свежую зелень. Чтобы было немного острее, добавьте нарезанный перец чили.
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Сложите тортильи пополам и сразу же подавайте к столу.
Приятного аппетита!