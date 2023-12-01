Описание приготовления:
Творог и мацони лучше всего использовать домашнего приготовления, сухофрукты возьмите по своему вкусу. Если не употребляете сахар, замените его на мед или вообще откажитесь от него.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог
Состав / Ингредиенты:
- Творог 200 Грамм (высокой жирности)
- Мацони 100 Грамм
- Сахар 1 Чайная ложка
- Сухофрукты и цукаты 75 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
166 ккал
Калорийность
10 г
Белки
6 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творог с мацони»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творога с мацони.
Сухофрукты сполосните и замочите на 5 минут в горячей воде. Снова сполосните и обсушите.
Мацони соедините с сахаром и перемешайте.
Выложите творог в чашку и добавьте сверху мацони.
Выложите сверху сухофрукты, если они крупные порежьте на кусочки. Все перемешайте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!