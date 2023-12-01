Описание приготовления:

Творог и мацони лучше всего использовать домашнего приготовления, сухофрукты возьмите по своему вкусу. Если не употребляете сахар, замените его на мед или вообще откажитесь от него.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог

Состав / Ингредиенты:

Творог 200 Грамм (высокой жирности)

Мацони 100 Грамм

Сахар 1 Чайная ложка

Сухофрукты и цукаты 75 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

166 ккал

Калорийность

10 г

Белки

6 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творог с мацони»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творога с мацони.

Сухофрукты сполосните и замочите на 5 минут в горячей воде. Снова сполосните и обсушите.

Мацони соедините с сахаром и перемешайте.

Выложите творог в чашку и добавьте сверху мацони.

Выложите сверху сухофрукты, если они крупные порежьте на кусочки. Все перемешайте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!