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Творог с мацони

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Творог с мацони

Описание приготовления:

Творог и мацони лучше всего использовать домашнего приготовления, сухофрукты возьмите по своему вкусу. Если не употребляете сахар, замените его на мед или вообще откажитесь от него.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 200 Грамм (высокой жирности)
  • Мацони 100 Грамм
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Сухофрукты и цукаты 75 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

166 ккал

Калорийность

10 г

Белки

6 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творог с мацони»

Творог с мацони

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творога с мацони.

Творог с мацони

Сухофрукты сполосните и замочите на 5 минут в горячей воде. Снова сполосните и обсушите.

Творог с мацони

Мацони соедините с сахаром и перемешайте.

Творог с мацони

Выложите творог в чашку и добавьте сверху мацони.

Творог с мацони

Выложите сверху сухофрукты, если они крупные порежьте на кусочки. Все перемешайте и подавайте к столу.

Творог с мацони

Приятного аппетита!

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