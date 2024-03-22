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Плетеные «Хот-доги» из слоеного теста с плавленым сыром

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Плетеные «Хот-доги» из слоеного теста с плавленым сыром

Описание приготовления:

Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром дополним обязательно сосиской, морковью по-корейски и обычным сыром. Рецепт очень простой, слойки понравятся как взрослым, так и детям.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

  • Слоеное тесто 200 Грамм
  • Сосиски 2 Штуки (длинные)
  • Плавленый сыр 80 Грамм
  • Корейская морковка 50 Грамм
  • Сыр 80 Грамм (твердый)
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Куриные яйца 1 Штука
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

295 ккал

Калорийность

16 г

Белки

16 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром»

Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром

Подготовьте ингредиенты. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром

Слоеное тесто раскатайте, разрежьте на 4 прямоугольника. Каждую заготовку разрежьте на 6 полосок, но не доходя до самого конца.

Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром

Теперь сплетите две косички, как показано на фото.

Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром

Выверните две косички и соедините их между собой.

Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром

Две длинные сосиски разрежьте пополам, выложите сосиски в центр плетенных заготовок.

Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром

Поверх сосисок выложите натертый плавленый сыр.

Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром

Поверх плавленого сыра выложите немного корейской моркови.

Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром

Поверх корейской моркови выложите тертый сыр. Края заготовок смажьте взбитым желтком. Переложите заготовки на противень, отправьте в духовку.

Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром

Выпекайте плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром в течение 25 минут.

Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром

Приятного аппетита!

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