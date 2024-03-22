Описание приготовления:

Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром дополним обязательно сосиской, морковью по-корейски и обычным сыром. Рецепт очень простой, слойки понравятся как взрослым, так и детям.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Слоеное тесто 200 Грамм

Сосиски 2 Штуки (длинные)

Плавленый сыр 80 Грамм

Корейская морковка 50 Грамм

Сыр 80 Грамм (твердый)

Масло растительное 1 Ст. ложка

Куриные яйца 1 Штука

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

295 ккал

Калорийность

16 г

Белки

16 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром»

Подготовьте ингредиенты. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Слоеное тесто раскатайте, разрежьте на 4 прямоугольника. Каждую заготовку разрежьте на 6 полосок, но не доходя до самого конца.

Теперь сплетите две косички, как показано на фото.

Выверните две косички и соедините их между собой.

Две длинные сосиски разрежьте пополам, выложите сосиски в центр плетенных заготовок.

Поверх сосисок выложите натертый плавленый сыр.

Поверх плавленого сыра выложите немного корейской моркови.

Поверх корейской моркови выложите тертый сыр. Края заготовок смажьте взбитым желтком. Переложите заготовки на противень, отправьте в духовку.

Выпекайте плетеные "Хот-доги" из слоеного теста с плавленым сыром в течение 25 минут.

Приятного аппетита!