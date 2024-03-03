Перемешайте манку с фаршем. Такие вкусные котлеты, что я готовлю их 3 раза в неделю

Котлеты — это французское блюдо, дословно переводится как ребрышко на косточке. Однако, в современном мире большинство стран не готовит традиционным французским способом котлеты. Для американцев и европейцев котлета — это блюдо из фарша со специями. В странах СНГ в котлеты также кладут рис, лук, хлеб и яйца. Это делается для того, чтобы котлеты стали пышнее.

Придумали измельчать фарш для котлет в Подмосковье. Вероятно, подобные мысли о готовке котлет были не только у русских трактирщиков. В немецкой кухне также есть блюдо, схожее с рецептом котлет.

Приготовим пышные котлеты с манной крупой.

Ингредиенты для котлет:

фарш — 500 г;

манная крупа — 3 ст.л.;

яйцо — шт.;

сметана — 2 ст.л.;

горчица — ч.л.;

лук — шт.;

соль — ½ ч.л.;

перец — ⅓ ч.л.

Приготовление котлет:

В фарш высыпаем манную крупу, разбиваем яйцо и добавляем сметану с горчицей. Натираем на мелкой терке лук и выкладываем к фаршу вместе с солью и перцем, тщательно перемешиваем компоненты.

Оставляем фарш на 15 минут под целлофаном, а затем формируем котлеты.

Обваливаем каждую котлету в муке, обжариваем в сковороде на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.

Получаются мягкие и нежные котлеты.

Их можно подавать как с картофельным пюре, так и с крупами или макаронами.