Перемешайте манку с фаршем. Такие вкусные котлеты, что я готовлю их 3 раза в неделю

Котлеты — это французское блюдо, дословно переводится как ребрышко на косточке. Однако, в современном мире большинство стран не готовит традиционным французским способом котлеты. Для американцев и европейцев котлета — это блюдо из фарша со специями. В странах СНГ в котлеты также кладут рис, лук, хлеб и яйца. Это делается для того, чтобы котлеты стали пышнее.
Придумали измельчать фарш для котлет в Подмосковье. Вероятно, подобные мысли о готовке котлет были не только у русских трактирщиков. В немецкой кухне также есть блюдо, схожее с рецептом котлет.
Приготовим пышные котлеты с манной крупой.
Ингредиенты для котлет:
- фарш — 500 г;
- манная крупа — 3 ст.л.;
- яйцо — шт.;
- сметана — 2 ст.л.;
- горчица — ч.л.;
- лук — шт.;
- соль — ½ ч.л.;
- перец — ⅓ ч.л.
Приготовление котлет:
В фарш высыпаем манную крупу, разбиваем яйцо и добавляем сметану с горчицей. Натираем на мелкой терке лук и выкладываем к фаршу вместе с солью и перцем, тщательно перемешиваем компоненты.
Оставляем фарш на 15 минут под целлофаном, а затем формируем котлеты.
Обваливаем каждую котлету в муке, обжариваем в сковороде на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.
Получаются мягкие и нежные котлеты.
Их можно подавать как с картофельным пюре, так и с крупами или макаронами.