Салаты к шашлыку, которые я всегда готовлю: 2 вкусных и быстрых рецепта

Сочетание шашлыка с салатом имеет несколько преимуществ.

Во-первых, баланс вкусов и текстур. Шашлык обычно имеет насыщенный вкус и жирность, в то время как салат предлагает свежесть, лёгкость и хрустящую текстуру. Это помогает сбалансировать вкус основного блюда и сделать прием пищи более гармоничным.

Во-вторых, салат содержит клетчатку, которая помогает пищеварению и может облегчить переваривание тяжелой пищи, такой как шашлык.

Также имеет значение эстетическая привлекательность. Салат обычно имеет яркий и привлекательный вид, что делает шашлык более приятным визуально.

Приготовим несколько салатов к шашлыкам.

Ингредиенты:

Помидоры — 500 г;

Красный лук — 1 шт.;

Укроп — 10 г;

Кинза — 10 г;

Петрушка — 10 г;

Базилик — 10 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Растительное масло — 5 ст.л.;

Уксус — 2 ст.л.;

Мёд — 1 ст.л.;

Сладкая молотая паприка — ½ ч.л.;

Острый молотый перец — щепотка;

Соль — щепотка.

Приготовление томатного салата:

Нарезаем небольшими кусочками помидоры, полукольцами режем лук. Шинкуем к помидорам и луку укроп, кинзу и петрушку, пропускаем в салат через пресс зубчики чеснока.

Смешиваем в отдельной миске растительное масло с уксусом, добавляем мед, сладкую молотую паприку и острый перец, солим.

Смешиваем компоненты и заправляем данным соусом салат.

Можно оставить салат мариноваться на час, тогда вкус станет более насыщенным. Также вместо обычных помидор для салата нередко используют Черри.

Ингредиенты:

Капуста — 500 г;

Морковь — 150 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Редис — 50 г;

Лук — 150 г;

Сладкий перец — половина;

Перец чили — 1 шт.;

Укроп — 10 г;

Петрушка — 10 г;

Горчица не горькая — 2 ч.л.;

Растительное масло — 5 ст.л.;

Сок лимона — 2 ст.л.;

Чёрный перец — ½ ч.л.;

Сладкая молотая паприка — ½ ч.л.;

Сахар — 2 ч.л.;

Соль — 1 ч.л.

Приготовление капустного салата:

Мелко шинкуем капусту, натираем на крупной терке морковь, смешиваем в салатнике. Солим капусту и морковь вместе.

Для заправки смешиваем горчицу с растительным маслом и соком лимона. Высыпаем в смесь нашинкованный укроп и петрушку, черный перец, сладкую паприку, сахар и перемешиваем.

Нарезаем тонко полукольцами редис и лук, шинкуем сладкий перец и перец чили. Добавляем овощи в заправку, смешиваем.

Отжимаем капусту и морковь от лишней жидкости и добавляем к заправке. Перемешиваем руками все компоненты в салатнике.

Получается отменный сочный капустный салат.

Эти салаты станут хорошим дополнением к любому шашлыку.