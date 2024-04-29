Салаты к шашлыку, которые я всегда готовлю: 2 вкусных и быстрых рецепта

Сочетание шашлыка с салатом имеет несколько преимуществ.
Во-первых, баланс вкусов и текстур. Шашлык обычно имеет насыщенный вкус и жирность, в то время как салат предлагает свежесть, лёгкость и хрустящую текстуру. Это помогает сбалансировать вкус основного блюда и сделать прием пищи более гармоничным.
Во-вторых, салат содержит клетчатку, которая помогает пищеварению и может облегчить переваривание тяжелой пищи, такой как шашлык.
Также имеет значение эстетическая привлекательность. Салат обычно имеет яркий и привлекательный вид, что делает шашлык более приятным визуально.
Приготовим несколько салатов к шашлыкам.
Ингредиенты:
- Помидоры — 500 г;
- Красный лук — 1 шт.;
- Укроп — 10 г;
- Кинза — 10 г;
- Петрушка — 10 г;
- Базилик — 10 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Растительное масло — 5 ст.л.;
- Уксус — 2 ст.л.;
- Мёд — 1 ст.л.;
- Сладкая молотая паприка — ½ ч.л.;
- Острый молотый перец — щепотка;
- Соль — щепотка.
Приготовление томатного салата:
Нарезаем небольшими кусочками помидоры, полукольцами режем лук. Шинкуем к помидорам и луку укроп, кинзу и петрушку, пропускаем в салат через пресс зубчики чеснока.
Смешиваем в отдельной миске растительное масло с уксусом, добавляем мед, сладкую молотую паприку и острый перец, солим.
Смешиваем компоненты и заправляем данным соусом салат.
Можно оставить салат мариноваться на час, тогда вкус станет более насыщенным. Также вместо обычных помидор для салата нередко используют Черри.
Ингредиенты:
- Капуста — 500 г;
- Морковь — 150 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Редис — 50 г;
- Лук — 150 г;
- Сладкий перец — половина;
- Перец чили — 1 шт.;
- Укроп — 10 г;
- Петрушка — 10 г;
- Горчица не горькая — 2 ч.л.;
- Растительное масло — 5 ст.л.;
- Сок лимона — 2 ст.л.;
- Чёрный перец — ½ ч.л.;
- Сладкая молотая паприка — ½ ч.л.;
- Сахар — 2 ч.л.;
- Соль — 1 ч.л.
Приготовление капустного салата:
Мелко шинкуем капусту, натираем на крупной терке морковь, смешиваем в салатнике. Солим капусту и морковь вместе.
Для заправки смешиваем горчицу с растительным маслом и соком лимона. Высыпаем в смесь нашинкованный укроп и петрушку, черный перец, сладкую паприку, сахар и перемешиваем.
Нарезаем тонко полукольцами редис и лук, шинкуем сладкий перец и перец чили. Добавляем овощи в заправку, смешиваем.
Отжимаем капусту и морковь от лишней жидкости и добавляем к заправке. Перемешиваем руками все компоненты в салатнике.
Получается отменный сочный капустный салат.
Эти салаты станут хорошим дополнением к любому шашлыку.