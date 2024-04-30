Невероятное наслаждение: пасхальные пляцки от Лилии Цвит

Пасха – это время, когда особенно приятно собраться за праздничным столом. Один из важнейших атрибутов празднования – это, конечно, пляцки. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пироги придадут празднованию особого настроения. Здесь вы найдете рецепты, которые подойдут для любого пасхального стола, независимо от кулинарных предпочтений и умений. Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом Рецепт киевского торта Время : 6 часов

: 6 часов Порций: 4 – 6 (1 – 1,2 килограмма) Ингредиенты:

– 7 сырых яичных белков;

– 250 грамм сахара;

– 150 грамм орехов (кешью и фундук);

– 50 грамм муки;

для крема:

– 7 сырых яичных желтков;

– 150 миллилитров воды;

– 120 грамм сахара;

– 1 пачка ванильного сахара;

– 20 грамм какао;

– 100 грамм шоколада;

– 400 грамм сливочного масла. Приготовление: Подготовьте круглую форму без дна диаметром 18 сантиметров для выпекания торта. Орехи измельчите в блендере до получения крупной крошки и смешайте с мукой. В отдельной миске взбейте белки до формирования мягкой пены. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать до получения устойчивой пены (около 12 минут). Аккуратно введите в белковую массу орехи с мукой. Разделите тесто на три равные порции. Выложите первую часть теста в форму, разровняйте и снимите форму. Повторите этот процесс для создания двух других коржей. Выпекайте коржи в духовке при 100 градусах в течение 3 – 4 часов, важно выпекать все одновременно, чтобы масса не осела. После выпекания дайте коржам остыть и обрежьте лишнее, сохраняя крошки для декорирования торта. Для крема смешайте в кастрюле желтки, обычный и ванильный сахар, добавьте воду и тщательно перемешайте. Добавьте какао, снова перемешайте до однородности. Поставьте на маленький огонь, добавьте шоколад и варите, помешивая, до первых признаков кипения. Снимите с огня и охладите под пищевой пленкой. Мягкое масло взбейте миксером, добавляя по ложке шоколадную массу. Разделите крем на две части и переложите в кондитерский мешок. Соберите торт, чередуя коржи с кремом. Остатки крема используйте для смазывания верха и боков торта. Выровняйте поверхность шпателем и украсьте крошками и орехами. Яблочный пирог Время: 2 часа

2 часа Порции: 8 – 10 Ингредиенты:

– 500 грамм муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 250 грамм масла;

– 130 грамм сахара;

– 4 сырых желтка;

– 100 грамм сметаны;

– 2 столовые ложки манки;

для начинки:

– 2 килограмма яблок;

– 100 – 150 грамм сахара;

– 1 столовая ложка манки;

для белковой массы:

– 4 сырых яичных белка;

– 80 грамм сахара;

– 40 грамм крахмала. Приготовление: Подготовьте форму для выпекания. Муку просейте, во избежание образования комочков, и смешайте ее с разрыхлителем. Сливочное масло натрите на крупной терке и смешайте с мукой. Добавьте к смеси желтки, сметану и сахар, замесите тесто. Отложите треть теста и положите ее в морозилку. Остальное тесто раскатайте в форме прямоугольника на слое пергаментной бумаги, а затем вместе с бумагой перенесите в жаропрочную форму. Посыпьте поверхность манкой. Яблоки очистите от кожуры и семян, затем натрите на крупной терке и засыпьте сахаром, оставьте на несколько минут, чтобы яблоки отпустили сок. Отожмите яблоки, чтобы удалить лишний сок. Переложите яблоки в глубокую миску, добавьте манку и хорошо перемешайте. Белки взбейте до мягких пиков, затем добавьте сахар и крахмал и взбейте до получения устойчивых пиков. Выложите яблочную массу на тесто, сверху положите белковую смесь. На белки натрите замороженное тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение 50 – 60 минут. После выпекания накройте пляцок полотенцем и позвольте ему полностью остыть. Перед подачей посыпьте торт сахарной пудрой и нарежьте на порционные кусочки. Приятного аппетита! Восхитительный вкус: как приготовить пирожки с кокосом.