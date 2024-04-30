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Невероятное наслаждение: пасхальные пляцки от Лилии Цвит

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Невероятное наслаждение: пасхальные пляцки от Лилии Цвит

Пасха – это время, когда особенно приятно собраться за праздничным столом. Один из важнейших атрибутов празднования – это, конечно, пляцки.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Пироги придадут празднованию особого настроения. Здесь вы найдете рецепты, которые подойдут для любого пасхального стола, независимо от кулинарных предпочтений и умений.

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Рецепт киевского торта

  • Время: 6 часов
  • Порций: 4 – 6 (1 – 1,2 килограмма)

Ингредиенты:
– 7 сырых яичных белков;
– 250 грамм сахара;
– 150 грамм орехов (кешью и фундук);
– 50 грамм муки;
для крема:
– 7 сырых яичных желтков;
– 150 миллилитров воды;
– 120 грамм сахара;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 20 грамм какао;
– 100 грамм шоколада;
– 400 грамм сливочного масла.

Приготовление:

  1. Подготовьте круглую форму без дна диаметром 18 сантиметров для выпекания торта.
  2. Орехи измельчите в блендере до получения крупной крошки и смешайте с мукой.
  3. В отдельной миске взбейте белки до формирования мягкой пены.
  4. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать до получения устойчивой пены (около 12 минут).
  5. Аккуратно введите в белковую массу орехи с мукой.
  6. Разделите тесто на три равные порции. Выложите первую часть теста в форму, разровняйте и снимите форму. Повторите этот процесс для создания двух других коржей.
  7. Выпекайте коржи в духовке при 100 градусах в течение 3 – 4 часов, важно выпекать все одновременно, чтобы масса не осела. После выпекания дайте коржам остыть и обрежьте лишнее, сохраняя крошки для декорирования торта.
  8. Для крема смешайте в кастрюле желтки, обычный и ванильный сахар, добавьте воду и тщательно перемешайте.
  9. Добавьте какао, снова перемешайте до однородности.
  10. Поставьте на маленький огонь, добавьте шоколад и варите, помешивая, до первых признаков кипения.
  11. Снимите с огня и охладите под пищевой пленкой.
  12. Мягкое масло взбейте миксером, добавляя по ложке шоколадную массу.
  13. Разделите крем на две части и переложите в кондитерский мешок. Соберите торт, чередуя коржи с кремом.
  14. Остатки крема используйте для смазывания верха и боков торта.
  15. Выровняйте поверхность шпателем и украсьте крошками и орехами.

Яблочный пирог

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8 – 10

Ингредиенты:
– 500 грамм муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 250 грамм масла;
– 130 грамм сахара;
– 4 сырых желтка;
– 100 грамм сметаны;
– 2 столовые ложки манки;
для начинки:
– 2 килограмма яблок;
– 100 – 150 грамм сахара;
– 1 столовая ложка манки;
для белковой массы:
– 4 сырых яичных белка;
– 80 грамм сахара;
– 40 грамм крахмала.

Приготовление:

  1. Подготовьте форму для выпекания.
  2. Муку просейте, во избежание образования комочков, и смешайте ее с разрыхлителем.
  3. Сливочное масло натрите на крупной терке и смешайте с мукой. Добавьте к смеси желтки, сметану и сахар, замесите тесто. Отложите треть теста и положите ее в морозилку.
  4. Остальное тесто раскатайте в форме прямоугольника на слое пергаментной бумаги, а затем вместе с бумагой перенесите в жаропрочную форму.
  5. Посыпьте поверхность манкой.
  6. Яблоки очистите от кожуры и семян, затем натрите на крупной терке и засыпьте сахаром, оставьте на несколько минут, чтобы яблоки отпустили сок.
  7. Отожмите яблоки, чтобы удалить лишний сок.
  8. Переложите яблоки в глубокую миску, добавьте манку и хорошо перемешайте.
  9. Белки взбейте до мягких пиков, затем добавьте сахар и крахмал и взбейте до получения устойчивых пиков.
  10. Выложите яблочную массу на тесто, сверху положите белковую смесь. На белки натрите замороженное тесто.
  11. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение 50 – 60 минут.
  12. После выпекания накройте пляцок полотенцем и позвольте ему полностью остыть.
  13. Перед подачей посыпьте торт сахарной пудрой и нарежьте на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

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