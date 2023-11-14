Рецепт: Свинина, запеченная с тыквой, смесью риса — В духовке

Ингредиенты:

свинина — 500гр.;

тыква — 300гр.;

лук репчатый — 1 головка;

морковь — 2шт.;

смесь риса — 200гр.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

вода — 2стакана

Способ приготовления:

, Добрый хороший день всем!

Сегодня готовим тыкву с мясом.

Нарезаем свинину кубиками, солим, перчим.

Нарезаем тыкву кубиками. Разворачиваем фольгу на противень, выкладываем лук репчатый, нарезанный полукольцами. Затем кладём мясо, морковь соломкой, тыкву, смесь риса, заливаем водичкой. Заворачиваем в фольгу крепко и ставим на запекание в духовку на 200 градусов. Печем до готовности, пока не пойдет приятный аромат. Тыква рассыпчатая получается, с мясом. Подойдёт и на обед, и на ужин. Можно по вкусу добавить чеснок, специи, зелень. Можно соус. Кому как больше нравится. Дети тоже с удовольствием поели. Полезное нежное блюдо и сытное. Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 250 руб.