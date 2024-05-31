Описание приготовления:
Красная смородина содержит большое количество витаминов, уступая черной смородине только по количеству витамина С. Красная смородина также богата натуральным пектином и кислотой, что делает ее лучшей ягодой для приготовления желе. Такая заготовка очень понравится деткам, а также подойдет для приготовления начинки в пирогах.
Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Смородина 300 Грамм (красная)
- Сахар 100 Грамм
- Банан 2 Штуки (небольшого размера)
Количество порций 5
Калорийность
113 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
28 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Красная смородина с бананом на зиму»
Подготовьте необходимые продукты. Смородину переберите, хорошо промойте. Бананы используйте спелые.
Ягоды смородины поместите в чашу блендера и измельчите в однородное пюре.
Переложите смородиновое пюре в посуду, в которой будет вариться варенье. Засыпьте сахаром.
Перемешайте сахар с пюре из смородины. Количество сахара регулируйте по своему вкусу.
Бананы нарежьте на кусочки и добавьте в кастрюлю к ягодам. Аккуратно перемешайте. Поставьте на плиту и варите при среднем нагреве до кипения.
Снимите образовавшуюся пенку, варите при небольшом нагреве 20-25 минут, периодически помешивая.
Готовое варенье без загустителей получается как желе.
Банку и крышку помойте пищевой содой. Простерилизуйте удобным для вас способом. Наполните банку горячим вареньем. Укутайте и оставьте до остывания.
Красная смородина с бананом на зиму готова! Храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!