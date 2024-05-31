Описание приготовления:

Красная смородина содержит большое количество витаминов, уступая черной смородине только по количеству витамина С. Красная смородина также богата натуральным пектином и кислотой, что делает ее лучшей ягодой для приготовления желе. Такая заготовка очень понравится деткам, а также подойдет для приготовления начинки в пирогах.

Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Смородина 300 Грамм (красная)

Сахар 100 Грамм

Банан 2 Штуки (небольшого размера)

Количество порций 5

Калорийность

113 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Красная смородина с бананом на зиму»

Подготовьте необходимые продукты. Смородину переберите, хорошо промойте. Бананы используйте спелые.

Ягоды смородины поместите в чашу блендера и измельчите в однородное пюре.

Переложите смородиновое пюре в посуду, в которой будет вариться варенье. Засыпьте сахаром.

Перемешайте сахар с пюре из смородины. Количество сахара регулируйте по своему вкусу.

Бананы нарежьте на кусочки и добавьте в кастрюлю к ягодам. Аккуратно перемешайте. Поставьте на плиту и варите при среднем нагреве до кипения.

Снимите образовавшуюся пенку, варите при небольшом нагреве 20-25 минут, периодически помешивая.

Готовое варенье без загустителей получается как желе.

Банку и крышку помойте пищевой содой. Простерилизуйте удобным для вас способом. Наполните банку горячим вареньем. Укутайте и оставьте до остывания.

Красная смородина с бананом на зиму готова! Храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!